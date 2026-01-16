BOYA¡¢AI¥Ü¥¤¥¹¥ì¥³ー¥Àー¡ÖBOYA Notra¡×¤òÈ¯Çä¡¡ÄÌÏÃ¤ä¥¤¥ä¥Û¥ó¤Ë¤âÂÐ±þ
¡¡BOYA¡Ê¥Üー¥ä¡Ë¤Ï¡¢AI¥Ü¥¤¥¹¥ì¥³ー¥Àー¡ÖBOYA Notra¡×¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤ò´Þ¤à¥°¥íー¥Ð¥ë¤ÇÍ½Ìó¼õÉÕ¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢È¯ÇäÆü¤Ï2·î5Æü¡£Ä¾ÈÎ¥¹¥È¥¢¤Ç¤Î²Á³Ê¤Ï2Ëü3000±ß¡£
¡¡¡ÖBOYA Notra¡×¤Ï¡¢ÂÐÌÌ¤Ç¤Î²ñÏÃ¡Ê²ñµÄ¡Ë¡¢ÅÅÏÃ¡¢Bluetooth¥¤¥ä¥Û¥ó¤È¤¤¤¦3¤Ä¤Î¥·¥Ê¥ê¥ª¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¥ì¥³ー¥Àー¡£ËÜÂÎ¤Ë¤ÏÇö·¿¤Î¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òºÎÍÑ¤·¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ÎÇØÌÌ¤Ë¼è¤êÉÕ¤±¤ÆÄÌÏÃ¤òµÏ¿¤·¤¿¤ê¡¢°ÜÆ°Ãæ¤Ë¥¤¥ä¥Û¥ó¤Ç¤ÎÄÌÏÃ¤òÏ¿²»¤·¤¿¤ê¤Ç¤¤ë¡£
¡¡Ï¿²»¤·¤¿²»À¼¤Ï¡¢AI¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Æ¥¥¹¥È²½¤äÍ×Ìó¡¢¥Þ¥¤¥ó¥É¥Þ¥Ã¥×¡¢To-Do¥ê¥¹¥È¤Ê¤É¤ØÊÑ´¹¤µ¤ì¤ë¡£AI¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ë¤Ï¡ÖChatGPT¡×¡ÖGemini¡×¡ÖClaude¡×¡ÖGrok¡×¤Ê¤É¤ÎÂçµ¬ÌÏ¸À¸ì¥â¥Ç¥ë¤¬Åý¹ç¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖGrok¡×¤ÏÍÎÁ¥×¥é¥ó¤Î¤ß¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤È¡ÖBOYA Notra¡×¤òÀÜÂ³¤¹¤ë¤È¡¢ÌµÎÁ¤Î¡ÖStarter¡×¥×¥é¥ó¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£¡ÖStarter¡×¤Ç¤Ï·î´Ö320Ê¬¤Þ¤Ç¤ÎÊ¸»úµ¯¤³¤·¤¬²ÄÇ½¡£ÍÎÁ¥×¥é¥ó¤È¤·¤Æ¡¢·î´Ö1280Ê¬¤Þ¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡ÖPro¡×¡Ê·î³Û3000±ß¤Þ¤¿¤ÏÇ¯³Û1Ëü6800±ß¡Ë¤ä¡¢Ê¸»úµ¯¤³¤·¤¬ÌµÀ©¸Â¤Î¡ÖUltimate¡×¡Ê·î³Û5000±ß¤Þ¤¿¤ÏÇ¯³Û4Ëü±ß¡Ë¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ê¸»úµ¯¤³¤·¤ÏºÇÂç140°Ê¾å¤Î¸À¸ì¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¬¡¢2·î5Æü¤Þ¤Ç¤Ï±Ñ¸ì¤ÈÆüËÜ¸ì¤Î¤ß¤Î¥µ¥Ýー¥È¤È¤Ê¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Ï¿²»¥é¥¤¥Ö¥é¥êÆâ¤Î¾ðÊó¤ò¸¡º÷¤Ç¤¤ë¡ÖASK AI¡×µ¡Ç½¤â¡¢2·î5Æü¤«¤éÄó¶¡¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡²»¶ÁÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¥Ç¥å¥¢¥ëMEMS¥Þ¥¤¥¯¤òÅëºÜ¤·¡¢ºÇÂç10m¤ÎÈÏ°Ï¤Ç360ÅÙ¤ÎÁ´»Ø¸þÀ½¸²»¤¬²ÄÇ½¤È¤¹¤ë¡£AI¤Ë¤è¤ë¥Î¥¤¥º¥ê¥À¥¯¥·¥ç¥óµ¡Ç½¤âÈ÷¤¨¡¢ºÇÂç-30dB¤Î¥Î¥¤¥ºÄã¸º¤¬²ÄÇ½¤À¤È¤¤¤¦¡£ÄÌ¾ï¥âー¥É¤ÈHi-Fi¥âー¥É¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢²»¼Á¤ÈÊÝÂ¸¸úÎ¨¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÄ´À°¤Ç¤¤ë¡£
¡¡ËÜÂÎ¤Ë¤Ï64GB¤Î¥¹¥È¥ìー¥¸¤òÆâÂ¢¤·¡¢ºÇÂç8000»þ´Ö¤ÎÏ¿²»¤ËÂÐ±þ¡£¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤ÏºÇÂç24»þ´Ö¤ÎÏ¢Â³Ï¿²»¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢¥¹¥¿¥ó¥Ð¥¤¥âー¥É¤Ç¤ÏºÇÄ¹365Æü»ýÂ³¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Æü¾ïÅª¤ÊµÏ¿ÍÑÅÓ¤Ë¤â¸þ¤¯¡£
¡¡¥«¥éー¤Ï¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¢¥·¥ë¥Ðー¡¢¥³¥º¥ß¥Ã¥¯¥ª¥ì¥ó¥¸¡¢¥Ñー¥×¥ë¤Î4¿§¤ò¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¡£1·î22Æü16»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¤Ï¡¢Áá³ä¤È¤·¤Æ1Ëü7999±ß¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¡¢¡ÖPro¡×¥×¥é¥ó¤Î45Æü´Ö¥È¥é¥¤¥¢¥ë¤âÉÕÂ°¤¹¤ë¡£
¥Ö¥é¥Ã¥¯
¥·¥ë¥Ðー
¥³¥º¥ß¥Ã¥¯¥ª¥ì¥ó¥¸
¥Ñー¥×¥ë¼ç¤Ê¥¹¥Ú¥Ã¥¯ ¹àÌÜ »ÅÍÍ Âç¤¤µ 63¡ß63¡ß6.8mm ½Å¤µ 45g ¥Ü¥¿¥ó ¥È¥°¥ë¥¹¥¤¥Ã¥Á¡ß1¡¢ÊªÍý¥¹¥¤¥Ã¥Á¡ß1 USB USB Type-C ¥Ð¥Ã¥Æ¥êー 610mAh ¥¹¥È¥ìー¥¸ 64GB ¥Õ¥¡¥¤¥ëÅ¾Á÷ Bluetooth¡¢Wi-Fi¡¢USB Type-C Ï¿²»¡¦ËÝÌõÂÐ±þ¸À¸ì 145¸À¸ì ¥Þ¥¤¥¯ MEMS¥Þ¥¤¥¯¡ß2¡¢VPU¡Ê²»À¼½èÍý¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ë¡ß1 ½¸²»ÈÏ°Ï 10m