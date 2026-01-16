¡Ö½÷¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤ËÄñ¹³¡×¡Ö»ä¤Î¹¥¤¤À¤Ã¤¿¡È¿ä¤·¡É¤¸¤ã¤Ê¤¤¡Ä¡×¥¢¥¤¥É¥ë¥Õ¥¡¥ó¤Î40Âå½÷À¤¬¡È¿ä¤·¤ÎÀ®Ä¹¡É¤ò´î¤Ù¤Ê¤«¤Ã¤¿ËÜÅö¤Î¥ï¥±
¡Ö¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤ò±þ±ç¤¹¤ë¡×¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¸ÀÍÕ¤È¤·¤Æ»È¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡Ö¿ä¤·¡×¡£¤À¤¬¡¢³ØÀ¸¤Î¤µ¤µ¤ä¤«¤Ê¡Ö¿ä¤·¡×¤È¡¢¿È¤òÌÇ¤Ü¤¹¤Û¤É¤Î¶âÁ¬¤ä»þ´Ö¤òÅê¤¸¤ë¡Ö¿ä¤·¡×¤Ï¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¸ÀÍÕ¤Î¤¦¤¨¤Ç¤ÏÃÏÂ³¤¤À¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡Ö½÷¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤ËÄñ¹³¡×46ºÐ½÷À¤Î¥Þ¥ß¤¬¿ä¤·Â³¤±¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡Ä
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¤ò¿ä¤·Â³¤±¤Æ¡Öº§´ü¤òÆ¨¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ë¡Ú¥Þ¥ß¡Û¡Ê²¾Ì¾¡Ë¤Ï¡¢¸½ºß46ºÐ¤Î½÷À¡£Îø°¦ÂÐ¾Ý¤ÏÃËÀ¤À¤¬¡¢14Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¾ðÇ®¤òÃí¤¤¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¡Ö¥Ï¥í¡¼¡ª¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ê¥Ï¥í¥×¥í¡Ë¡×¤Î½÷À¥¢¥¤¥É¥ë¤¿¤Á¤À¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤¬¸¦½¤À¸»þÂå¤«¤é°ì´Ó¤·¤Æ¿ä¤·Â³¤±¤Æ¤¤¿¤Î¤¬¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¥¢¥ó¥¸¥å¥ë¥à¡×¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Îº´¡¹ÌÚè½²Â»Ò¡£¿Æ»Ò¤Û¤ÉºÐ¤ÎÎ¥¤ì¤¿Èà½÷¤Ï¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤¡Ú¥Þ¥ß¡Û¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤É¤ó¤ÊÂ¸ºß¤Ê¤Î¤«¡£°Ê²¼¡¢¡Ø¡Ö¿ä¤·¡×¤È¤¤¤¦ÉÂ¡Ù¡ÊÊ¸½Õ¿·½ñ¡Ë¤è¤êÈ´¿è¤·¤Æ¾Ò²ð¤¹¤ë¡£¡ÊÁ´3²óÃæ¤Î2²óÌÜ¡¿¤Ä¤Å¤¤òÆÉ¤à¡Ë
¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÎø°¦¤Ïµö¤µ¤ì¤ë¤Î¤«
¡¡¤³¤³¤Çº£°ìÅÙ¡¢¡Ö¿ä¤·³è¡×¤Ë¤ª¤±¤ëµ¿»÷Îø°¦¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤¿¤¤¡£
¡Ö¿ä¤·¡×¤òµ¿»÷Îø°¦¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¸«¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¿´ÍýÅª¤ËÎø°¦¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤ÏµöÍÆ¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤·¤Æ¡¢Îø°¦¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤ë¤¿¤Ó¤Ë¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÎø°¦¤ÎÀ§Èó¤ò¤á¤°¤ëµÄÏÀ¤¬´¬¤µ¯¤³¤ë¡£
