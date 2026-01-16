Ãæ¹ñ¤È¤Î¶ÛÄ¥¤ÇÎä¤¨¹þ¤à¡Ö2.6Ãû±ß¡×¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É»Ô¾ì¤Î¹ÔÊý¤Ï¡Ä¼óÀÊ¥¨¥³¥Î¥ß¥¹¥È¤¬·Ù¹ð¤¹¤ë¡ÈÆüËÜ´ë¶È¤Ø¤Î¿¼¹ï¤Ê±Æ¶Á¡É
¡¡¹â»ÔÀ¯¸¢È¯Â¤«¤éÌó3¤«·î¡£ÂæÏÑ¤ò¤á¤°¤ë¹ñ²ñÅúÊÛ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÆüÃæ´Ø·¸¤¬µÞÂ®¤ËÎä¤¨¹þ¤àÃæ¡¢ÆüËÜ·ÐºÑ¤Ø¤Î¿¼¹ï¤Ê±Æ¶Á¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Âè°ìÀ¸Ì¿·ÐºÑ¸¦µæ½ê¼óÀÊ¥¨¥³¥Î¥ß¥¹¥È¤Î·§Ìî±ÑÀ¸»á¤Ï¡¢Ê¸éº½Õ½©PLUS¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤ÈÃæ¹ñ¤È¤Î´Ø·¸°²½¤ÎÎ¾Êý¤Î¥À¥á¡¼¥¸¤¬¸ú¤¤¤Æ¤¯¤ë¡×¤È·Ù¹ð¤òÈ¯¤·¤¿¡£¡ÊÁ´2²ó¤Î1²óÌÜ¡¿Â³¤¤òÆÉ¤à¡Ë
¡Ê½é½Ð¡§¡ÖÊ¸éº½Õ½©PLUS¡×2025Ç¯11·î29ÆüÇÛ¿®¡Ë
¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤È¡ÖÂ¸Î©´íµ¡»öÂÖ¡×È¯¸À¤Î±Æ¶Á
¡¡·§Ìî»á¤Ï¸½ºß¤ÎÆüËÜ·ÐºÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¹ñÆñ¤È¸À¤ï¤ì¤¿¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤Ç¡¢´í¸±¥¾¡¼¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤¯¤é¤¤¤Þ¤ÇÀ¸»º¤äÍ¢½Ð´ØÏ¢´ë¶È¤Î¶ÈÀÓ¤â¼«Æ°¼Ö¤òÃæ¿´¤Ë°²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¡£¤½¤³¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤ÈÃæ¹ñ¤È¤¤¤¦¡ÖÎ¾Êý¤¬ÆüËÜ¤ÎÍ¢½ÐÁê¼ê¹ñ1°Ì¤ò¶¥¤¤¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡×¾õ¶·¤Ç¡¢Ãæ¹ñ¸þ¤±Í¢½Ð¤¬Íî¤Á¹þ¤á¤Ð¡ÖÈó¾ï¤Ë·Êµ¤¤¬°¤¯¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡£
·§Ìî±ÑÀ¸»á
¡¡¹â»Ô¼óÁê¤Ï11·î7Æü¤Î¹ñ²ñÅúÊÛ¤ÇÂæÏÑ¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¡ÖÂ¸Î©´íµ¡»öÂÖ¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤ë¡×¤ÈÈ¯¸À¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤ÆÆüÃæ´Ø·¸¤¬Îä¤¨¹þ¤ó¤À¡£·§Ìî»á¤Ï¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦É÷¤ÊÍî¤È¤·¤É¤³¤í¤«ÁÛÁü¤â¤Ä¤«¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ºÇ¤â¿È¶á¤Ê±Æ¶Á¤È¤·¤ÆÃæ¹ñ¿Í¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤Î¸º¾¯¤òµó¤²¤ë¡£
