¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¡È°ú¤È´¤¡É¤Ç4¿ÍÃæ3¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿´Ú¹ñ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¤¬°ìÉô¾¡ÁÊ¡ÚÁ´Ê¸¡Û
¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×FIFTY FIFTY¡Ê¥Õ¥£¥Õ¥Æ¥£¥Õ¥£¥Õ¥Æ¥£¡Ë¤Î½êÂ°»öÌ³½êATTRAKT¤¬¡¢¥Æ¥ó¥Ñ¥ê¥ó¥°¡Ê°ú¤È´¤¡ËÌäÂê¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤¿³°ÃíÀ©ºî²ñ¼ÒThe Givers¤Ê¤É¤òÁê¼ê¼è¤Ã¤Æµ¯¤³¤·¤¿Â»³²Çå½þÀÁµáÁÊ¾Ù¤Ç¡¢°ìÉô¾¡ÁÊ¤·¤¿¡£
ATTRAKT¤Ï1·î16Æü¡¢¸ø¼°Î©¾ì¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Öµî¤ë15Æü¡¢¥½¥¦¥ëÃæ±ûÃÏºÛ¡¦Ì±»ö¹çµÄ33Éô¡Ê¥Á¥§¡¦¥¸¥ç¥ó¥¸¥óÉôÄ¹È½»ö¡Ë¤Ï¡¢ATTRAKT¤¬The Givers¤ª¤è¤Ó¥¢¥ó¡¦¥½¥ó¥¤¥ëÂåÉ½¡¢¥Ú¥¯¡¦¥¸¥ó¥·¥ëÍý»ö¤òÁê¼ê¼è¤Ã¤ÆÄóµ¯¤·¤¿Â»³²Çå½þÀÁµáÁÊ¾Ù¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡ØThe Givers¤È¥¢¥óÂåÉ½¤Ï¡¢¶¦Æ±¤ÇATTRAKT¤Ë4²¯9950Ëü¥¦¥©¥ó¡ÊÌó5400Ëü±ß¡Ë¤ò»ÙÊ§¤¨¡Ù¤È¤¹¤ë°ìÉô¾¡ÁÊ¤ÎÈ½·è¤ò²¼¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û´é¤Þ¤ÇÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡©FIFTY FIFTY¡ÈÃ¦Âà¥á¥ó¥Ð¡¼¡É3¿Í¤Î¾×·â
¤³¤ÎÆü¡¢ATTRAKT¤Ï¡Ö¤³¤ì¤ÏºÛÈ½½ê¤¬The Givers¤ª¤è¤Ó¥¢¥ó¡¦¥½¥ó¥¤¥ëÂåÉ½¤Î¶ÈÌ³Ë¸³²¤È²£ÎÎ¤òÇ§¤á¤¿½é¤Î»öÎã¤Ç¤¢¤ëÅÀ¤Ç¡¢ÃÙ¤ì¤Ð¤»¤Ê¤¬¤é¤âÈó¾ï¤Ë¹¬¤¤¤Ê·ë²Ì¤À¤È¹Í¤¨¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¤Þ¤¿ATTRAKT¤Ï¡Öº£²ó¤ÎÁÊ¾Ù¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ø¸øÌÀÀµÂç¡Ù¤Ê¿¿¼Â¤Î¿´¤ò¼¨¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤·¡¢Èï¹ð¤é¤Ë¤Ï¡Ø°ø²Ì±þÊó¡Ù¤Î·ë²Ì¤¬È¼¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¤ï¤º¤«¤Ê¤¬¤é¤â°Ö¤á¤È¤Ê¤ë¡×¤È¤·¡¢¡ÖÁÊ¾Ù¤È¤ÏÊÌ¤Ë¡¢°ÊÁ°¤âº£¤âÊÑ¤ï¤é¤Ìµ¤»ý¤Á¤ÇFIFTY FIFTY¤ò°¦¤·¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤â¡¢²¹¤«¤¤µ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¤Æ´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤ò¿½¤·¾å¤²¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡ÖÅö¼Ò¤Ï¡¢¥Æ¥ó¥Ñ¥ê¥ó¥°»ö·ï¤Ë¤è¤ê¥Á¡¼¥à¤òÌµÃÇÎ¥Ã¦¤·¤¿¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼3¿Í¡Ê¥»¥Ê¡¢¥¢¥é¥ó¡¢¥·¥ª¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤½¤ÎÎ¾¿Æ3¿Í¡¢The Givers¤ª¤è¤Ó¥¢¥ó¡¦¥½¥ó¥¤¥ëÂåÉ½¡¢¥Ú¥¯¡¦¥¸¥ó¥·¥ëÍý»ö¤òÁê¼ê¼è¤Ã¤¿130²¯¥¦¥©¥óµ¬ÌÏ¤ÎÂ»³²Çå½þÀÁµáÁÊ¾Ù¤È¡¢¥ï¡¼¥Ê¡¼¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¡¦¥³¥ê¥¢¤ª¤è¤Ó¥¯¥ì¥¤¥È¥ó¡¦¥¸¥ó¡Ê¥¸¥ó¡¦¥¹¥ó¥è¥ó¡Ë¤ËÂÐ¤·¤ÆÄóµ¯¤·¤¿200²¯¥¦¥©¥óÁêÅö¤ÎÂ»³²Çå½þÀÁµáÁÊ¾Ù¤âÊ»¤»¤Æ¿Ê¹ÔÃæ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¿½¤·¾å¤²¤ë¡×¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡£