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÎø°¦¤òÍÆÇ§¤¹¤ë»¿À®ÇÉ¤Ï¡¢Îø°¦¤Ï·ûË¡13¾ò¤Î¡Ö¹¬Ê¡ÄÉµá¸¢¡×¤ÇÊÝ¾ã¤µ¤ì¤¿´ðËÜÅª¿Í¸¢¤Ç¤¢¤ê¡¢»Å»ö¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ©¸Â¤µ¤ì¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¤Ê¤ª¤«¤Ä¤½¤ì¤ò¶Ø¤¸¤ë¤³¤È¤Ï¸½Âå¤Î¥¸¥§¥ó¥À¡¼´Ñ¤äÂ¿ÍÍÀÂº½Å¤ÎÉ÷Ä¬¤ËµÕ¹Ô¤¹¤ë¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤ò¸ì¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤ÆÈÝÄêÇÉ¤Ï¡¢µ¿»÷Îø°¦¤òÁ°Äó¤Ë±þ±ç¤·¤Æ¤¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Îµ¤»ý¤Á¤òÎ¢ÀÚ¤ë¹Ô°Ù¤Ç¤¢¤ë¤ÈÈóÆñ¤¹¤ë¡£¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢Îø°¦¤Ë¤¦¤Ä¤Ä¤òÈ´¤«¤¹¤È¡¢»Å»ö¤Ø¤Î½¸ÃæÎÏ¤ä¥×¥í°Õ¼±¤¬Äã²¼¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¤º¤¤¤Ö¤ó¤È¤ªÀá²ð¤ÊÊª¸À¤¤¤âÌÜÎ©¤Ä¡£
¡¡¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤è¡¢Îø°¦¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤¬È¯³Ð¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ª¤è¤Ó¥°¥ë¡¼¥×Á´ÂÎ¤ÎÇä¾å¤¬Íî¤Á¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¶È³¦Åª¤Ë¤ÏÄêÀâ¤Ç¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÎø°¦»ö¾ð¤Ï¥¢¥¤¥É¥ë¥µ¥¤¥É¤«¤é¥ª¡¼¥×¥ó¤Ë¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¾¯¤Ê¤¤¡£¸À¤¤¤«¤¨¤ë¤Ê¤é¡¢¤Þ¤À¼Ò²ñÅª¤Ë¤ÏÀµ²ò¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¢¤È¤â¸À¤¨¤ë¡£
¡Ú¥Þ¥ß¡Û¤Ï¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÎø°¦¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£
¡Ö¥¥â¤¤¤ª¤¸¤µ¤óÄÒ¤±¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤
¡Ö»ä¤Ï¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤ÏÎø°¦¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤¢¤¿¤ê¤Þ¤¨¤ÎÀÄ½Õ¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¼Ò²ñÀ¤ò»ý¤Ã¤¿¤¦¤¨¤ÇÃ¯¤«¤È·ëº§¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Û¤¦¤¬¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¼Ò²ñ¤Î¤³¤È¤ò²¿¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Ç¡¢¤ª¤¸¤µ¤ó¤Î¥ª¥¿¥¯¤È°®¼ê¤Ð¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤¹¤Ã¤´¤¤¥¹¥È¥ì¥¹¤¬Î¯¤Þ¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¾®¡¦Ãæ³ØÀ¸¤«¤é¤º¤Ã¤È¡Ä¡Ä¡¢¥¥â¤¤¤ª¤¸¤µ¤óÄÒ¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£ËÜÅö¤Ë¶¸¤Ã¤Á¤ã¤¦¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤¦¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¡×
¡¡ÈÝÄêÇÉ¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¥ª¥¿¥¯¤Ï¶â¤ä»þ´Ö¤ò¹×¤¤¤Ç¤¤¤ë¤Î¤À¤«¤é¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¤â¤¹¤Ù¤Æ¤òÊû¤²¤ë¤Ù¤¡×¤È¤Î¶¯¹Å¤Ê°Õ¸«¤ò»ý¤Ä¥¬¥ÁÎøÀª¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£
