¥ä¥¯¥ë¥È¡¦¾ÂÅÄ¡¡µåÂ®¥¢¥Ã¥×ÌÜ»Ø¤·¥Õ¥©¡¼¥à»î¹Ôºø¸í¡¡¡Ö¤³¤Î»þ´ü¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤ÇÄ©Àï¡×
¡¡¥ä¥¯¥ë¥È¤Î¾ÂÅÄæÆÊ¿Åê¼ê¡Ê25¡Ë¤¬µåÂ®¥¢¥Ã¥×¤òµá¤á¤ÆÅêµå¥Õ¥©¡¼¥à¤ò²þÂ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡À±¤¬¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë±§ÅÔµÜ»Ô¡¦À¶¸¶µå¾ì¤Ç¤Î¼«¼ç¥È¥ì¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë±¦ÏÓ¤Ï¡Ö¤³¤Î»þ´ü¤Ç¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Ä©Àï¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¤È¡£Åê¤²²¼¤í¤·¤Ë¤¤¤¯Åê¤²Êý¤«¤é¤Ò¤Í¤ê¤ò»È¤Ã¤ÆÇ±Å¾¤ÇÅê¤²¤ë¡Ê¥Õ¥©¡¼¥à¡Ë¡×¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢¡Ö¥È¥é¥Ã¥¯¥Þ¥ó¡×¤Î·×Â¬¤Ç¤³¤ÎÆü¤â144¥¥í¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¡Ö¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤¬Î©¤¿¤Ê¤¤¤ÈÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Þ¤¢¤Þ¤¢Åê¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ºòµ¨ÅÓÃæ¤Ë»ÙÇÛ²¼·ÀÌó¤ò¾¡¤Á¼è¤ë¤â¡¢1·³¤Ç¤Ï1²ó4¼ºÅÀ¤È²ù¤·¤¤·ë²Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£¡Ö¤â¤¦1Ç¯¡¢º£Ç¯¤â·Þ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢µîÇ¯¤è¤ê1»î¹ç¤Ç¤âÂ¿¤¯Åê¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡£¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤ÌÜ»Ø¤·¤Æ´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È³Ð¸ç¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£