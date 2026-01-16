£±£µÆü¡¢ÂæËÌ»Ô¤ÎÁíÅýÉÜ¤ÇÍêÀ¶ÆÁÁíÅý¤È°®¼ê¤¹¤ë²ÃÆ£¾¡¿®Á°ºâÌ³Áê¡Êº¸¡Ë¡áÁíÅýÉÜÄó¶¡

¡¡¡ÚÂæËÌ¡á±àÅÄ¾­»Ì¡Û²ÃÆ£¾¡¿®Á°ºâÌ³Áê¤é¼«Ì±ÅÞ¤Î½°±¡µÄ°÷£³¿Í¤¬ÂæËÌ»Ô¤ÎÁíÅýÉÜ¤Ç£±£µÆü¡¢ÍêÀ¶ÆÁ¡Ê¥é¥¤¥Á¥ó¥É¥©¡¼¡ËÁíÅý¤È²ñÃÌ¤·¤¿¡£

¡¡Íê»á¤Ï¡Ö¹â»Ô¼óÁê¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤Î²¼¡¢ÆüÂæ¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¶¨ÎÏ¤ò³ÈÂç¤Ç¤­¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£

¡¡ÁíÅýÉÜ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Íê»á¤ÏÃæ¹ñ¤Î¸¢°Ò¼çµÁ¤¬³ÈÂç¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢¹â»Ô»á¤¬¹ñºÝ¼Ò²ñ¤Î¾ì¤ÇÆüÂæ¤ÎÍ§¹¥´Ø·¸¤ò»Ù»ý¤¹¤ë»ÑÀª¤ò·«¤êÊÖ¤·¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¡¢¼Õ°Õ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£

¡¡²ÃÆ£»á¤Ï¡¢ÆüÂæ¤¬´ðËÜÅª¤Ê²ÁÃÍ´Ñ¤ò¶¦Í­¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö·ÐºÑËÇ°×¤ä¿ÍÅª¸òÎ®¤Ç¶ÛÌ©¤Ê´Ø·¸¤Ë¤¢¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢º¤Æñ¤Ê»þ´ü¤Ë¸ß¤¤¤Ë½õ¤±¹ç¤¦¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡×¤È±þ¤¸¤¿¡£

¡¡²ÃÆ£»á¤é¤Ï£±£¶Æü¡¢ÂæËÌ»ÔÆâ¤Çµ­¼ÔÃÄ¤ËÂÐ¤·¡¢Íê»á¤ÈÂæÏÑ¤Î·ÐºÑ¾ðÀª¤ä°ÂÁ´ÊÝ¾ã¡¢ÆüËÜ¤ÎÁªµó¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°Õ¸«¸ò´¹¤·¤¿¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£