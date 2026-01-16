ÂçºåÉÜ¤ÎµÈÂ¼ÃÎ»ö¤¬¼¿¦ÆÏ¤òÄó½Ð¡¢ÃÎ»ö¡¦»ÔÄ¹¤Î¥À¥Ö¥ëÁªµó¤Ø¡¡2·î¤Î½°±¡Áª¤ÈÆ±Æü¤Ë¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·
ÂçºåÉÜ¤ÎµÈÂ¼ÃÎ»ö¤¬¼¿¦´ê¤òÄó½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
µÈÂ¼ÃÎ»ö¤Ï16Æü¸áÁ°10»þÈ¾²á¤®¡¢ÉÜµÄ²ñ¤Î¶â¾ë¹îÅµµÄÄ¹¤Ë¼¿¦´ê¤òÄó½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
µÈÂ¼ÃÎ»ö¤ÏÂçºå»Ô¤òÇÑ»ß¤·¤ÆÆÃÊÌ¶è¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¡ÖÂçºåÅÔ¹½ÁÛ¡×¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¡¢½ÐÄ¾¤·Áªµó¤ÇÌ±°Õ¤òÌä¤¦¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸á¸å¤Ë¤ÏÂçºå»Ô¤Î²£»³»ÔÄ¹¤â¼¿¦´ê¤òÄó½Ð¤·¡¢ÃÎ»ö¡¦»ÔÄ¹¤Î¥À¥Ö¥ëÁªµó¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Åê³«É¼¤Ï2·î¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¤Î½°µÄ±¡Áªµó¤ÈÆ±¤¸Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¤¬¡¢°Ý¿·ÆâÉô¤Ç¤â½ÐÄ¾¤·Áªµó¤Ø¤ÎÈ¿ÂÐ°Õ¸«¤¬¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£