µÈÂ¼ÍÎÊ¸»á¡¢¡È½ÐÄ¾¤·¥À¥Ö¥ëÁª¡É¤Ç¡ÖÂçºåÅÔ¹½ÁÛ¡×¤Ë¼¹Ç°¡ÄÈø¤ò°ú¤¯¡ÖÍý²ò¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤ÎÀ¼¤È¡È¹ñÊÝÆ¨¤ì¡ÉÌäÂê
¡ØÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¡ÙÂåÉ½·óÂçºåÉÜÃÎ»ö¤ÎµÈÂ¼ÍÎÊ¸»á¤Ï¡¢Âçºå»Ô¤Î²£»³±Ñ¹¬»ÔÄ¹¡ÊÆ±ÉûÂåÉ½¡Ë¤È¶¦¤Ë¼¿¦¤·¡¢¡È½ÐÄ¾¤·¥À¥Ö¥ëÁª¡É¤ËÎ×¤à¤³¤È¤ò1·î15Æü¤ËÀµ¼°É½ÌÀ¤·¤¿¡£Áªµó¤Ç¤Ï¡¢¼¡´ü½°±¡Áª¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡ÖÂçºåÅÔ¹½ÁÛ¡×3ÅÙÌÜ¤ÎÄ©Àï¤ÎÀ§Èó¤òÌä¤¦¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö°°Õ¤«ÌµÃÎ¤«¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡×¥Æ¥ì¥ÓÊóÆ»¤Ë³ú¤ß¤Ä¤¤¤¿°Ý¿·¡¦Æ£ÅÄ¶¦Æ±ÂåÉ½
¡È¹ñÊÝÆ¨¤ì¡ÉÌäÂê¤âµÕÉ÷¤Ë
¡¡¤·¤«¤·¡¢Æ±Æü¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤¿Âçºå»ÔµÄ²ñµÄ°÷¤Î²ñ¹ç¤Ç¤Ï¡¢µÈÂ¼ÃÎ»ö¤È²£»³»ÔÄ¹¤Î½ÐÄ¾¤·¥À¥Ö¥ëÁª¤ËÁ´²ñ°ìÃ×¤ÇÈ¿ÂÐ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Åìµþ¤Ç³«¤«¤ì¤¿°Ý¿·¤ÎÎ¾±¡µÄ°÷Áí²ñ¤Ç¤â¡¢½ÐÄ¾¤·¥À¥Ö¥ëÁª¤Ë´Ø¤·¤Æ»¿À®4¿Í¡¢È¿ÂÐ26¿Í¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÖµÈÂ¼ÃÎ»ö¤Ï2024Ç¯¤Î½©¤Ë¡¢ÅÞÆâ¤ÇÂçºåÅÔ¹½ÁÛ¤ÎÀ©ÅÙ¤ò¿·¤·¤¯Àß·×¤¹¤ë¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢2023Ç¯½Õ¤ÎÃÎ»öÁª¤Ç¤ÏÅÔ¹½ÁÛ¤ËÄ©Àï¤·¤Ê¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Êý¿Ë¤ò¼Â¹Ô¤Ë°Ü¤¹¤Þ¤Ç»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÎÉ¤¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç½°±¡Áª¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¤³¤ì¤òµ¡¤Ë¥À¥Ö¥ëÁª¤ØÄ©¤ß¡¢¾¡Íø¤òÄÏ¤ó¤ÇÅÔ¹½ÁÛ¤ò°ìµ¤¤Ë¿Ê¤á¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÊÀ¯¼£¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë
¡¡ÂçºåÅÔ¹½ÁÛ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ3ÅÙÌÜ¤Î½»Ì±ÅêÉ¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤ËºÝ¤·¡¢Í¸¢¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö2²ó¤âµñÈÝ¤µ¤ì¤¿ÅÔ¹½ÁÛ¤Ø¤ÎºÆÄ©Àï¤ÎÀ§Èó¤ò·Ç¤²¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢Íý²ò¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¡Ö¤â¤¦²áµî¤Ë·ëÏÀ¤Ï½Ð¤Æ¤ë¤À¤í¡£²¿ÅÙ¤â·«¤êÊÖ¤»¤ë¤Ã¤Æ¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