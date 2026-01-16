¹â»ÔÀ¯¸¢¤Î¡Ö21.3Ãû±ß·ÐºÑÂÐºö¡×¤Ç±ß°Â¤Ï²ÃÂ®¤¹¤ë¡Ä·ÐºÑºÆÀ¸¤Î¥«¥®¤ò°®¤ë¡È¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¡É¤È¤Ï
¡ÒÃæ¹ñ¤È¤Î¶ÛÄ¥¤ÇÎä¤¨¹þ¤à¡Ö2.6Ãû±ß¡×¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É»Ô¾ì¤Î¹ÔÊý¤Ï¡Ä¼óÀÊ¥¨¥³¥Î¥ß¥¹¥È¤¬·Ù¹ð¤¹¤ë¡ÈÆüËÜ´ë¶È¤Ø¤Î¿¼¹ï¤Ê±Æ¶Á¡É¡Ó¤«¤éÂ³¤¯
¡¡¹â»ÔÀ¯¸¢¤¬11·î21Æü¤Ë³ÕµÄ·èÄê¤·¤¿21.3Ãû±ßµ¬ÌÏ¤ÎÁí¹ç·ÐºÑÂÐºö¤¬¡¢»Ô¾ì¤ËÂç¤¤ÊÇÈÌæ¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£Âè°ìÀ¸Ì¿·ÐºÑ¸¦µæ½ê¼óÀÊ¥¨¥³¥Î¥ß¥¹¥È¤Î·§Ìî±ÑÀ¸»á¤Ï¡Ö¶âÍø¾å¾º¥ê¥¹¥¯¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¶²¤í¤·¤¤¡×¤È¶¯¤¤·üÇ°¤òÉ½ÌÀ¡£Ê¿»þ¤Ç¤Ï¡Ö¤Û¤È¤ó¤ÉÎã¤¬¤Ê¤¤¡×µ¬ÌÏ¤ÎºâÀ¯½ÐÆ°¤¬¡¢ÈéÆù¤Ë¤â±ß°Â¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¹½Â¤Åª¤ÊÌäÂê¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¡£¡ÊÁ´2²ó¤Î2²óÌÜ¡¿¤Ï¤¸¤á¤«¤éÆÉ¤à¡Ë
¡ÚÆ°²è¤ò¸«¤ë¡Û¹â»ÔÀ¯¸¢¤Î¡Ö21.3Ãû±ß·ÐºÑÂÐºö¡×¤Ç±ß°Â¤Ï²ÃÂ®¤¹¤ë¡ÄÆü¶ä¤ÏÇ¯Ëö¤Ë¡ÈÍø¾å¤²¡É¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ë¤«¡©
¡Ê½é½Ð¡§¡ÖÊ¸éº½Õ½©PLUS¡×2025Ç¯11·î29ÆüÇÛ¿®¡Ë
Âçµ¬ÌÏºâÀ¯½ÐÆ°¤Î¡ÈÉûºîÍÑ¡É¤È¤Ï
¡¡·§Ìî»á¤¬ÆÃ¤Ë·Ù²ü¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢°ìÈÌ²ñ·×¤Ø¤ÎÄ·¤ÍÊÖ¤ê¤À¡£¡Ö°ìÈÌ²ñ·×¤Ç17.7Ãû±ß¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤¬¡¢¥¬¥½¥ê¥óÀÇ¤äÇ¯¼ý¤ÎÊÉÂÐ±þ¤Ç2.7Ãû±ß¤Û¤É·ê¤Ï³«¤¯¤Î¤Ç¡¢¹ç·×¤¹¤ë¤È20Ãû±ß¡×¡ÊÊäÀµÍ½»»¤Ç¤Ï21.3Ãû±ß¡Ë¤Ë¤Ê¤ë·×»»¤À¡£ÀÇ¼ýÁý²Ã¤Ï´èÄ¥¤Ã¤Æ¤â2Ãû±ß¤¯¤é¤¤¡×¤Ç¡¢¡Ö20Ãû¤«¤éÁêÅö¤Ë¸º¤é¤µ¤Ê¤¤¤È¿·µ¬¹ñºÄÈ¯¹Ô³Û¤ÎÁý²Ã¤Ë¤Ê¤ë¡×¡ÊÊäÀµÍ½»»¤Ç¤Ï11.7Ãû±ß¡Ë¡£
·§Ìî±ÑÀ¸»á
