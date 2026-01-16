¡È¼ýÆþÀ¤³¦°ì¡É¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¤Ï¡Ö¤Ä¤¤¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿Ìîµå³¦¤Î¥¸¥ç¡¼¥À¥ó¡×¡¡ÊÆ»æ¤¬·üÇ°¤È¤È¤â¤Ë¾Ò²ð¤·¤¿·æÊª¤Î²ÁÃÍ¡Ö¥ª¥ª¥¿¥Ë¤Ï¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤¿¡×
Ìîµå³¦¡¢¤¤¤äÀ¤´Ö¤Ç¤âÃÎ¤é¤Ì¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¤Â¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤¿ÂçÃ«(C)Getty Images
¡¡¤³¤³¿ôÇ¯¤Ç¹ñÆâ¤Ç¤ÏÌÜ¤Ë¤·¤Ê¤¤Æü¤¬¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î°ìÂç¥Õ¥£¡¼¥Ð¡¼¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤Æ¤¤¿ÂçÃ«æÆÊ¿¡Ê¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë¡£¤½¤ó¤ÊÆüËÜ¥¹¥Ý¡¼¥Ä»Ë¤Ë»Ä¤ë·æÊª¤Îµ¬³Ê³°¤µ¤òÊª¸ì¤ë¥é¥ó¥¥ó¥°¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¸½ÃÏ»þ´Ö1·î15Æü¡¢ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥Ä·ÐºÑ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØSportico¡Ù¤Ï¡¢¡ÖÀ¤³¦¤Î¥¢¥¹¥ê¡¼¥ÈÁí¼ýÆþ¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤ò¸øÉ½¡£¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥¢¡¼¥Î¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¡Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¡Ë¤ä¥ê¥ª¥Í¥ë¡¦¥á¥Ã¥·¡Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¡Ë¡¢¥ì¥Ö¥í¥ó¡¦¥¸¥§¡¼¥à¥¹¡Ê¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡Ë¤Ê¤É³Æ³¦¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬Îóµó¤µ¤ì¤ëÃæ¤Ç¡¢ÂçÃ«¤Ï·×1²¯250Ëü¥É¥ë¡ÊÌó163²¯±ß¡Ë¤ÇÁ´ÂÎ8°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤â¤Ã¤È¤â¡¢¶Ã¤¯¤Ù¤¤Ï¡ÖÉû¼ýÆþ¡×¤Îµ¬ÌÏ¤À¡£ÆüËÜ¹Ò¶õ¡¢¥»¥¤¥³¡¼¡¢¥³¡¼¥»¡¼¡¢°ËÆ£±à¡¢À¾Àî¡¢¥é¥×¥½¡¼¥É¡¢¥Ë¥å¡¼¥Ð¥é¥ó¥¹¡¢¥Ç¥£¥Ã¥×¡¢ÆüÀ¶À½Ê´¥¦¥§¥ë¥Ê¡¢Beats¤Ê¤É20¼Ò°Ê¾å¤È¤µ¤ì¤ë¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼´ë¶È¤È·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤Ç¤¤¤ëÂçÃ«¤Î¤½¤ì¤Ï¡¢1²¯¥É¥ë¡ÊÌó158²¯±ß¡Ë¤ò·×¾å¡£À¤³¦¤ÎÌ¾¤À¤¿¤ë¥¹¥¿¡¼¤¿¤Á¤òÍÞ¤¨¤Æ¡¢¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤ËÇ¯´ÖÉû¼ýÆþ¤Çµå³¦2°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Õ¥¢¥ó¡¦¥½¥È¡Ê¥á¥Ã¥Ä¡Ë¤È¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¸¡Ê¥ä¥ó¥¡¼¥¹¡Ë¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì700Ëü¥É¥ë¡ÊÌó11²¯±ß¡Ë¡£¤½¤Îµ¬ÌÏ¤ò¸«¤Æ¤â¡¢ÂçÃ«¤¬¤¤¤«¤ËÆÍ½Ð¤·¤¿Â¸ºß¤Ê¤Î¤«¤Ï²Ð¤ò¸«¤ë¤è¤ê¤âÌÀ¤é¤«¤À¡£
