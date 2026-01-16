¥ä¥¯¥ë¥È¡¦ºå¸ý¡¡ÌÜÉ¸¤Î60»î¹çÅÐÈÄ¤Ø¡¡¡Ö1·³¤Ç¼«Ê¬¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò¡×
¡¡¥ä¥¯¥ë¥È¤Îºå¸ýâ«Î¼Åê¼ê¡Ê26¡Ë¤¬60»î¹çÅÐÈÄ¤òÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤¿¡£
¡¡À±¤ËÄï»ÒÆþ¤ê¤ò»Ö´ê¤·¡¢±§ÅÔµÜ»Ô¡¦À¶¸¶µå¾ì¤Ç¤Î¼«¼ç¥È¥ì¤Ë»²²Ã¡£¡Ö60»î¹ç¤òÌÜÉ¸¤ËËÜÅö¤Ë¤É¤Î¾ìÌÌ¤Ç¤â¡¢ºå¸ý¤ò½Ð¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¤³¤³¤Ï¾è¤êÀÚ¤ì¤ë¡¢ÎÉ¤¤Î®¤ì¤¬Íè¤ë¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¤Ê¤ì¤ì¤Ð¡£¤Þ¤º¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê1·³¤Ç¼«Ê¬¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤¹¡×¤ÈÆ®»Ö¤òÇ³¤ä¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÎÎý½¬¤Ç¤Ï¡¢21µå¤òÅê¤²¹þ¤ß¡Ö·¹¼Ð¤Ç¤·¤Ã¤«¤êÅê¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£9Ç¯ÌÜ¤Ë¤·¤Æ°ìÈÖ¤¤¤¤¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¤³¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¼ê±þ¤¨¡£¡Ö2·î¤«¤é¥Õ¥ë¥¹¥í¥Ã¥È¥ë¤ÇÅê¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤È¥¥ã¥ó¥×¤Ç¤Î¥¢¥Ô¡¼¥ë¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£