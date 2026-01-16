¾åÇòÀÐË¨²Î¡¢ÁÇÈ©Æ©¤±¤ë¥·¡¼¥¹¥ë¡¼¥É¥ì¥¹»ÑÈäÏª¡Ö¤ª´é¾®¤µ¤¤¡×¡ÖÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¯¤ÆÁÇÅ¨¡×¤ÈÀä»¿¤ÎÀ¼
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/01/16¡Û½÷Í¥¤Î¾åÇòÀÐË¨²Î¤¬1·î16Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¥·¡¼¥¹¥ë¡¼¤Î¥É¥ì¥¹¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤Ã¤¿»Ñ¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û25ºÐ½÷Í¥¡ÖÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¯¤ÆÁÇÅ¨¡×ÏÃÂê¤Î¥·¡¼¥¹¥ë¡¼¥É¥ì¥¹»Ñ
¾åÇòÀÐ¤Ï¡Ö¥«¥Ð¡¼¥º¤Î¼ýÏ¿¸½¾ì¤ò»£¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡×¤È¡¢MC¤òÌ³¤á¤ë²»³ÚÈÖÁÈ¡ÖThe Covers¡×¡ÊNHK BS¡¿Ëè½µÆüÍË22»þ50Ê¬¡Á ¤Û¤«¡Ë¤Î¼ýÏ¿¤òÊó¹ð¡£¡ÖThe Covers¤Ï¤ï¤¿¤·¤Î¿´¤Î¥ª¥¢¥·¥¹¤Ç¤¹¡×¤ÈÈÖÁÈ¤Ø¤Î»×¤¤¤òÄÖ¤ê¡¢¶¦±é¤¹¤ë¥ê¥ê¡¼¡¦¥Õ¥é¥ó¥¡¼¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢¥Ç¥³¥ë¥ÆÉôÊ¬¤¬Æ©¤±´¶¤Î¤¢¤ë¥·¡¼¥¹¥ë¡¼ÁÇºà¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¹õ¤Î¥É¥ì¥¹¤òÃåÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿Ê·°Ïµ¤¤ÎÃæ¤ÇÆ©ÌÀ´¶°î¤ì¤ëÈþ¤·¤µ¤¬ºÝÎ©¤ÄÁõ¤¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥·¡¼¥¹¥ë¡¼¤Î¥É¥ì¥¹¤¬Âç¿Í¤Ã¤Ý¤¯¤ÆÁÇÅ¨¡×¡Ö¤ª´é¤¬¾®¤µ¤¯¤Æ¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤Æ¸«¹û¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¡Ö¥ê¥ê¡¼¤µ¤ó¤È¤Î¥³¥ó¥Ó¤¬Âç¹¥¤¤Ç¤¹¡×¡ÖÆ©ÌÀ´¶¤¬¤¹¤´¤¯¤ÆâÁ¤·¤¤¡×¡Ö¥É¥ì¥¹»Ñ¤¬ËÜÅö¤Ë¤ª»÷¹ç¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Û25ºÐ½÷Í¥¡ÖÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¯¤ÆÁÇÅ¨¡×ÏÃÂê¤Î¥·¡¼¥¹¥ë¡¼¥É¥ì¥¹»Ñ
¢¡¾åÇòÀÐË¨²Î¡¢¥·¡¼¥¹¥ë¡¼¥É¥ì¥¹¤ÇÈÖÁÈ¼ýÏ¿¤òÊó¹ð
¾åÇòÀÐ¤Ï¡Ö¥«¥Ð¡¼¥º¤Î¼ýÏ¿¸½¾ì¤ò»£¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡×¤È¡¢MC¤òÌ³¤á¤ë²»³ÚÈÖÁÈ¡ÖThe Covers¡×¡ÊNHK BS¡¿Ëè½µÆüÍË22»þ50Ê¬¡Á ¤Û¤«¡Ë¤Î¼ýÏ¿¤òÊó¹ð¡£¡ÖThe Covers¤Ï¤ï¤¿¤·¤Î¿´¤Î¥ª¥¢¥·¥¹¤Ç¤¹¡×¤ÈÈÖÁÈ¤Ø¤Î»×¤¤¤òÄÖ¤ê¡¢¶¦±é¤¹¤ë¥ê¥ê¡¼¡¦¥Õ¥é¥ó¥¡¼¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¢¡¾åÇòÀÐË¨²Î¤ÎÅê¹Æ¤ËÈ¿¶Á
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥·¡¼¥¹¥ë¡¼¤Î¥É¥ì¥¹¤¬Âç¿Í¤Ã¤Ý¤¯¤ÆÁÇÅ¨¡×¡Ö¤ª´é¤¬¾®¤µ¤¯¤Æ¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤Æ¸«¹û¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¡Ö¥ê¥ê¡¼¤µ¤ó¤È¤Î¥³¥ó¥Ó¤¬Âç¹¥¤¤Ç¤¹¡×¡ÖÆ©ÌÀ´¶¤¬¤¹¤´¤¯¤ÆâÁ¤·¤¤¡×¡Ö¥É¥ì¥¹»Ñ¤¬ËÜÅö¤Ë¤ª»÷¹ç¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û