¡Ú£Í£Ì£Â¡Û¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤Ïº£µ¨Á´µÙ¤Ç¤âÀäÂÐÅªÀïÎÏ¡¡¥Þ¥Á¥ã¥É¤â·É°Õ¤Îà·óÇ¤¥³¡¼¥Áá¤Ç¡ÖÌµ·Á¤Î²ÁÃÍ¡×
¡¡¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Î¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍÅê¼ê¡Ê£³£¹¡Ë¤¬ºòÇ¯£±£±·î¤Ë¼õ¤±¤¿±¦¥Ò¥¸¤Î¼ê½Ñ¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢£²£°£²£¶Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤òÁ´µÙ¤¹¤ë¡£ÀïÎÏ¥À¥¦¥ó¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤ë¥Á¡¼¥à¤ÏÄË¼ê¤À¤¬¡¢ÊÌ¤ÎÌò³ä¤Ç¤Î³èÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºòµ¨¤Ï£±£µ»î¹ç¤ÎÅÐÈÄ¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢£µ¾¡£µÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨£µ¡¦£³£¸¡£ËþÂ¤Ç¤¤ëÀ®ÀÓ¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿Ãæ¡¢¥Ò¥¸¤ÎÉÔ°Â¤ò¼è¤ê½ü¤¡¢º£µ¨¤Ï£²£·Ç¯¤«¤é¤ÎÉü³è¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ËÀìÇ°¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Î´Ö¡¢¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤Ïà·óÇ¤¥³¡¼¥Áá¤È¤·¤Æ¤ÎÆ°¤¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡º£µ¨¤«¤é½é¤á¤Æ»Ø´ø¤ò¼¹¤ë¥¯¥ì¥¤¥°¡¦¥¹¥¿¥á¥ó´ÆÆÄ¡Ê£´£±¡Ë¤Ï´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¤ÏÌ¤ÃÎ¿ô¡£ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö£Á£ì£Â£á£ô¡×¤Ï¡Ö´ÆÆÄ·Ð¸³¤¬¤Ê¤¯¡¢¥Ñ¥É¥ì¥¹¤òÎ¨¤¤¤ëÆñÂê¤ËÄ©¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤Î¤è¤¦¤ÊÁª¼ê¤¿¤Á¤ÎºÍÇ½¤È·Ð¸³¤ò¤É¤¦À¸¤«¤¹¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÌÀ³Î¤Ê¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¤¡¢¿·»Ø´ø´±¤Ï¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤Ë¡ÖºòÇ¯¤Î¥¸¥ç¡¼¡Ê¡¦¥Þ¥¹¥°¥í¡¼¥Ö¡Ë¤Î¤è¤¦¤ÊÌò³ä¤ò¤³¤Ê¤·¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±¥Á¡¼¥à¤Ë´ó¤êÅº¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤Î´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¼ÂºÝ¤Ë¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢Ãç´Ö¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¡£¡ÖË½¤ì¤óË·¡×¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤ëÆ±Î½¤Î¥Þ¥Á¥ã¥É¤Ç¤¹¤é¡¢°ÊÁ°¤Ë¤Ï¡ÖÈà¤ÏÁª¼ê¤¿¤Á¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤òºÙ¤«¤¯Ê¬ÀÏ¤·¡¢¤É¤¦ÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢¤É¤¦ÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤ò²¿»þ´Ö¤â¤«¤±¤Æ¸¦µæ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È·É°Õ¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤¿¤Û¤É¡£ÂÇ¼Ô¤Ë¹¶Î¬Ë¡¤ò½õ¸À¤¹¤ë¤³¤È¤Þ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤¹¤Ê¤É¡¢º£Ç¯£¸·î¤Ç£´£°ºÐ¤ò·Þ¤¨¤ëÆüÊÆÄÌ»»£²£°£¸¾¡±¦ÏÓ¤Ï¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤¿¤Á¤«¤é¤âÀäÂç¤Ê¿®Íê¤ò´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Ö¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤Ï¡Êºòµ¨¤Î¡Ë¥Þ¥¦¥ó¥ÉÉüµ¢¸å¤â¥Ð¥¹¥±¥¹¤È¤¤¤Ã¤¿¼ã¤¤Åê¼ê¤Î»ØÆ³¤Ë¤âÎÏ¤òÆþ¤ì¡¢´Ø·¸¹½ÃÛ¤È¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¸þ¾å¤ËÅØ¤á¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤Ï¥µ¥ó¥Ç¥£¥¨¥´¤Î¥¯¥é¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤ËÌµ·Á¤Î²ÁÃÍ¤ò¤â¤¿¤é¤·¡¢¥¹¥¿¥á¥ó´ÆÆÄ¤â¹â¤¯É¾²Á¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÖÈà¤Ï¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ç¤ÎºÍÇ½¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Õ¥£¡¼¥ë¥É³°¤Ç¤â¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤È¸¥¿ÈÅª¤Ê»ÑÀª¤ÇÌîµå³¦¤ÎÂº·É¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡ÅÐÈÄÆü¤Ë¸þ¤±¤¿Ä´À°¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ëÊ¬¡¢¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤¿¤Á¤ËÍ¿¤¨¤ë¹¥±Æ¶Á¤ÏÂç¤¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£