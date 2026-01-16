¼õ¸³À¸¤òÁÀ¤Ã¤¿ÃÔ´Á¹Ô°Ù¤âËÉ¤² Âç³ØÆþ³Ø¶¦ÄÌ¥Æ¥¹¥È¤òÁ°¤Ë¶âÂô±Ø¤ÇÃÔ´ÁÈï³²ËÉ»ß¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó
Âç³ØÆþ³Ø¶¦ÄÌ¥Æ¥¹¥È¤òÁ°¤Ë¡¢¶âÂô±Ø¤Ç¤Ï¡¢IR¤¤¤·¤«¤ïÅ´Æ»¤Î¿¦°÷¤ä·Ù»¡´±¤é¤¬¡¢ÃÔ´ÁÈï³²ËÉ»ß¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
²áµî¤Ë¤Ï¡¢»î¸³¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë¼õ¸³À¸¤òÁÀ¤Ã¤¿ÃÔ´Á¹Ô°Ù¤ò¤¢¤ª¤ëSNS¾å¤ÎÉÔÅ¬ÀÚ¤ÊÅê¹Æ¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÍøÍÑ¼Ô¤Ë¥Á¥é¥·¤ä¥Æ¥£¥Ã¥·¥å200¥»¥Ã¥È¤¬¼êÅÏ¤µ¤ì¡¢ÃÔ´ÁÈï³²¤ËÁø¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¤¹¤°¤Ë¼þ¤ê¤Ë½õ¤±¤òµá¤á¤¿¤ê·Ù»¡¤ËÄÌÊó¤¹¤ë¤è¤¦À¼¤«¤±¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
½÷À¡ÖÃ»¤¤¥¹¥«¡¼¥ÈÍú¤¤¤Æ¤¤¤¿¤é¸å¤í¤ò²¡¤µ¤¨¤¿¤ê¡×¡Ö¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥¿¡¼¤Ë¾è¤ë¤È¤¤Ë¤Ê¤ë¤Ù¤¯²£¸þ¤¤Ç¾è¤Ã¤Æ¸å¤í¤«¤éÅð»£¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡×
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÀÐÀî¸©ÌÂÏÇ¹Ô°ÙÅùËÉ»ß¾òÎã¤ÇÄê¤á¤ëÃÔ´Á¹Ô°Ù¤Ï¡¢2025Ç¯¤Î1Ç¯´Ö¤Ç12·ï³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¤¦¤Á¤ª¤è¤½4³ä¤¬ÅÅ¼Ö¤ä¥Ð¥¹¤ÎÃæ¤ÇÈï³²¤ËÁø¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ï¡¢Âç³ØÆþ³Ø¶¦ÄÌ¥Æ¥¹¥È¤Î»î¸³ÆüÄø¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢±Ø¹½Æâ¤äÅÅ¼ÖÆâ¤Ç¥Ñ¥È¥í¡¼¥ë¤ò¶¯²½¤·¡¢¼õ¸³À¸¤¬°Â¿´¤·¤Æ»î¸³¤ËÎ×¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀÐÀî¸©·Ù»¡ËÜÉôÅ´Æ»·Ù»¡Ââ¡¦¹âÈ«¹ÔÉÒÂâÄ¹¡ÖÃÔ´Á¤Ï¸Ä¿Í¤ÎÂº¸·¤òÆ§¤ß¤Ë¤¸¤ë½ÅÂç¤ÊÈÈºá¤ÇÃÇ¤¸¤Æµö¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¼þ°Ï¤ËÌÜ¤òÇÛ¤ê¼õ¸³À¸¤¬°Â¿´¤·¤Æ¼õ¸³¤Ç¤¤ë¤è¤¦¶¨ÎÏ¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×