·ÝÇ½³¦¤ò°úÂà¤·¤¿¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¡£22ºÐ¤Ç800Ëü±ßÇå½þÀÁµá¤ò¼õ¤±¤Æ¤âÏÂ²ò¤·¤Ê¤¤ÍýÍ³
¡Ò¡ÖÆùÂÎ´Ø·¸¤Ï¤¤¤Ä¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡×800Ëü±ß¤òÀÁµá¤µ¤ì¤¿¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¤¬¡¢Ë¡Äî¤Ç¸ÀÍÕ¤ò¼º¤Ã¤¿ÍýÍ³¡Ó¤«¤éÂ³¤¯
¡¡Èà¤È¼«Ê¬¤ÎÂçÀÚ¤Ê¶õ´Ö¤À¤Ã¤¿¼Ö¡£¤Ò¤È¤³¤È¤ÎÁêÃÌ¤â¤Ê¤¯¼êÊü¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Èà¤Ë¡¢¸ÍÏÇ¤¤¤¬±£¤»¤Ê¤¤¿¿°á¤Ï¡½¡½¡©
¡Ú¤¢¤ï¤»¤ÆÆÉ¤à¡Û¡ÖÆùÂÎ´Ø·¸¤Ï¤¤¤Ä¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡×800Ëü±ß¤òÀÁµá¤µ¤ì¤¿¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¤¬¡¢Ë¡Äî¤Ç¸ÀÍÕ¤ò¼º¤Ã¤¿ÍýÍ³
¡¡2026Ç¯1·î23Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë±Ç²è²½¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡ØÎø°¦ºÛÈ½¡Ù¡£¼ÂºÝ¤ÎºÛÈ½¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿ÌäÂêºî¤ò¡¢½Ó±Ñ¡¦Ê¿ÄÍ¤Þ¤ë¤¬¥³¥ß¥«¥é¥¤¥º¡ª
¡ÊÊ¿ÄÍ¤Þ¤ë¡¿Ê¸½Õ¥³¥ß¥Ã¥¯¡Ë