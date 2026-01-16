¡Ú´ÝÈþ²°¿©ÉÊ¡Û26´üÏ¢Â³Áý¼ý¤òÃ£À®¡¢¤Õ¤ê¤«¤±¤¬¶ÈÀÓ¤ò¤±¤ó°ú¡¿25Ç¯12·î´ü¶ÈÀÓÊó¹ð
´ÝÈþ²°¿©ÉÊ¤Î°¤ÉôËÂÀÏº¼ÒÄ¹¤Ï1·î15Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¶ÈÀÓÊó¹ð²ñ¤ò³«¤¡¢2025Ç¯ÅÙ(25Ç¯12·î´ü)¤Î»ö¶È¼ÂÀÓ¡¢³µ¶·¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£Åö´üÁíÇä¾å¤Ï694²¯9500Ëü±ß(Á°´üÈæ3%Áý)¤È¤Ê¤ê¡¢26´üÏ¢Â³Áý¼ý¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¡£ÁÏ¶È99Ç¯¤È¤Ê¤ë26Ç¯ÅÙ¤Ï1%¶¯¤ÎÁý¼ý¤ò·×²è¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÁÏ¶È100Ç¯¤Î27Ç¯ÅÙ¤òÁ°¤ËÁíÇä¾å700²¯±ßÅþÃ£¤ò¸«¹þ¤à¡£
¡Ö27Ç¯¤ËÁÏ¶È100Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎÁ°¤ËÁíÇä¾å700²¯±ß¤òÃ£À®¤Ç¤¤½¤¦¤Ê¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¤¤¿¡£25Ç¯ÅÙ¤ÏÊª²Á¹â¤Î¤Ê¤«¾ÃÈñ¼Ô¤ÎÀáÌó»Ö¸þ¤¬¶¯¤Þ¤ê¡¢ÁêÂÐÅª¤Ë°Â²Á¤Ê¤Õ¤ê¤«¤±¤Î·øÄ´¤¬Â³¤¡¢ÉÔ¶·¤Ø¤Î¶¯¤µ¤ò¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¼Â´¶¤·¤¿¡£25Ç¯½©¸ý¤«¤é¤ÎÊÆ²Á¹âÆ¤Ç¤â¤Õ¤ê¤«¤±¼ûÍ×¤ÏÍî¤Á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£Ãæ²Ú¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¥Ê¥¹¤Î²Á³Ê¤¬Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢ËãÇÌÆ¦Éå¤«¤éËãÇÌ²Ø»Ò¤Ø¤Î¥·¥Õ¥È¤¬¸«¤é¤ì¤¿¡£³ø¤á¤·¤ÏÊÆ²Á¹âÆ¤ÇÎ®ÄÌ¤ÎÈÎÂ¥µ¡²ñ¤¬¸º¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¶ìÀï¤·¤¿¡×¤È°¤Éô¼ÒÄ¹¡£
´ÝÈþ²°¿©ÉÊ °¤ÉôËÂÀÏº¼ÒÄ¹