¡Ö¤½¤ì¤¬¥¥â¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¼«Ê¬¤Ê¤ó¤«¤¬¥¢¥¤¥É¥ë¤ÈÆ±¤¸¤È¤³¤í¤ËÊÂ¤ó¤Ç¤ë¤È»×¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤¢¤ó¤Ê¼ã¤¤»Ò¤¿¤Á¤¬ÀÄ½Õ¤òÊû¤²¤Æ¡Ê¥¢¥¤¥É¥ë³èÆ°¤ò¡Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¤Î¤Ë¡¢¤³¤Ã¤Á¤¬²¿¤«¸À¤¨¤ëÎ©¾ì¤À¤È»×¤¦¤Û¤¦¤¬¤ª¤«¤·¤¤¡£¤Ê¤ó¤Ç¤½¤³¤Þ¤ÇÊû¤²¤µ¤»¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡£¤»¤á¤ÆÀÄ½Õ¤òëð²Î¤·¤Æ¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤È´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥¤¥É¥ë³èÆ°¤â¿ÍÀ¸¤â¡¢Î¾Êý³Ú¤·¤ó¤Ç¼Ò²ñÀ¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
¤â¤·¡Öº´¡¹ÌÚè½²Â»Ò¤ÎÎø°¦¡×¤À¤Ã¤¿¤é¡©
¡¡¥ê¥Ù¥é¥ë¤ÇÎÉ¼±Åª¤Ê¹Í¤¨Êý¤À¡£¤â¤Á¤í¤ó¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÃË¤Ë¤½¤½¤Î¤«¤µ¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦Èà½÷ÆÈ¼«¤Î¹Í¤¨Êý¤âÈ¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¦¡£¤¿¤À¤·¡¢¡ÖÃ¯¤«¤È·ëº§¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Û¤¦¤¬¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤Ë¤Ï¡¢·ëº§¤È¹¬¤»¤ò·ë¤Ó¤Ä¤±¤ëµìÍè·¿¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤¬³À´Ö¸«¤¨¤è¤¦¡£¥ê¥Ù¥é¥ë¤ÈÊÝ¼éÀ¡¢2¤Ä¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤¬Èà½÷¤ÎÃæ¤Ëº®ºß¤·¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤«¡£
¡¡¤â¤¦°ìÊâÆ§¤ß¹þ¤ó¤Ç¼ÁÌä¤òÅê¤²¤«¤±¤Æ¤ß¤¿¡£¤½¤ÎÂÐ¾Ý¤¬Èà½÷¤Î¡Ö¿ä¤·¡×¤À¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤«¡£¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÎø°¦¡×¤È¤¤¤¦°ìÈÌÏÀ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Öº´¡¹ÌÚè½²Â»Ò¤ÎÎø°¦¡×¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¡Ú¥Þ¥ß¡Û¤Ï¤É¤¦»×¤¦¤Î¤«¡£
¡Öè½²Â»Ò¤Ë¤Ï¡¢¡ÊÃËÀ¤È¤ÏÎø°¦¡Ë¤·¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÃË¤Î»Ò¤È¤«¡Ä¡Ä¡¢¤½¤ì¤³¤½¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤ÈÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¤¹¤´¤¯·ù¤À¤Ê¡Ä¡Ä¡¢¤È¡×
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç²ñ¤¦¤È¡ÖËè²ó¥¥å¥ó¤È¤¹¤ë¡×
¡¡Á°½Ò¤Î¸À¤È¤ÏÎ¢Ê¢¤Ë¡¢¶¯¤¤Äñ¹³´¶¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤ë¡£¼ÂºÝ¤Ë¡Ö¿ä¤·¡×¤Ë²ñ¤Ã¤¿»þ¤Î´¶ÁÛ¤ò¡¢³ú¤ß¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡ÖÀÜ¿¨¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â´ÊÃ±¤Ë²ñ¤¨¤ë¤Î¤«¤È¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤â¾ïÏ¢¤Î¥ª¥¿¥¯¤Ï¡¢¤·¤Ã¤«¤êè½²Â»Ò¤«¤éÇ§ÃÎ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤â¤Ã¤È¤¿¤¯¤µ¤ó²ñ¤¤¤Ë¤¯¤ì¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤È¤½¤Î»þ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ä¡Äè½²Â»Ò¤Ë²ñ¤¦¤È¡¢¥¥å¥ó¤È¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Ëè²ó¥¥å¥ó¤È¤¹¤ë¡£¤À¤«¤é¹¥¤¤Ê¿Í¤Ë²ñ¤¨¤ë´¶³Ð¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£µ±¤¤¤Æ¸«¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¡¢ËÜÅö¤Ë¡£è½²Â»Ò¤Ï¡ÈÍýÁÛ¤ÎÈà½÷¡É¤Î¤è¤¦¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