¤«¡©¡×¤È¡¢µ¿Ìä¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿µÈÂ¼ÂåÉ½¤Ï1·î15Æü¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡È¹ñÊÝÆ¨¤ì¡É¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¸½¿¦¤ÎÃÏÊýµÄ°÷¤¬5Ì¾¡¢¸µÃÏÊýµÄ°÷¤¬1Ì¾¤¤¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢6Ì¾Á´°÷¤ò½üÌ¾¤¹¤ë¤ÈÀâÌÀ¡£²Ã¤¨¤Æ¡È¹ñÊÝÆ¨¤ì¡É¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢´«Í¶¤·¤¿ÀÕÇ¤¤ò¼è¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤¿Âçºå»ÔµÄ1Ì¾¤ÎÎ¥ÅÞÆÏ¤ò¼õÍý¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡°Ý¿·¤ÎµÄ°÷¤Ë¤è¤ëÉÔ¾Í»ö¤ä¹ñÊÝÆ¨¤ì¤ÎÌäÂê¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡Ö½üÌ¾½èÊ¬¤À¤±¤Ç¤ÏÉÔ½½Ê¬¡£¤è¤ê¸·¤·¤¤ÂÐ±þ¤äÀ©ÅÙ²þ³×¤¬É¬Í×¡×¡Ö·ë¶É¤È¤«¤²¤Î¿¬Èø¤òÀÚ¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤ë¤Î¤«¡×¡ÖÁÈ¿¥¤°¤ë¤ß¤ÎÈÈºá¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢ÂÐ±þ¤¬¤ªÁÆËö¤Ç»ÄÇ°¤¹¤®¤ë¡×¤Ê¤É¡¢¸·¤·¤¤À¼¤¬Ê®½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆüËÜÊÝ¼éÅÞ¤ÎËÌÂ¼À²ÃË»²±¡µÄ°÷¤â¡¢1·î15Æü¤Ë¼«¿È¤ÎX¤Ç¡Ô°Ý¿·¤Ë¤è¤ëÁÈ¿¥Åª¤Ê¼Ò²ñÊÝ¸±Æ¨¤ì¤È¤¤¤¦Ã¦Ë¡¹Ô°Ù¤Ï¡¢²òÅÞ¥ì¥Ù¥ë¤Î°¼Á¤µ¡£¤½¤ì¤¬¤Þ¤¿Âçºå»ÔÄ¹¡¢ÂçºåÉÜÃÎ»ö¥À¥Ö¥ë¼¿¦¤È¤Ï¾Ð¤¨¤ë¡£¤³¤³¤Þ¤Ç»ÔÀ¯¡¢¸©À¯¤ò»äÊª²½¤µ¤ì¤Æ¤â¡¢Âçºå¤Î»ÔÌ±¡¦¸©Ì±¤Î³§¤µ¤ó¤ÏÈà¤é¤ò»Ù»ý¤·Â³¤±¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡Õ¤È¥Ý¥¹¥È¤·¤¿¡£
¡ÖÁªµó¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÅÔ¹½ÁÛ¤ò¿Ê¤á¤è¤¦¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿µÈÂ¼ÂåÉ½¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÅÞ°÷¤ÎÉÔ¾Í»ö¤¬È¯³Ð¤·¤¿¤³¤È¤ÏÍ½ÁÛ³°¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¤À¤È¡¢ÃÎ»ö¡¦»ÔÄ¹¤Ø¤ÎºÆÁª¤â±À¹Ô¤¤¬²ø¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦À¯¼£¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë
¡¡¥À¥Ö¥ëÁªµó¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÅÞ°÷¤ÎÉÔ¾Í»öÈ¯³Ð¤¬µÕÉ÷¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëµÈÂ¼ÂåÉ½¡£ÂçºåÅÔ¹½ÁÛ¤Ï¡¢Èà¤Î»×ÏÇÄÌ¤ê¤Ë¿Ê¤à¤Î¤À¤í¤¦¤«¡½¡½¡£