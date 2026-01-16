Ê¸²½¤òÄÌ¤·¤ÆÇ½ÅÐ¤ÎÉü¶½¤ò¸å²¡¤· ÀÐÀî¸©¤ÈÅìµþ¹ñÎ©ÇîÊª´Û¤¬¶¨Äê¤òÄù·ë
Ç½ÅÐ¤ÎÉü¶½¤òÊ¸²½¤Ç¸å²¡¤·¤·¤è¤¦¤È¡¢ÀÐÀî¸©¤ÈÅìµþ¹ñÎ©ÇîÊª´Û¤¬Ê¸²½¿¶¶½¤Ë´Ø¤¹¤ë¶¨Äê¤ò·ë¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
¸©Ä£¤Ë¤Ï16Æü¸áÁ°¡¢Åìµþ¹ñÎ©ÇîÊª´Û¤ÎÆ£¸¶À¿´ÛÄ¹¤¬Ë¬¤ì¡¢ÃÚ¹ÀÃÎ»ö¤È¶¨Äê½ñ¤ò¸ò¤ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¶¨Äê¤Ï¡¢Ê¸²½¤òÄÌ¤·¤ÆÇ½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤È±üÇ½ÅÐ¹ë±«¤ÇÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿Ç½ÅÐ¤ÎÉü¶½¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÌÜÅª¤Ç¡¢¸©¤¬ÆÃÄê¤ÎÈþ½Ñ´Û¤È¶¨Äê¤ò·ë¤Ö¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡£
Î¾¼Ô¤Ï2025Ç¯11·î¤«¤é¡¢¶¦Æ±¤ÇÊ¸²½ºâ¤ò¶âÂô»Ô³ÆÃÏ¤ÇÅ¸¼¨¤·¤¿¡Ö¤Ò¤È¡¢Ç½ÅÐ¡¢¥¢¡¼¥È¡£¡×Å¸¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£¸å¤â·ÑÂ³Åª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤òÄÌ¤¸¤ÆÉü¶½¤ò»Ù±ç¤¹¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£
Åìµþ¹ñÎ©ÇîÊª´Û¡¦Æ£¸¶À¿´ÛÄ¹¡Ö¹ñÆâ¤Î¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¸½ºß¡¢¹ñºÝÅª¤Ê¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤â¤¤¤í¤¤¤í·ë¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢²æ¡¹¤Î¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ò¤¼¤Ò¶¨Äê¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆÉü¶½»Ù±ç¤ËÀ¸¤«¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼¡Âè¡×
ÃÚÃÎ»ö¤Ï¡Ö¸©¤ÎÉ÷ÅÚÊ¸²½¤ò¤µ¤é¤ËÈ¯Å¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯µ¯ÇúºÞ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Î¾¼Ô¤Ïº£¸å¡¢ÃÏ°è¤ÎÊ¸²½»ñ¸»¤Î³èÍÑ¤äÃ´¤¤¼ê°éÀ®¤Ê¤É¤ò±ç½õ¤¹¤ë³èÆ°¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£