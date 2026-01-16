¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤¯¥×¥íÌîµå¤Î¡Ö·ÏÉè¡×¡Ú»³ËÜÇë»Ò¤Î£¶¡Ý£´¡Ý£³¤òÂÔ¤Á¤ï¤Ó¤Æ¡ÛÂè201²ó
Ìîµå¤Î¡Ö·ÏÉè¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿»³ËÜ¥¥ã¥¹¥¿¡¼
TBS¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥É¥é¥Þ¡Ø¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡Ù¤¬Âç¤¤ÊÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¶¥ÁöÇÏ¤È¡¢¤½¤ì¤Ë´Ø¤ï¤ë¿ÍÊª¤¿¤Á¤¬¿¥¤êÀ®¤¹ÁÔÂç¤ÊÊª¸ì¤Ç¤·¤¿¡£
¶¥ÁöÇÏ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢·ìÅý¤Ï¤È¤Æ¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¶¥ÇÏ¤¬¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥É¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë½ê°Ê¤Ç¤¹¤Í¡£"·ì"¤¬»ý¤ÄÇ½ÎÏ¡¢»þÂå¤òÄ¶¤¨¤ÆËÂ¤¬¤ì¤ëÊª¸ì¤Ë¥í¥Þ¥ó¤ò´¶¤¸¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥×¥íÌîµå¤Ç¤Ï2À¤Áª¼ê¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢·ì¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤ò¡Ö·ÏÉè¡×¤Ç¸«¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö·ÏÉè¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¼½ñ¤ÇÄ´¤Ù¤ë¤È¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê°ÕÌ£¤¬ºÜ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1¡¡·ì±ï¤Ê¤É¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò¼¨¤¹µÏ¿¤äÉ½¡£
2¡¡¤â¤Î¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡£·ÏÅý¡£
º£²ó¤ªÏÃ¤·¤¹¤ëÌîµå¤Î¡Ö·ÏÉè¡×¤Ï¡¢¡Ö2¡×¤Î¤Û¤¦¡£¤Þ¤º¤Ï¡¢ÇØÈÖ¹æ¤Ç¤½¤ì¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢¾¾°æ½¨´î¤µ¤ó¤¬¸½Ìò»þÂå¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿55ÈÖ¤Ï¡¢"ÂçË¤"¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤¬¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬Áý¤¨¤¿¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¡£µð¿Í¤ÎÁª¼ê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ç¥×¥ì¡¼¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿£Ô¡Ý²¬ÅÄ¤µ¤ó¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿Â¼¾å½¡Î´Áª¼ê¤â55ÈÖ¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡¢¡Ö¶¯ÂÇ¼Ô¤Î·ÏÉè¡×¤È¸À¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
Áª¼ê¤È¤·¤Æ¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤â¡Ö·ÏÉè¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¹â¹»Ìîµå¤Ê¤É¤Ç¤Ï¡¢¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤¬½Ð¤Æ¤¤¿»þ¤Ë¡¢¤½¤Î¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Ë¤Ê¤¾¤é¤¨¤¿°ÛÌ¾¤¬¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¥Ï¥à¤ÎÃ£¹§ÂÀÅê¼ê¤Ï¡¢Å·Íý¹â¹»»þÂå¤Ë¡ÖÅ·Íý¤Î¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ã£Åê¼ê¤Ï194cm¤ÈÄ¹¿È¤Ç¡¢ÎÏ¤Î¤¢¤ë¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ÈÂ¿ºÌ¤ÊÊÑ²½µå¤òÁà¤ëÅêµå¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍÅê¼ê¤Ë½Å¤Í¤¿Êý¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¡Á2À¤¡×¤È¤¤¤¦É½¸½¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¤«¤Ä¤Æ¥ä¥¯¥ë¥È¤ËºßÀÒ¤·¤¿×¢²¬Âç»ÖÁª¼ê¡Ê¸½¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤Ï¡¢¥ä¥¯¥ë¥ÈÆþÃÄÅö½é¤Ë¡Ö»³ÅÄÅ¯¿Í2À¤¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ä¹ÂÇÎÏ¤ÈÁöÎÏ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¥ë¡¼¥¡¼¤ò¡¢¥È¥ê¥×¥ë¥¹¥ê¡¼¤òÃ£À®¤·¤¿Âç¥¹¥¿¡¼¤Ë½Å¤Í¹ç¤ï¤»¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