¡ÈÍýÁÛ¤ÎÈà»á¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢è½²Â»Ò¤ËÇ§ÃÎ¤µ¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¡¢²¿¤¬¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡Ä¡Ä¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤è¤¯¤ï¤«¤ó¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£²¾¤Ë¡Øè½²Â»Ò¤ÈÉÕ¤¹ç¤¨¤ë¤è¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢»ä¤¸¤ã¤¢ÉÕ¤¹ç¤¨¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤É¤¦¤»¤Ê¤éÂ¾¤Î¥Ï¥í¥×¥í¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÈÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÊõÄÍÅª¤ÊÌÜÀþ¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿ÉôÊ¬¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡Ú¥Þ¥ß¡Û¤Ë¤È¤Ã¤Æº´¡¹ÌÚè½²Â»Ò¤Ï¡¢¡Ö°ÛÀ°¦Åª¤ÊÎø°¦ÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¿¶¤ëÉñ¤¦µìÍè¤Î¥¢¥¤¥É¥ëÁü¤«¤é°ïÃ¦¤·¤¿Â¸ºß¡×¤È¤·¤Æ±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡Ö½÷¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤ËÄñ¹³¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤À¤¬¡¢Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¼¡Âè¤Ë¡Ö¿ä¤·¡×¤Ïºß¤êÊý¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£¥Ü¡¼¥¤¥Ã¥·¥å¤À¤Ã¤¿¾¯½÷¤Ï¡¢»¨»ï¡ØCancam¡Ù¡Ê¾®³Ø´Û¡Ë¤ÎÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥Õ¥§¥ß¥Ë¥ó¤ÊÌ¥ÎÏ¤ò¸«¤»»Ï¤á¤ë¡£
¡Öè½²Â»Ò¤¬½÷¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤ËÄñ¹³¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥â¥Ç¥ë¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢¥¨¥¯¥¹¥Æ¤ò¤Ä¤±¤¿¤ê¡¢¥Í¥¤¥ë¤ò¥´¥Æ¥´¥Æ¤Ë¤·¤¿¤ê¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥®¥ã¥ë¤Ã¤Ý¤¤»þ´ü¤â¤¢¤Ã¤¿¤ê¡Ä¡Ä¡£¸«¤¿ÌÜ¤¬¡È½÷À¡É¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÀµÄ¾¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ó¤Þ¤ê¹¥¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ê¤¡¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¤ÎÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¡¢ËÜÍè¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ¤Ï´î¤Ð¤·¤¤¤Ï¤º¤À¡£¡Ö¿ä¤·¡×¤¬³èÌö¤Î¾ì¤ò¹¤²¤¿¤Î¤Ë¡¢¤½¤ì¤òÁÇÄ¾¤Ë´î¤Ù¤Ê¤¤¡£¤à¤·¤í¡Ö¤¢¤ó¤Þ¤ê¹¥¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡»ä¤Î¹¥¤¤À¤Ã¤¿¡Ö¿ä¤·¡×¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¢¤¢¤Îº¢¤ÎÍ£°ìÌµÆó¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬¼º¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¨¡¨¡¡£¡Ö¼«Ê¬¤À¤±¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆÃÊÌÀ¡×¤¬ÇíÃ¥¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ç¡¢ÁÓ¼º´¶¤È¤µ¤Ó¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£