¡¡¤½¤Î·ë²Ì¡¢¡Ö°ì»þ1.8%¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ä¹´ü¶âÍø¤¬¤µ¤é¤Ë¾å¤¬¤ë¡×¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤ë¡Ê12·îÈ¾¤Ð¤Ï2.0¡ó¤ØÀÜ¶á¡Ë¡£·§Ìî»á¤Ï¡Ö10Ç¯Ä¶¤ÎÄ¶Ä¹´ü¤â¶âÍø¤¬Ä·¤Í¾å¤¬¤Ã¤¿¤ê²¼¤¬¤Ã¤¿¤êÍð¹â²¼¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÍ½Â¬¡£Âçµ¬ÌÏºâÀ¯½ÐÆ°¤ÎÉûºîÍÑ¤È¤·¤Æ¡Ö¶âÍø¾å¾º¤È±ß°Â¡×¤¬¿Ê¤à¤È¤¤¤¦¹½Â¤ÅªÌäÂê¤ò»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡×¤Ê7Ãû±ß¤Î´íµ¡´ÉÍýÅê»ñ
¡¡ÆÃ¤ËÌäÂê»ë¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢Ìó7Ãû±ß¤Î´íµ¡´ÉÍýÅê»ñ¡¦À®Ä¹Åê»ñ¤ÎÃæ¿È¤À¡£·§Ìî»á¤ÏÀ¯ÉÜ¤«¤é¥Ö¥ê¡¼¥Õ¥£¥ó¥°¤ò¼õ¤±¤¿´Ø·¸¼Ô¤ÎÏÃ¤È¤·¤Æ¡Ö¤³¤³¤Ï¼Â¤Ï¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡×¤À¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£¹â»Ô¼óÁê¤Ï¡Ö¶¡µëÎÏ¶¯²½¡×¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¡Ö¼ûÍ×¤ÎÁý²Ã¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¥¤¥ó¥Õ¥ì°µÎÏ¡×¤È¤Ê¤ê¡¢¡Ö¹ñÆâ¤ÇÄ´Ã£¤Ç¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ï³¤³°¤Ë°ÍÂ¸¤¹¤ë¤Î¤ÇËÇ°×ÀÖ»ú¤ò³ÈÂç¤µ¤»¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤Î·ë²Ì¡¢¡Ö¥É¥ë¤Ç»ÙÊ§¤¦¤«¤é¥É¥ë¤òÇã¤Ã¤Æ±ß¤òÇä¤ë±ß°ÂÍ×°ø¤Ë¤Ê¤ë¡×¡£¤µ¤é¤Ë´ð¶â¤È¤·¤ÆÀÑ¤ßÎ©¤Æ¤ëÉôÊ¬¤Ï¡Ö¤¹¤°¤Ë½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¤Î¤Ç¹ñºÄÈ¯¹Ô¤È¤¤¤¦·Á¤Ç»ñ¶âÄ´Ã£¤Ç¤Ï¼ûµë¤òÉ¯Ç÷¤µ¤»¤ë¤¬¡¢·ÐºÑ¤Ë¤Ï¥×¥é¥¹¸ú²Ì¤ÏÅöÌÌ¤Ê¤¤¡×¡£¤Ä¤Þ¤ê¡ÖÉûºîÍÑ¤¬Â¿¤¯¡¢¸ú¤¯¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¾®¤µ¤¤¡×¹½Â¤¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖAI¤ò¡¢¤¤¤«¤Ë¤·¤Æ²Ô¤°ÎÏ¤ËÊÑ¤¨¤ë¤«¡×