¡¡µå³¦¡¢¤¤¤ä¥¹¥Ý¡¼¥Ä³¦Á´ÂÎ¤Ç¤â¿ÞÈ´¤±¤Æ¤¤¤ëÂçÃ«¤ÎÂ¸ºß²ÁÃÍ¤Ï¡¢ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤â¾×·â¤È¤È¤â¤ËÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Æü´©»æ¡ØLos Angeles Times¡Ù¤Ï¡¢º£²ó¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°·ë²Ì¤ò¡Ö¥ª¥ª¥¿¥Ë¤¬Ìîµå¤ÎÀ¤³¦Åª¤Ê´é¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡×¤ÈÃÇ¸À¡£»Ë¾å5¿ÍÌÜ¤È¤Ê¤ëÉû¼ýÆþ1²¯¥É¥ëÆÍÇË¤Î¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿31ºÐ¤ÎÆüËÜ¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤³¤¦µ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¹Ò¶õ²ñ¼Ò¤«¤é¥¹¥¥ó¥±¥¢À½ÉÊ¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤¢¤é¤æ¤ë¹¹ð¤Ë¥ª¥ª¥¿¥Ë¤Î´é¤¬ºÜ¤ë¡£¤½¤Î¸½¾õ¤Ï¡¢¤Ä¤¤¤ËÌîµå³¦¤Ë¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥¸¥ç¡¼¥À¥ó¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¤È¸À¤¨¤è¤¦¡£¤¤¤Þ¤äÈà¤Ï¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¡¢À¤³¦Åª¤Ê¥Ý¥Ã¥×¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤Î¾ÝÄ§¤Ë¤Þ¤Ç¾å¤êµÍ¤á¤¿¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤À¡×
¡¡¤â¤Ã¤È¤â¡¢Æ±»æ¤ÏÌîµå³¦¤«¤é¤Î¡ÖÀ¤³¦Åª¤Ê¥Ý¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¡×¤ÎÃÂÀ¸¤ò´¿·Þ¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢·üÇ°¤â¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÌîµå³¦¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥ª¥ª¥¿¥Ë¤Î½Ð¸½¤Ï¡¢¤³¤ì°Ê¾åÎÉ¤¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ï¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¡¢¤¤¤ä¡¢ºÇ°¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤È¤â¸À¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£º£¤«¤é11¤«·î¸å¤Ë¤Ï¡¢MLB¤ÈÁª¼ê²ñ¤Ë¤è¤ëÏ«»È¶¨Ìó¤¬¼º¸ú¤µ¤ì¤ë¡£¤â¤·¤â¡¢MLBÂ¦¤Ë¤Ä¤¯¥ª¡¼¥Ê¡¼¤¿¤Á¤¬¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤ËÇ¯Êðµ¬À©¤Ê¤É¤òµá¤á¡¢¸ò¾Ä¤¬¤³¤¸¤ì¤Æ¥í¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢2027Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤¬´í¸±¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤¦¤Ê¤ì¤Ð¡¢¥·¡¼¥º¥ó¤Î°ìÉô¡¢¤â¤·¤¯¤ÏÁ´»î¹ç¤È¤È¤â¤Ë¡Èµå³¦¤Î´é¡É¤â¾Ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×
¡¡µå³¦¤Ë¤ª¤¤¤Æ·æ½Ð¤·¤Æ¤¤¤ëÂçÃ«¤ÎÂ¸ºß¡£¤³¤ì¤òMLB¤Ï¤¤¤«¤¹¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â»¦¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¡£2026Ç¯¥ª¥Õ¤Ë·Þ¤¨¤ëÏ«»È¶¨Äê¤ò½ä¤ë¸ò¾Ä¤Ï¡¢Âç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤½¤¦¤À¡£