Íø±×¤ÏÈó¸øÉ½¤À¤¬¡¢¸¶ºàÎÁ²Á³Ê¾å¾º¤Ê¤É¤ò¤¦¤±²Á³Ê²þÄê¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤â¥³¥¹¥ÈÁý¤òµÛ¼ý¤·¤¤ì¤º¡¢Áý¼ý¸ú²Ì¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤ÎÁ°Ç¯ÊÂ¤ß¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¤â¤è¤¦¡£
Åö´üÁíÇä¾å¤Î¤¦¤Á»ÔÈÎÉÊ¤Ï562²¯2000Ëü±ß(2Ž¥7%Áý)¡¢OEM¤ò´Þ¤à¶ÈÌ³ÍÑŽ¥¤½¤ÎÂ¾¤Ï132²¯7500Ëü±ß(4Ž¥2%Áý)¤Ç¶¦¤ËÁý¼ý¡£¾¦ÉÊ·²ÊÌ¤Î¼ÂÀÓ¤Ï¡¢¤Õ¤ê¤«¤±5%Áý¡¢Ãæ²Ú2%Áý¡¢³ø¤á¤·4%¸º¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼8%¸º¡¢¥»¥Ã¥ÈÊÆÈÓ21%Áý¡£¤Õ¤ê¤«¤±¡¢Ãæ²Ú¡¢³ø¤á¤·¤Î´ð´´3·²¤È¤·¤Æ¤Ï3%Áý¤Ç¡¢Çä¾å¹½À®Èæ¤Î¹â¤¤¤Õ¤ê¤«¤±¤¬¶ÈÀÓ¤ò¤±¤ó°ú¤·¤¿¡£
´ÝÈþ²°¿©ÉÊ¡Ö¤È¤ê³ø¤á¤·¤ÎÁÇ¡×
¤Õ¤ê¤«¤±¤ÎÆâÌõ¤Ï¡¢¤Î¤ê¤¿¤Þ8%Áý¡¢¤Î¤ê¤¿¤Þ¤ò´Þ¤à´ð´´5ÉÊ(¤¹¤¤ä¤¡¢Ì£Æ»³Ú¤Ê¤É)7%Áý¡¢º®¤¼¹þ¤ß2%Áý¡¢¥½¥Õ¥È8%Áý¡£¤Î¤ê¤¿¤Þ¤Ï¡¢È¯Çä65¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿´ë²èÉÊÈ¯Çä¤Ê¤É¼þÇ¯¤ò¥Õ¥Ã¥¯¤È¤·¤¿»Üºö¤¬¸ù¤òÁÕ¤·¡¢¤Î¤ê¤¿¤Þ·²¤È¤·¤Æ²áµîºÇ¹â65²¯±ß¤òÇä¤ê¾å¤²¤¿¡£
Ãæ²Ú¤ÎÆâÌõ¤Ï¡¢ËãÇÌÆ¦Éå1%¸º¡¢ËãÇÌ²Ø»Ò6%Áý¡¢ìÔ¤òÌ£¤ï¤¦¥·¥ê¡¼¥º5%Áý¡¢½Õ±«30%Áý¡¢ÌÍÍÑ¥½¡¼¥¹2%Áý¡£¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ÎËãÇÌÆ¦Éå¤ÏÈù¸º¤âìÔ¤òÌ£¤ï¤¦¥·¥ê¡¼¥º¤Ê¤É¤ò¹ç¤ï¤»¤¿ËãÇÌÆ¦ÉåÁ´ÂÎ¤Ç¤Ï112²¯±ß¶¯¤Î¼ÂÀÓ¤Ç2%¤ÎÁý¼ý¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
´ÝÈþ²°¿©ÉÊ¡ÖËãÇÌÆ¦Éå¤ÎÁÇ Ãæ¿É¡×¡ÖìÔ¤òÌ£¤ï¤¦ËãÇÌÆ¦Éå¤ÎÁÇ Ãæ¿É¡×
³ø¤á¤·¤ÎÆâÌõ¤Ï¡¢¤È¤ê4%¸º¡¢¸ÞÌÜ4%¸º¡¢´ü´Ö¸ÂÄêÉÊ15%¸º¡¢Äã²Á³Ê¥·¥ê¡¼¥º2%Áý¡£
ÊÆÈÓ·²¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥»¥Ã¥ÈÊÆÈÓ(Ìµ¶ÝÊñÁõÊÆÈÓ+¥ì¥È¥ë¥È¶ñºà)¡¢¥¹¡¼¥×de¤´¤Ï¤ó¡¢»¨¿æ¥·¥ê¡¼¥º¤¤¤º¤ì¤â¹¥Ä´¤Ë¿ä°Ü¤·22²¯±ß¤òÇä¤ê¾å¤²¤¿¡£³ø¤á¤·¤ÈÂÐ¾ÈÅª¤ËÊÆÉÔÂ¡¢ÊÆ²Á¹âÆ¤¬ÄÉ¤¤É÷¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£