¡¡¤Ç¤Ï¡¢ËÜÍè¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÀ®Ä¹ÀïÎ¬¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤«¡£·§Ìî»á¤Ï¡¢Êª²ÁÂÐºö¤ÎºÇÂç¤ÎÀÚ¤ê»¥¤Ï¡ÖÄÂ¾å¤²¡×¤Ç¤¢¤ë¤È¶¯Ä´¤¹¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î²¸·Ã¤Ï¸ÛÍÑ¤Î7³ä¤òÀê¤á¤ëÃæ¾®´ë¶È¤Ë¤Þ¤ÇµÚ¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¤Î¤¬¸½¾õ¤À¡£¡Öº£²ó¤ÎÄ¶Âç·¿ÊäÀµ¤¬¡¢¤É¤Î¤°¤é¤¤Ãæ¾®´ë¶È¤Ë²¸·Ã¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡×¤È¡¢Âçµ¬ÌÏ¤ÊºâÀ¯½ÐÆ°¤Î¸ú²Ì¤Ëµ¿Ìä¤òÄè¤¹¤ë¡£
¡¡¤½¤³¤Ç·§Ìî»á¤¬Äó°Æ¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢·ÐºÑÂÐºö¤Ë¤âÀ¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖAI¡×¤Î³èÍÑ¤À¡£¤¿¤À¤·¡¢ÆüËÜÆÈ¼«¤ÎAI³«È¯¤È¤¤¤Ã¤¿ÁÔÂç¤ÊÌÜÉ¸¤è¤ê¤â¡¢¡ÖÂ¿¤¯¤ÎÃæ¾®´ë¶È¤Ç¤â³èÍÑ¤Ç¤¤ëAI¤ò¡¢¤¤¤«¤Ë¤·¤Æ²Ô¤°ÎÏ¤ËÊÑ¤¨¤ë¤«¡×¤È¤¤¤¦¸½¾ìÌÜÀþ¤¬½ÅÍ×¤À¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
AI¤òÃæ¾®´ë¶È¤Ë¼ê¼è¤êÂ¼è¤ê¶µ¤¨¤ë¿Í¤ò
¡¡¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢AI¤ÎÀìÌç²È¤òÄ¾ÀÜÇÉ¸¯¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖÃæ¾®´ë¶È¿ÇÃÇ»Î¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤ÇAI³èÍÑ¤ò»ØÆ³¤Ç¤¤ë¿Íºà¡×¤ò1000¡Á2000¿Íµ¬ÌÏ¤Ç°éÀ®¤·¡¢Á´¹ñ¤Î¾¦¹©²ñµÄ½ê¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤ÆÇÉ¸¯¤¹¤ë¹½ÁÛ¤À¡£¡Ö¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ»È¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢¤È¼ê¼è¤êÂ¼è¤ê¶µ¤¨¤ë¿Í¤¬¤¤¤ì¤Ð¡¢À¸»ºÀ¤ÏÂç¤¤¯¾å¤¬¤ë¡×¤È·§Ìî»á¤Ï¸À¤¦¡£
¡¡°ì¿ÍÅö¤¿¤ê¤ÎÀ¸»ºÀ¸þ¾å¤Ï¡¢ÃæÄ¹´üÅª¤ÊÄÂ¶â¾å¾º¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¡£·§Ìî»á¤Ï¡Öµ¬ÌÏ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼ÁÅª¤ËÅ¸³«¤¹¤ì¤ÐÎÉ¤¤¤³¤È¤¬µ¯¤³¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¸½¾ì¤Î²ÝÂê²ò·è¤Ë»ñ¤¹¤ë¤¤áºÙ¤ä¤«¤ÊÀ¯ºö¤³¤½¤¬¡¢ÆüËÜ·ÐºÑ¤òÄì¾å¤²¤¹¤ë¸°¤À¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ê¡ÖÊ¸½Õ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡×ÊÔ½¸Éô¡Ë