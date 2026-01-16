µð¿Í¡¢Â§ËÜ¹·Âç¤Î·ÀÌó¹ç°Õ¤òÈ¯É½¡¡ÇØÈÖ¹æ¤Ï¡Ø43¡Ù
¡¡µð¿Í¤Ï16Æü¡¢³ÚÅ·¤«¤é³¤³°FA¸¢¤ò¹Ô»È¤·¤¿Â§ËÜ¹·ÂçÅê¼ê¤ÈÁª¼ê·ÀÌó¤ò·ë¤Ö¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹ç°Õ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ÇØÈÖ¹æ¤Ï¡Ø43¡Ù¤Ë·èÄê¡£
¡¡Â§ËÜ¤Ï12Ç¯¥É¥é¥Õ¥È2°Ì¤Ç³ÚÅ·¤ËÆþÃÄ¤¹¤ë¤È¡¢1Ç¯ÌÜ¤Ë³«ËëÅê¼ê¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É15¾¡¤òµó¤²¿·¿Í²¦¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¡¢ÆüËÜ°ì¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¡£Æ±Ç¯¤«¤é6Ç¯Ï¢Â³Æó·å¾¡Íø¡¢14Ç¯¤«¤é5Ç¯Ï¢Â³ºÇÂ¿Ã¥»°¿¶¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤È¡¢¥¤¡¼¥°¥ë¥¹¤Î¥¨¡¼¥¹¤ËÀ®Ä¹¤·¤¿¡£21Ç¯¤«¤é2Ç¯Ï¢Â³Æó·å¾¡Íø¤òµó¤²¤¿¤¬¡¢24Ç¯¤«¤é¥ê¥ê¡¼¥Õ¤ËÇÛÃÖÅ¾´¹¤È¤Ê¤ê¡¢24Ç¯¤Ë32¥»¡¼¥Ö¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤ÆºÇÂ¿¥»¡¼¥Ö¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£ºòµ¨¤Ï56»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤Æ¡¢3¾¡4ÇÔ16¥»¡¼¥Ö10¥Û¡¼¥ë¥É¡¢ËÉ¸æÎ¨3.05¤À¤Ã¤¿¡£