²ÃÆ£¾¡¿®Á°ºâÌ³Áê¤é¤¬ÂæÏÑ¤ÇÁíÅý¤È²ñÃÌ¡Ä¡Ö¼óÁê¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤Î²¼¡¢Â¿¤¯¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¶¨ÎÏ³ÈÂç¤Ç¤¤ë¡×
¡¡¡ÚÂæËÌ¡á±àÅÄ¾»Ì¡Û²ÃÆ£¾¡¿®Á°ºâÌ³Áê¤é¼«Ì±ÅÞ¤Î½°±¡µÄ°÷£³¿Í¤¬ÂæËÌ»Ô¤ÎÁíÅýÉÜ¤Ç£±£µÆü¡¢ÍêÀ¶ÆÁ¡Ê¥é¥¤¥Á¥ó¥É¥©¡¼¡ËÁíÅý¤È²ñÃÌ¤·¤¿¡£
¡¡Íê»á¤Ï¡Ö¹â»Ô¼óÁê¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤Î²¼¡¢ÆüÂæ¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¶¨ÎÏ¤ò³ÈÂç¤Ç¤¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÁíÅýÉÜ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Íê»á¤ÏÃæ¹ñ¤Î¸¢°Ò¼çµÁ¤¬³ÈÂç¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢¹â»Ô»á¤¬¹ñºÝ¼Ò²ñ¤Î¾ì¤ÇÆüÂæ¤ÎÍ§¹¥´Ø·¸¤ò»Ù»ý¤¹¤ë»ÑÀª¤ò·«¤êÊÖ¤·¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¡¢¼Õ°Õ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡²ÃÆ£»á¤Ï¡¢ÆüÂæ¤¬´ðËÜÅª¤Ê²ÁÃÍ´Ñ¤ò¶¦Í¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö·ÐºÑËÇ°×¤ä¿ÍÅª¸òÎ®¤Ç¶ÛÌ©¤Ê´Ø·¸¤Ë¤¢¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢º¤Æñ¤Ê»þ´ü¤Ë¸ß¤¤¤Ë½õ¤±¹ç¤¦¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡×¤È±þ¤¸¤¿¡£
¡¡²ÃÆ£»á¤é¤Ï£±£¶Æü¡¢ÂæËÌ»ÔÆâ¤Çµ¼ÔÃÄ¤ËÂÐ¤·¡¢Íê»á¤ÈÂæÏÑ¤Î·ÐºÑ¾ðÀª¤ä°ÂÁ´ÊÝ¾ã¡¢ÆüËÜ¤ÎÁªµó¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°Õ¸«¸ò´¹¤·¤¿¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£