¡¡ÇÐÍ¥¤Î°ËÆ£±ÑÌÀ¤¬17ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ø¤´¤Ö¤´¤Ö¡Ù¡Ê¸å1¡§54¡Á3¡§00¡¡¢¨´ØÀ¾¥í¡¼¥«¥ë¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡¦ÉÍÅÄ²í¸ù¤È¹Ô¤¤Ä¤±¤Î¤ªÅ¹¤òË¬¤ì¤ë¡£
¡¡ÉÍÅÄ¤ÈÁêÊý¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¸ÞÊ¬¸ÞÊ¬¤ÎÎ©¾ì¤Ç¥í¥±¤ò¹Ô¤¦¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡£º£²ó¤ÎÁêÊý¤Ï¡¢¥·¥ê¥¢¥¹¤«¤é¥³¥ß¥«¥ë¤Þ¤Ç¼«ºß¤Ë±é¤¸Ê¬¤±¤ëÉý¹¤¤É½¸½ÎÏ¤Ç¡¢¿ô¡¹¤Î¥É¥é¥Þ¡¦±Ç²è¤Ç¼çÌò¤òÌ³¤á¡¢´Ñ¤ë¼Ô¤ò¼æ¤¤Ä¤±¤Æ¤ä¤Þ¤Ê¤¤¼ÂÎÏÇÉÇÐÍ¥¡¦°ËÆ£±ÑÌÀ¡£
¡¡¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¾ì½ê¤Ç¤¢¤ëMBS1³¬¤Ø¤ä¤Ã¤ÆÍè¤¿ÉÍÅÄ¤Ï¡¢ÁêÊý¤Î´é¤ò¤Î¤¾¤¹þ¤à¤Ê¤ê¡Ö¤¦¡Á¤ï¡ª°ËÆ£±ÑÌÀ¤ä¡ª¡×¤È¤Þ¤µ¤«¤Î¥²¥¹¥È¤Ë¶Ã¤¤ò±£¤»¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤ÊÉÍÅÄ¤ËÂÐ¤·¡¢°ËÆ£¤Ï¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤¡Á¡×¤È´î¤Ó¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤ë¡£¤Ê¤ó¤È2¿Í¤Ïº£²ó¤¬½é¶¦±é¤À¤½¤¦¡£°ËÆ£¤Ï¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¤Ç¡¢¹¥¤¤¹¤®¤ë¤¬¤æ¤¨¤Ëº£¤Þ¤Ç¶¦±é¤òÈò¤±¤Æ¤¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£º£²ó¤Ï¡¢¡ÖÂçºå¤¢¤Ã¤¿¤«¤¤¤â¤ó½ä¤ê¡ª¡×¤ÈÂê¤·¡¢ÉÍÅÄ¤È¤Î¶¦±é¤ò·è°Õ¤·¤¿°ËÆ£¤È¡¢´¨¤¤Åß¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤ÎÂçºå¤Î¤¢¤Ã¤¿¤«¥°¥ë¥á¤ò½ä¤ë¡£
¡¡¤Þ¤º2¿Í¤¬¸þ¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÏËºê¤Ë¤¢¤ë¡Ö¤«¤ó¤µ¤¤¤À¤ ¾ïÌëÅõ¡×¡£ÁÏ¶È81Ç¯¤Î¤ª¤Ç¤ó¤ÎÌ¾Å¹¤Ç¡¢Âç¿Íµ¤¥°¥ë¥áÌ¡²è¡ØÈþÌ£¤·¤ó¤Ü¡Ù¤Ç¤â¾Ò²ð¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¿ô¡¹¤ÎÃøÌ¾¿Í¤Ë°¦¤µ¤ì¤ëÂçºå¤òÂåÉ½¤¹¤ë¤¢¤Ã¤¿¤«¥°¥ë¥á¤Î¤ªÅ¹¡£Ï·ÊÞ¤Î¤ª¤Ç¤ó¤ò¿©¤Ù¤¿°ËÆ£¤Ï¡Ö½Ð½Á¤¬À÷¤ß¤Æ¤Æ¤ª¤¤¤·¤¤¡Á¡×¤ÈÀå¸Ý¤òÂÇ¤Ä¡£
¡¡¼¡¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡ÖAudiÇßÅÄ¡×¡£¡ÖÉÍ¤Á¤ã¤ó¤È2¿Í¤¤ê¤Ç¥É¥é¥¤¥Ö¤·¤¿¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦°ËÆ£¤¿¤Ã¤Æ¤Î´õË¾¤Ç¡¢°ËÆ£¤¬¥Ï¥ó¥É¥ë¤ò°®¤êÉÍÅÄ¤È2¿Í¤¤ê¤Î¥É¥é¥¤¥Ö¤¬¼Â¸½¤¹¤ë¡£°ÜÆ°Ãæ¤Î¼ÖÆâ¤Ç¤Ï°ËÆ£¤Î²¼ÀÑ¤ß»þÂå¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ä¡Ø³¤±î¡Ù¤ÎÎ¢ÏÃ¡¢º£ÏÃÂê¤Î¡Ø¥¤¥¯¥µ¥¬¥ß¡Ù¤ÎÈëÂ¢¥È¡¼¥¯¤Ê¤É¤ÇÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡°ËÆ£¤Î±¿Å¾¤Ç¼¡¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï°ËÆ£¹Ô¤¤Ä¤±¤ÎÄ¹ËÙ¶¶¤Ë¤¢¤ë¡ÖÆé²°okamoto¡×¡£Ãæ±û¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿ÆÈÆÃ¤Ê¥É¡¼¥à·¿¤ÎÆé¤ÇÆù¤ò¾Æ¤¡¢¤½¤ÎÆù½Á¤¬¥¹¡¼¥×¤Î»ÝÌ£¤È¤Ê¤ë¡Ö¾ÆÆé¡×¤¬Âç¿Íµ¤¤Î¤ªÅ¹¡£ÌÜ¤ÎÁ°¤ËÍÑ°Õ¤µ¤ì¤¿¡ÖÂæÏÑÆé¡×¤ÎÆÈÆÃ¤ÊÆé¤Î·Á¤Ë¡Ö¤Ê¤Ë¤³¤ì¡©½é¤á¤Æ¸«¤¿¡£Æé¤Ê¤Î¤«¾ÆÆù¤Ê¤Î¤«¡×¤È¸ÍÏÇ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉÍÅÄ¤Ë¾ïÏ¢¤Î°ËÆ£¤Ï¡Ö¤¤¤ä¡¢¤³¤ì¤¬¤ª¤¤¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È·ã¿ä¤·¡£¤¤¤¶¿©¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¥¹¡¼¥×¤ËÍÏ¤±¹þ¤ó¤ÀÆù½Á¤Î»Ý¤ß¤È¥³¥¯¤Î¤¢¤ëÌ£¤ï¤¤¤ËÉÍÅÄ¤â¡Ö¤¢¡Á¤ª¤¤¤·¤¤¤ï¡ª¡×¤È¤´Ëþ±Ù¤ÊÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤ë¡£
¡¡Æé¤ò´®Ç½¤·¤Ê¤¬¤é¡¢°ËÆ£¤¬ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¶î¤±½Ð¤·¤Îº¢¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¡ØÀ¤³¦¥¦¥ë¥ë¥óÂÚºßµ¡Ù¤Îµ®½Å±ÇÁü¤ò»ëÄ°¡£¥í¥±ÃÏ¡¦¥â¥í¥Ã¥³¤Ç¤Î¾×·â¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ê¤É¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«Ê¹¤±¤Ê¤¤ÏÃ¤òÌÀ¤«¤¹¡£