±ù¤Ã»Ò¤ò¥¹¥ï¥í¡¼¥º¥Õ¥¡¥ó¤ËÆ³¤¯¤Ù¤¯¡¢ÀÅ¤«¤Ë¡¢¤·¤«¤·Ãå¼Â¤Ë¼ê¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤ëºÇ¶á¤Î»³ËÜ¤Ç¤¹¡£
¡Ö¡Á2À¤¡×¤ÈÉ½¸½¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Î¥ë¡¼¥ë¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤¬¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¡ÖÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ã¤¿»þ¤Î¥Õ¥©¥ë¥à¤¬»÷¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡×¤Ç¤¹¡£¿ÈÄ¹¤Ê¤ÉÂÎ³Ê¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢×¢²¬Áª¼ê¤¬º¸ÂÇ¤Á¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¥¹¥¤¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¡Ö»³ÅÄÅ¯¿Í2À¤¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿°ÛÌ¾¤äÎã¤¨¤¬¤¢¤ë¤È¡¢¤É¤ó¤ÊÁª¼ê¤«¤òÁÛÁü¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£ÀèÆü¡¢¤ª»Å»ö¤Ç¡ÖWBC¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤ò¡¢ÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤ËÎã¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬......¤¹¤´¤¯Çº¤ß¤Þ¤·¤¿¡ª
Îã¤¨¤Ð¡¢¥í¥¤¥ä¥ë¥º¤ÎÍ··â¼ê¡¦¥Ü¥Ó¡¼¡¦¥¦¥£¥Ã¥ÈJr.Áª¼êÁª¼ê¤Ï¡¢2024Ç¯¤Ë¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤È¥´¡¼¥ë¥É¥°¥é¥Ö¾Þ¤ò¥À¥Ö¥ë¼õ¾Þ¤·¡¢¶á¤¤Ì¤Íè¤ËMVP¤Ëµ±¤¯¤À¤í¤¦Áª¼ê¤Ç¤¹¡£Èà¤âÄ¹ÂÇÎÏ¤È¡¢ÁöÎÏ¤â¤¢¤ëÁª¼ê¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¥¿¥¤¥×¤¬¶á¤¤¤Î¤Ï»³ÅÄÅ¯¿ÍÁª¼ê¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤Î¥«¥ë¡¦¥í¡¼¥ê¡¼Êá¼ê¤Ï¡¢¥¹¥¤¥Ã¥Á¥Ò¥Ã¥¿¡¼¤Ç2025Ç¯¤Ë60ËÜ¤Î¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÊü¤Á¡¢ËÜÎÝÂÇ²¦¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿Áª¼ê¡£ÆüËÜ¤Î¥×¥íÌîµå¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÁª¼ê¤Ï¤Þ¤À½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç......ÌîÂ¼¹îÌé¤µ¤ó¤¬¥¹¥¤¥Ã¥Á¥Ò¥Ã¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿´¶¤¸¡©¡¡¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¤´°Õ¸«¤â¤¼¤ÒÊ¹¤«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¤È¤Æ¤âÆñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢½é¤á¤ÆÌÜ¤Ë¤¹¤ëÁª¼ê¤Ç¤â¡¢ÆëÀ÷¤ß¤Î¤¢¤ëÁª¼ê¤ËÎã¤¨¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤È¡¢¤è¤ê»î¹ç¤¬¸«¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
Áª¼ê¤Î¥×¥ì¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÏÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤é¡¢¤½¤³¤«¤é¡Ö·ÏÉè¡×¤â¿·¤·¤¯¤Ç¤¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
²æ¤¬¥ä¥¯¥ë¥È¤Ç¤â¡¢¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¤ÇÆþÃÄ¤·¤¿¾¾²¼Êâ³ðÁª¼ê¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥ë¡¼¥¡¼¤¿¤Á¤¬¡¢¤É¤ó¤Ê¡Ö·ÏÉè¡×¤ÎÁª¼ê¤È¤·¤ÆÇ§¼±¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¤¤¤Ä¤«¡¢Èà¤é¤ÎÌ¾Á°¤¬°ÛÌ¾¤È¤·¤Æ»È¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤¿Íè½µ¡£
