¡¡¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Ï16Æü¡¢¹ñ¤Î¾ã³²Ç¯¶â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»Ùµë²ÄÈÝ¤Î¿³ºº¤ò°ÑÂ÷¤µ¤ì¤¿°å»Õ¤¬¡Ö»Ùµë¡×¤ÈÈ½Äê¤·¤¿¤Î¤Ë¡¢ÆüËÜÇ¯¶âµ¡¹½¤Î¿¦°÷¤¬ÊÌ¤Î°å»Õ¤Ë¿³ºº¤ò°ÍÍê¤·¡¢ÉÔ»Ùµë¤ËÊ¤¤Ã¤¿¥±¡¼¥¹¤¬ºòÇ¯10·î°Ê¹ß¤ÎÌó3¥«·î´Ö¤Ç11·ï¤¢¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢ÉÔ»Ùµë¤«¤é»Ùµë¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¤¿Îã¤â94·ï¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¿¦°÷¤ÎÆÈÃÇ¤ÇÈ½Äê¤òÇË´þ¤·¤Æ¤ä¤êÄ¾¤¹¶²¤ì¤òÇ¯¶âµ¡¹½¤ÎÃ´ÅöÉô½ð¤¬Ç§¼±¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤âÈ½ÌÀ¡£²áµî¤Ë¼õµë¸¢¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¾ã³²¼Ô¤¬¤¤¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢µÏ¿¤¬ÇË´þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤áµßºÑ¤ÏÉÔ²ÄÇ½¤È¤ß¤é¤ì¡¢ÈãÈ½¤¬½Ð¤½¤¦¤À¡£
¡¡¤³¤ÎÌäÂê¤ÏºòÇ¯Ëö¡¢¶¦Æ±ÄÌ¿®¤ÎÊóÆ»¤ÇÈ¯³Ð¡£¤½¤Î¸å¡¢ÇË´þ¤µ¤ì¤º¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿µÏ¿¤ò¸üÏ«¾Ê¤¬Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£