¼«Ì±¡¦¿ûµÁ°Î¸µ¼óÁê¡¢¼¡´ü½°±¡Áª¤ËÉÔ½ÐÇÏ¡¡¡Ö¼ã¤¤À¤Âå¤Ø¥Ð¥È¥ó¥¿¥Ã¥Á¤·¤¿¤¤¡×
¡¡¼«Ì±ÅÞ¤Î¿ûµÁ°Î¸µ¼óÁê¡Ê£·£·¡Ë¡á½°±¡¿ÀÆàÀî£²¶è¡á¤¬¼¡´ü½°±¡Áª¤ØÉÔ½ÐÇÏ¤Î°Õ¸þ¤ò¸Ç¤á¤¿¤³¤È¤¬£±£¶ÆüÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡££±£·Æü¤Ë»Ù±ç¼Ô¤ò½¸¤áÀâÌÀ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡ÖÂÎÎÏ¤äÍ¾ÎÏ¤Î¤¢¤ë¤¦¤Á¤Ë¼ã¤¤À¤Âå¤Ø¥Ð¥È¥ó¥¿¥Ã¥Á¤ò¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Æ±ÅÞ¸©Ï¢¤Ê¤É¤Ï£²¶è¤Ø¤Î¿·¿Í¤ÎÍÊÎ©ºî¶È¤ËÆþ¤ë¤¬¿û»á¤¬¼óÁê»þÂå¤ËÈë½ñ´±¤òÌ³¤á¡¢¸½ºß¤ÏÃÏ¸µÈë½ñ¤Î¿·ÅÄ¾ÏÊ¸»á¤ò¼´¤ËÁª¹Í¤¬¿Ê¤à¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡½©ÅÄ¸©½Ð¿È¤Î¿û»á¤Ï¸Î¾®º¡ÌÚÉ§»°ÏºÄÌ»ºÁê¤ÎÈë½ñ¡¢²£ÉÍ»ÔµÄ¤ò·Ð¤Æ£±£¹£¹£¶Ç¯¤Î½°±¡Áª¤Ç½éÅöÁª¤·¤Æ°ÊÍè¡¢£±£°´üÏ¢Â³¤ÇÅöÁª¤·¤Æ¤¤¿¡£ÁíÌ³Áê¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ£²£°£±£²Ç¯£±£²·îÀ®Î©¤ÎÂè£²¼¡°ÂÇÜ¿¸»°Æâ³Õ¤Ç´±Ë¼Ä¹´±¤Ë½¢Ç¤¡£ÎòÂåÄ¹´±ºÇÄ¹¤Î£·Ç¯£¸¥«·î¤òÌ³¤á¤¿¸å¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ç¼Ç¤¤·¤¿°ÂÇÜ»á¤ËÂå¤ï¤ê£²£°Ç¯£¹·î¤Ë¼óÁê¤Ë½¢¤¤¤¿¡£¡Ö¹ñÌ±¤Î¤¿¤á¤ËÆ¯¤¯Æâ³Õ¡×¤ò·Ç¤²¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Î´¶À÷Í½ËÉ¤È¤È¤â¤Ë¥Ç¥¸¥¿¥ëÄ£ÀßÃÖ¡¢·ÈÂÓÎÁ¶âÃÍ²¼¤²¡¢ÉÔÇ¥¼£ÎÅ¤Ø¤ÎÊÝ¸±Å¬ÍÑ¤Ê¤É¤Î»Üºö¤ò¿ä¿Ê¡££²£±Ç¯£¹·î¤Î¼«Ì±ÁíºÛÁª¤Ø¤Ï¡Ö¥³¥í¥ÊÂÐºö¤Î»Å»ö¤ÈÎ¾Î©¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤ÆºÆÁª½ÐÇÏ¤ò¸«Á÷¤êÇ¤´üËþÎ»¤Ç¼óÁê¤òÂàÇ¤¤·¤¿¡£
¡¡À¯¼£³èÆ°¤Ç¤Ï°ì´Ó¤·¤Æ¡ÖÃ¦ÇÉÈ¶¡×¤ò·Ç¤²¼«Ì±¤ÎÅÞ²þ³×¤Ë¿ÔÎÏ¡£Ä¾¶á£²²ó¤ÎÁíºÛÁª¤Ç¤ÏÌµÇÉÈ¶¤Î¾®Àô¿Ê¼¡Ïº»á¡Ê¸½ËÉ±ÒÁê¡Ë¡á£±£±¶è¡á¤ò¿ä¤·¤¿¤¬ÇÔ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡
