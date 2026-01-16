¡Ö¤½¤ê¤ã¤¢¡¢ÉÕ¤¹ç¤¨¤ë¤Î¤Ê¤éÉÕ¤¹ç¤¤¤¿¤¤¤±¤É¡Ä¡×30Âå½÷À¥ª¥¿¥¯¤¬¡È¸½¼Â¤ÎÀ¼Í¥¡É¤ËÂÐ¤·¤ÆÊú¤¯¡Ö¥ê¥¢¥ë¤ÊÍßË¾¡×¤ÎÃæ¿È
¡Ö¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤ò±þ±ç¤¹¤ë¡×¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¸ÀÍÕ¤È¤·¤Æ»È¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡Ö¿ä¤·¡×¡£¤À¤¬¡¢³ØÀ¸¤Î¤µ¤µ¤ä¤«¤Ê¡Ö¿ä¤·¡×¤È¡¢¿È¤òÌÇ¤Ü¤¹¤Û¤É¤Î¶âÁ¬¤ä»þ´Ö¤òÅê¤¸¤ë¡Ö¿ä¤·¡×¤Ï¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¸ÀÍÕ¤Î¤¦¤¨¤Ç¤ÏÃÏÂ³¤¤À¡£
¡¡ÅÔÆâ¤Ç¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä´ØÏ¢²ñ¼Ò¤Ë¶ÐÌ³¤¹¤ë¡Ú¥Ê¥Ä¥¡Û¡Ê²¾Ì¾¡Ë¤Ï¡¢Ê¿À®¸µ¡Ê1989¡ËÇ¯À¸¤Þ¤ì¤Î36ºÐ¤Ë¤Ê¤ë½÷À¡£½÷À¸þ¤±Îø°¦¥²¡¼¥à¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥Í¥ª¥í¥Þ¥ó¥¹¡×¥·¥ê¡¼¥º¡ÊÄÌ¾Î¡¦¥Í¥ª¥í¥Þ¡Ë¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÃËÀÀ¼Í¥¤Î¡Ö¿ä¤·³è¡×¤Ë¥Ï¥Þ¤ê¡¢Ëè·î10Ëü±ßÁ°¸å¤òÈñ¤ä¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Æó¼¡¸µ¥ª¥¿¥¯¤È¤·¤Æ¥¢¥Ë¥á¤ä¥Þ¥ó¥¬¤Ê¤É¤âÓÏ¤àÈà½÷¤Ï¡¢ÃËÀÀ¼Í¥¤È¤¤¤¦¡È°ÛÀ¡É¤ËÂÐ¤·¤Æ¤É¤ó¤ÊÍßË¾¤ò¸þ¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£°Ê²¼¡¢¡Ø¡Ö¿ä¤·¡×¤È¤¤¤¦ÉÂ¡Ù¡ÊÊ¸½Õ¿·½ñ¡Ë¤è¤êÈ´¿è¤·¤Æ¾Ò²ð¤¹¤ë¡£¡ÊÁ´3²óÃæ¤Î1²óÌÜ¡¿¤Ä¤Å¤¤òÆÉ¤à¡Ë
¿ä¤·¤ÎÀ¼Í¥¤ËÂÐ¤·¤ÆÎø°¦´¶¾ð¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¡©
¡Ú¥Ê¥Ä¥¡Û¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢µ¿Ìä¤Ë»×¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£Èà½÷¤ÏÈó¼Âºß¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â¸½¼Â¤ËÂ¸ºß¤¹¤ëÀ¼Í¥¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤«¡£
¡Ö¤É¤Á¤é¤â¹¥¤¤Ç¤¹¤è¡£¥Í¥ª¥í¥Þ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÀ¼Í¥¤µ¤óÃ±ÂÎ¤âÄÉ¤Ã¤«¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¿ä¤·¡Ù¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿¤¢¤È¤Ï¡¢ËÜ¿Í¤¬½Ð±é¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ï¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤ºÁ´Éô¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¶áÇ¯¤ÏÀ¼Í¥¤Î¥¢¥¤¥É¥ë²½¡¦¥¿¥ì¥ó¥È²½¤¬¿Ê¤ß¡¢¥á¥Ç¥£¥¢Ïª½Ð¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤Û¤«¤Î¡Ö¿ä¤·³è¡×¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¤â¡Ö¿ä¤·¡×¤ÎÂÐ¾Ý¤¬¥¢¥¤¥É¥ë¤ä¥¿¥ì¥ó¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯À¼Í¥¤ËÃÖ¤´¹¤ï¤Ã¤¿¤À¤±¡¢¤È¤â»×¤¨¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤â¤Þ¤¿°ã¤¦¤è¤¦¤À¡£
¡Ö¼«Ê¬¤Î´¶³Ð¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¡ØÀ¼Í¥¤Î¡û¡û¤µ¤ó¡Ù¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢¡Ø¢¢¢¢¤È¤¤¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î±é¼Ô¡Ù¤È¤·¤Æ¿ä¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¹¥¤¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÀ¼¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¡¢¤Ç¤¹¤Í¡£¤¢¤¯¤Þ¤Ç¡È¥¥ã¥é¤Î¸þ¤³¤¦Â¦¡É¤Ë¤¤¤ë¿Í¡¢¤È¤¤¤¦¤«¡Ä¡Ä¡£¡È¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡É¤«¤é¹¥¤¡¢¤È¤¤¤¦ÌÌ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¹¥¤¤Ï¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥¥ã¥é¥°¥Ã¥º¤È°ã¤Ã¤Æ¡¢¹¥¤¤À¤«¤é¤Ê¤ó¤Ç¤â¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤¤¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤¤¤ï¤æ¤ëÎø°¦´¶¾ð¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤È¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤¦¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£»ä¤Î¡Ø¿ä¤·¡Ù¤Ï·ëº§¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤·¡¢ÃÎ¤ê¤¿¤¤¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤é¡¢ÃÎ¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ç¤¹¡×
ÍÌ¾À¼Í¥¤ÎÉÔÎÑ¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤Ë»×¤¦¤³¤È
¡¡À¼Í¥¤ÎÃÎÌ¾ÅÙ¤¬¹â¤Þ¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ºÇ¶á¤Ç¤Ï¥¿¥ì¥ó¥ÈÆ±ÍÍ¡¢½à¸ø¿Í¤È¤·¤ÆÀ¼Í¥¤Î¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤ëµ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤¿¡£2022Ç¯¤Ë¤Ï¿Íµ¤À¼Í¥¤ÎÝ¯°æ¹§¹¨¤ÎÉÔÎÑ¤¬¡ÖÊ¸½Õ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡×¤ÇÊó¤¸¤é¤ì¡¢2024Ç¯¤Ë¤ÏÂç¥Ù¥Æ¥é¥ó¡¦¸ÅÃ«Å°¤ÎÉÔÎÑ¤¬¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×¤ÇÊó¤¸¤é¤ì¤¿¡£Ý¯°æ¹§¹¨¤Ï¡Ú¥Ê¥Ä¥¡Û¤Î°ìÈÖ¤Î¡Ö¿ä¤·¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¹¥¤¤ÊÀ¼Í¥¤Î¤Ò¤È¤ê¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢Èà½÷¤Ï¡Ö¸¸ÌÇ¤Ï¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¥â¥ä¥â¥ä¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡¡¤À¤¬¡¢Èà½÷¤Î¸À¤¦¡ÖÃÎ¤ê¤¿¤¤¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ï¡¢¤¿¤À¡Ö¶½Ì£¤¬¤Ê¤¤¡×¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£À¼Í¥¥ª¥¿¥¯³¦·¨¤Ç¤Ï¡¢À¼Í¥¤¬·ëº§¤ä¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ÎÍÌµ¤òÉ½ÌÀ¤¹¤ë¤³¤È¤ËÂÐ¤·¡¢¶Ë¤á¤Æ¶¯¤¤´÷Èò´¶¤ò¼¨¤¹·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¡£½ã·é¿®¶Ä¤È¤«¡¢Îø°¦ÅªÌµ¶Ý¾õÂÖ¤Ø¤Î¿®¶Ä¤È¤Ç¤â¸À¤¦¤Ù¤¤À¤í¤¦¤«¡£°ìÈÌÅª¤Ë¤Ï¥¢¥¤¥É¥ë¥ª¥¿¥¯¤Ë¤Ï¡Ö½è½÷¿®¶Ä¡×¤¬¶¯¤¤¤È¤µ¤ì¤¬¤Á¤À¤¬¡¢À¼Í¥¥ª¥¿¥¯³¦·¨¤Ç¤ÏÃË½÷¤òÌä¤ï¤º¤ËÎø°¦ÅªÌµ¶Ý¾õÂÖ¤Ø¤Î¿®¶Ä¤¬º¬¶¯¤¤¡£
¡ÖÉÕ¤¹ç¤¨¤ë¤Î¤Ê¤éÉÕ¤¹ç¤¤¤¿¤¤¤±¤É¡Ä¡×
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÉ÷Ä¬¤Î¤¿¤á¡¢¼ã¤¤º¢¤Ë¥¢¥¤¥É¥ëÅª¤Ê¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿ÃËÀÀ¼Í¥¤Ï¡¢40Âå¤ä50Âå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â·ëº§¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸øÉ½¤Ç¤¤Ê¤¤¸½¼Â¤¬¤¢¤ë¡£À¼Í¥¥ª¥¿¥¯¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡Ö¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¼é¤ë¤¿¤á¡×¤È¤ÎÊýÊØ¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤À¤¬¡¢¤½¤Î¡Ö¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡×¤È¤Ï¡¢¡ÖÀ¼Í¥¤¬±é¤¸¤ëÆó¼¡¸µ¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡×¤À¤±¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¡ÖÀ¼Í¥¤¬ÉñÂæ¤Ç¸«¤»¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡×¤Ë¤âµÚ¤Ö¡£
¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸«¤»¤ë»Ñ¤Ï¡¢°ìÀ¸¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤º¤Ã¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡£ÊÌ¤Ë¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡¢¤Ã¤Æ¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ï¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¡Ä¡Ä¡¢À¼Í¥¤µ¤ó¤ò¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¸«¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£À¼Í¥¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤â¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¸«¤Æ¤¤¤ë¡¢¤Î¤«¤â¡Ä¡Ä¡×
¡¡¤Ç¤Ï¡¢µ¿»÷Îø°¦¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¤Ï¸«¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ö¤½¤ê¤ã¤¢¡¢ÉÕ¤¹ç¤¨¤ë¤Î¤Ê¤éÉÕ¤¹ç¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤¦¤¤¤¦ÌÑÁÛ¤Ï¤·¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢ÃËÀ¤À¤Ã¤Æ¡ØÉÍÊÕÈþÇÈ¤ÈÉÕ¤¹ç¤¨¤ë¤Ê¤é¤É¤¦¤¹¤ë¡©¡Ù¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿¤é¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤ËÅú¤¨¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡¡¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢ÉáÃÊ¤«¤é¤½¤³¤òÌÜÉ¸¤Ë¹ÔÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤À¤«¤éÎø°¦ÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢¡ØÌ´½÷»Ò¡Ù¤Î¤Û¤¦¤¬´¶³ÐÅª¤Ë¤Ï¶á¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
¼«Ê¬¤È¤ÏÊÌ¤Î¡ÈÌ´¾®ÀâÍÑ¤Î¿Í³Ê¡É
¡¡Èà½÷¤¬°ú¤¹ç¤¤¤Ë½Ð¤·¤¿¡ÖÌ´½÷»Ò¡×¤È¤Ï¡¢¹¥¤¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¤ÎÎø°¦¤òÉÁ¤¯Æó¼¡ÁÏºî¾®Àâ¤Ç¤¢¤ë¡ÖÌ´¾®Àâ¡×¤ò°¦¹¥¤¹¤ë½÷ÀÆÉ¼Ô¤Î¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£Ì´¾®Àâ¤Îµ¯¸»¤Ï1990Ç¯Âå¤Þ¤ÇÁÌ¤ë¤¬¡¢¥Í¥Ã¥È¤ÎÉáµÚ¸å¤Ï¡¢ÆÉ¼Ô¤¬¼ç¿Í¸ø¤ÎÌ¾Á°¤ò¥Ö¥é¥¦¥¶¤ÇÇ¤°Õ¤ËÅÐÏ¿¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê»ÅÁÈ¤ß¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤è¤êË×Æþ´¶¤ò¹â¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥µ¥¤¥È¤¬Â¿¤¤¡£
¡Ö¤Ç¤âÌ´¾®Àâ¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÌ¾Á°¤òÅÐÏ¿¤Ç¤¤ë¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢Åù¿ÈÂç¤Î¼«Ê¬¤¬¡Ø¿ä¤·¡Ù¤ÈÎø°¦¤¹¤ë¾®Àâ¤ò³Ú¤·¤à¡¢¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤È¤ÏÃÏÂ³¤¤À¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿¡Ä¡Ä¡ÈÌ´¾®ÀâÍÑ¤Î¿Í³Ê¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¤òÄÌ¤·¤Æ¡Ø¿ä¤·¡Ù¤ÈÎø°¦¤¹¤ë¤Î¤ò³Ú¤·¤à¤ó¤Ç¤¹¡£²µ½÷¥²¡¼¥à¤â¤½¤ÎÊ¸Ì®¤ò·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×
¡¡À¤´Ö°ìÈÌ¤¬²ò¼á¤¹¤ëµ¿»÷Îø°¦¤è¤ê¤â¡¢ÌÑÁÛ¤È¤·¤Æ¤Î¶¯ÅÙ¤¬¹â¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤í¤¦¤«¡£