Ãæ¹ñ¡¦¹á¹Á¤Î¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É»Ô¾ì¤Ï2.6Ãû±ß
¡¡Ãæ¹ñ¤È¹á¹Á¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É»Ô¾ì¤ÏÇ¯´ÖÌó2.6Ãû±ß¤Îµ¬ÌÏ¤ò»ý¤Ä¡£·§Ìî»á¤Ï¡Ö¤³¤ì¤¬¥¼¥í¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤¬¡¢ÆüÃæ´Ø·¸¤¬Îä¤¨¹þ¤à¤È¡¢´Ñ¸÷»º¶È¡¢Åìµþ¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤ÆÀ¾ÆüËÜÃæ¿´¤Ë¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤¬¸º¤ë¡×¤È»ØÅ¦¡£¸Ä¿Í¾ÃÈñ´ØÏ¢¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¢±¿Í¢¤Ê¤É¡ÖÉý¹¤¤»º¶È¤Ø¤Î¸ú²Ì¤¬2.6Ãû±ß¤Û¤É¤Îµ¬ÌÏ¤Ç²¼²¡¤·°µÎÏ¤È¤·¤Æ½Ð¤Æ¤¯¤ë¡×¤È¤Î¸«ÄÌ¤·¤ò¼¨¤·¤¿¡£
ÆüÃæ´Ø·¸¤ÎÎä¤¨¹þ¤ß¤Ï³ô²Á¤Ë¤â±Æ¶Á¤¬
¡¡¤µ¤é¤Ë¿¼¹ï¤Ê¤Î¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤¬ÀÚ¤ì¤ë¥«¡¼¥É¤Î°ÒÎÏ¤À¡£¿å»ºÊª¤ÎÍ¢½Ðµ¬À©¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢·§Ìî»á¤¬ÆÃ¤Ë·Ù²ü¤¹¤ë¤Î¤¬¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹¤Ê¤É´õ¾¯¶âÂ°¤ÎÌäÂê¤Ç¤¢¤ë¡£²áµî¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤ÈÃæ¹ñ¤ÎËà»¤¤¬·ã²½¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡ÖÃæ¹ñ¸þ¤±¤Î»ñËÜ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤ËÂÐ¤¹¤ëÍ¢½Ðµ¬À©¤¬¡¢²ó¤ê²ó¤Ã¤Æ¼«Æ°¼Ö¤ÎÈ¾Æ³ÂÎ¶¡µë¤Ë¥¹¥È¥Ã¥×¤ò¤«¤±¤ë¤è¤¦¤Ê±Æ¶Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤Î·ë²Ì¡¢¡ÖÆüËÜ¤ÎÂç¼ê¤Î¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¤âÈ¾Æ³ÂÎÉÔÂ¤Ç°ì»þÀ¸»º¤¬ÂÚ¤Ã¤¿¡×¡£·§Ìî»á¤Ï¡ÖÃæ¹ñ¤«¤é¤·¤«¶¡µë¤µ¤ì¤Ê¤¤¤â¤Î¤¬»ß¤Þ¤ë¤ÈÂåÂØ¤¬¸ú¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ð¤é¤¯À¸»º³èÆ°Á´ÂÎ¤¬Íî¤Á¤ë¡×¤È¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó¤ÎÀÈ¼åÀ¤ò»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡¡³ô²Á¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö´ë¶È¤Î¶ÈÀÓ¤Ç¸«¤ë¤È¡¢ÆüÃæ´Ø·¸¤¬Îä¤¨¹þ¤à¤³¤È¤Î°±Æ¶Á¤Ï·è¤·¤ÆÌµ»ë¤Ç¤¤Ê¤¤¡£10¡Á12·î¡¢ÍèÇ¯¤Î1¡Á3·î¤Î»ÍÈ¾´ü¤´¤È¤Î·è»»¤Ë¤Ï¡¢¤«¤Ê¤ê²¼²¡¤·Í×°ø¤È¤·¤Æ½Ð¤Æ¤¯¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¡£¹â»ÔÀ¯¸¢¤Ï¸·¤·¤¤·ÐºÑ±¿±Ä¤òÇ÷¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
