PayPay¡¢2·î¤Î¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¤Þ¤Á¤ò±þ±ç¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×ÄÉ²ÃÈ¯É½
¡¡PayPay¤Ï¡¢ÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¤È¶¦Æ±¤Ç¼Â»Ü¤¹¤ë¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¤Þ¤Á¤ò±þ±ç¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢2·î°Ê¹ß¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ë¡¢¿·¤¿¤Ë´ä¼ê¸©Ê¿ÀôÄ®¤¬²Ã¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡´ä¼ê¸©Ê¿ÀôÄ®¤Ç¤Ï¡¢¡Ö´ä¼ê¸©Ê¿ÀôÄ®¤Ç»È¤¨¤ë¤ªÆÀ¤Ê¥¯ー¥Ý¥ó¡ÖÊ¿Àô¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹´Ô¸µ»ö¶È¡×¤¬È¯¹Ô¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡2·î1Æü～15Æü¤Þ¤Ç¤Î´ü´ÖÃæ¡¢ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤ÎÇã¤¤Êª¤òPayPay¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¡¢PayPay»Ä¹â¡¢PayPay¥Ý¥¤¥ó¥È¡¢PayPay¥Ç¥Ó¥Ã¥È¤Ç»ÙÊ§¤¤¤¹¤ë¤ÈºÇÂç30¡ó´Ô¸µ¤µ¤ì¤ë¡£1²ó¡¿´ü´Ö¤¢¤¿¤ê¤Î´Ô¸µ¾å¸Â¤Ï3000¥Ý¥¤¥ó¥È¡£ÉÕÍ¿Í½ÄêÆü¤Ï¡¢»ÙÊ§Æü¤ÎÍâÆü¤«¤éµ¯»»¤·¤Æ30Æü¸å¤È¤Ê¤ë¡£¥¨¥ê¥¢ ´ü´Ö ´Ô¸µÎ¨ ´Ô¸µ¾å¸Â ´ä¼ê¸©Ê¿ÀôÄ® 2·î1Æü～15Æü 30¡ó 1²ó¡¿´ü´Ö¤¢¤¿¤ê¡§3000¥Ý¥¤¥ó¥È