ILLIT¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¿Íµ¤¤¬²ÃÂ®¡ªYouTube Music¤Î·î´Ö»ëÄ°¼Ô¿ô¤¬6²¯¿Í¤ËÇ÷¤ë¡¡¿·¶Ê¡ØSunday Morning¡Ù¤âÏÃÂê
ILLIT¤Î¡ØNOT CUTE ANYMORE¡Ù¤¬À¤³¦Åª¤Ë¥Ò¥Ã¥È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢YouTube Music¤Î·î´Ö»ëÄ°¼Ô¿ô¤âµÞ¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
YouTube Music¤Ë¤è¤ë¤È¡¢1·î15Æü»þÅÀ¤ÇILLIT¤Î·î´Ö»ëÄ°¼Ô¿ô¤Ï·×5²¯8300Ëü¿Í¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ÏÆ±´ü´Ö¤ÎK-POP¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÃæ¤Ç¤â°µÅÝÅª¤Ê¿ôÃÍ¤Ç¤¢¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Shakira¡Ê6²¯1700Ëü¿Í¡Ë¤äTyla¡Ê6²¯3700Ëü¿Í¡Ë¤Ê¤É¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É¤Î¥á¥¤¥ó¥Á¥ã¡¼¥È¤òÀÊ´¬¤·¤¿¥Ý¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¤ËÉ¤Å¨¤¹¤ë¥ì¥Ù¥ë¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥ß¥ó¥¸¥å¡¢¥Ù¥Ã¥É¤Ç¸«¤»¤¿¡ÈÌµËÉÈ÷¤Ê²Ä°¦¤µ¡É
¤Ê¤ª¡¢YouTube Music¤Î·î´Ö»ëÄ°¼Ô¿ô¤Ï¡¢Ä¾¶á28Æü´Ö¤ËILLIT¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò»ëÄ°¡¢¤Þ¤¿¤Ï³Ú¶Ê¤òÄ°¤¤¤¿À¤³¦Ãæ¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¿ô¤ò¼¨¤¹¡£
¡ØNOT CUTE ANYMORE¡Ù¥ê¥ê¡¼¥¹Á°¸å¤Î·î´Ö»ëÄ°¼Ô¿ô¤Î¿ä°Ü¤Ï¡¢¤³¤Î³Ú¶Ê¤ÎÀ¤³¦Åª¤Ê±Æ¶ÁÎÏ¤òÊª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ºòÇ¯11·î¤ËÌó8000Ëü¿Í¤À¤Ã¤¿ILLIT¤Î·î´Ö»ëÄ°¼Ô¿ô¤Ï¡¢¡ØNOT CUTE ANYMORE¡Ù¤Î³èÆ°¤¬ËÜ³Ê²½¤·¤¿12·î¤Ë4²¯3000Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¡¢Ìó438¡ó¤È¤¤¤¦ÇúÈ¯Åª¤Ê¿¤Ó¤ò¸«¤»¤¿¡£¸ø¼°³èÆ°½ªÎ»¸å¤â¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ç¤Î´Ø¿´¤ÏÂ³¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢Ï¢ÆüºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥·¥ç¡¼¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç¤Î¿Íµ¤¤¬ÄÉ¤¤É÷¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£À¤³¦Åª¤Ê¥ß¡¼¥à¡Êmeme¡Ë¤È¤·¤Æ¹¤¬¤Ã¤¿¡Ö¥Õ¡¼¥É¥¸¥ç¥Ö¥·¥ç¥Ã¥È¡×¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸Æ°²è¤Ë¡ØNOT CUTE ANYMORE¡Ù¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¡¢²»¸»¤ÎÍøÍÑÎÌ¤¬µÞÁý¤·¤¿¤Î¤À¡£
¼ÂºÝ¡¢Æ±¶Ê¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤ª¤è¤Ó¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤ÎYouTube¡Ö¥Ç¥¤¥ê¡¼¥·¥ç¡¼¥Ä¿Íµ¤¶Ê¡×¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì2°Ì¡Ê12·î22ÆüÉÕ¡Ë¡¢5°Ì¡Ê12·î27ÆüÉÕ¡Ë¤òµÏ¿¡£¥¤¥®¥ê¥¹¡¢¥É¥¤¥Ä¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ê¤É¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ·÷¤Î¥Á¥ã¡¼¥È¤Ç¤â¾å°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿À®²Ì¤òÄÉ¤¤É÷¤Ë¡¢ILLIT¤ÏºÇ¶á¡¢´Ú¹ñ¤Î²»³ÚÈÖÁÈ¤ËºÆ¤Ó½Ð±é¡£¤½¤Î¸å¡ØNOT CUTE ANYMORE¡Ù¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤ÎMelon¡Ö¥È¥Ã¥×100¡×¤Ç14°Ì¡Ê1·î11ÆüÉÕ¡Ë¤Þ¤ÇµÞÉâ¾å¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É¤Î¡ÖBubbling Under Hot 100¡×¤Ç¤Ï3½µÏ¢Â³¤Ç½ç°Ì¤ò¾å¤²¡¢7°Ì¡Ê1·î17ÆüÉÕ¡Ë¤òµÏ¿¡£¥á¥¤¥ó¥½¥ó¥°¥Á¥ã¡¼¥È¡ÖHOT 100¡×Æþ¤ê¤âÌÜÁ°¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢ILLIT¤ÎJapan 2nd Digital Single¡ØSunday Morning¡Ù¤Ï¡¢1·î13Æü¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹Ä¾¸å¤ËAWA¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤Î¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥àµÞ¾å¾º¥Á¥ã¡¼¥È¤Ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£¿ÀÈëÅª¤Ê¡ÈËâË¡¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡É¤ÎÊª¸ì¤òÉÁ¤¤¤¿¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎYouTube¡Ö¥Ç¥¤¥ê¡¼¿Íµ¤¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¡×¤Ç7°Ì¡Ê1·î13ÆüÉÕ¡Ë¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£³ºÅö¥Á¥ã¡¼¥È¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿³¤³°¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÃæ¤ÇºÇ¹â½ç°Ì¤òµÏ¿¤·¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Î³Î¤«¤Ê¿Íµ¤¤ò²þ¤á¤Æ¾ÚÌÀ¤·¤¿¡£
¡þILLIT¤È¤Ï¡©
2023Ç¯6¡Á9·î¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡ØR U Next¡©¡Ù¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢YUNAH¡¢MINJU¡¢MOKA¡¢WONHEE¡¢IROHA¤Ç·ëÀ®¤µ¤ì¤¿¡¢ÆüËÜ¿Í¥á¥ó¥Ð¡¼2¿Í¡ÊMOKA¡¢IROHA¡Ë¤ò´Þ¤àÂ¿¹ñÀÒ5¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡£HYBE»±²¼¥ì¡¼¥Ù¥ë¤Î·ÝÇ½»öÌ³½êBELIFT LAB½êÂ°¡£¼«¼çÅª¤ÇÀÑ¶ËÅª¤Ê°Õ»Ö¡ÊI WILL¡Ë¤ÈÆÃÊÌ¤Ê²¿¤«¤ò°ÕÌ£¤¹¤ëÂåÌ¾»ì¡ÊIT¡Ë¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Çºî¤é¤ì¤¿¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¤Ë¤Ï¡¢¡Ö²¿¤Ë¤Ç¤â¤Ê¤ì¤ëÀøºßÎÏ¤ò»ý¤Ä¥°¥ë¡¼¥×¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£2024Ç¯3·î25Æü¡¢1st¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØSUPER REAL ME¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£