¤³¤ì¤Ë´ØÏ¢¤·¡¢ATTRAKT¤Î¥Á¥ç¥ó¡¦¥Û¥ó¥¸¥å¥óÂåÉ½¤Ï¡Öº£¸å¤ÎK-POP¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ÈÈ¯Å¸¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡¢°¤¤Á°Îã¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÎÉ¤¤Á°Îã¤ò»Ä¤»¤ë¤è¤¦¡¢Á´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤ÆÁÊ¾Ù¤ËÎ×¤à¡×¤È¤·¡¢¡Ö¤³¤ì¤Þ¤ÇÇ®¤¤±þ±ç¤ÈÎå¤Þ¤·¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÊý¡¹¤Ë¡¢Æ¬¤ò²¼¤²¤Æ¿¼¤¯´¶¼Õ¤Î°Õ¤ò¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
ÀèÎ©¤Ã¤ÆATTRAKT¤Ï¡¢³°Ãí²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ëThe Givers¤¬FIFTY FIFTY¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÂÐ¾Ý¤Ë¥Æ¥ó¥Ñ¥ê¥ó¥°¤ò»î¤ß¤¿¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ÎÌäÂê¤Ë¤è¤ê¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥»¥Ê¡¢¥·¥ª¡¢¥¢¥é¥ó¤Ï¥Á¡¼¥à¤òÎ¥¤ì¤¿¡£
Í£°ì»Ä¤Ã¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥¥Ê¤Ï¡¢¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤È¤â¤ËFIFTY FIFTY¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
ATTRAKT¤Î¸ø¼°Î©¾ìÁ´Ê¸¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡þ
¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡£FIFTY FIFTY¤Î½êÂ°»öÌ³½êATTRAKT¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤º¡¢µî¤ë15Æü¡¢¥½¥¦¥ëÃæ±ûÃÏºÛ¡¦Ì±»ö¹çµÄ33Éô¡Ê¥Á¥§¡¦¥¸¥ç¥ó¥¸¥óÉôÄ¹È½»ö¡Ë¤Ï¡¢ATTRAKT¤¬The Givers¤ª¤è¤Ó¥¢¥ó¡¦¥½¥ó¥¤¥ëÂåÉ½¡¢¥Ú¥¯¡¦¥¸¥ó¥·¥ëÍý»ö¤òÁê¼ê¼è¤Ã¤ÆÄóµ¯¤·¤¿Â»³²Çå½þÀÁµáÁÊ¾Ù¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡ÖThe Givers¤È¥¢¥óÂåÉ½¤Ï¡¢¶¦Æ±¤ÇATTRAKT¤Ë4²¯9950Ëü¥¦¥©¥ó¤ò»ÙÊ§¤¨¡×¤È¤¹¤ë°ìÉô¾¡ÁÊ¤ÎÈ½·è¤ò²¼¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢ºÛÈ½½ê¤¬The Givers¤ª¤è¤Ó¥¢¥ó¡¦¥½¥ó¥¤¥ëÂåÉ½¤Î¶ÈÌ³Ë¸³²¤È²£ÎÎ¤òÇ§¤á¤¿½é¤á¤Æ¤Î»öÎã¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¡¢ÃÙ¤¯¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Èó¾ï¤Ë¹¬¤¤¤Ê·ë²Ì¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤Ï¡¢½êÂ°¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¸¢±×¤òºÇÍ¥Àè¤Ë½Å»ë¤·¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë´í³²¤ò²Ã¤¨¤ë¹Ô°Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÃÇ¸Ç¤È¤·¤ÆÂÐ±þ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¸¶Â§¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¸¶Â§¤Î¤â¤È¡¢Åö¼Ò¤Ïº£²ó¤ÎÁÊ¾Ù¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö¸øÌÀÀµÂç¡×¤Ê¿¿¼Â¤Î¿´¤ò¤ª¸«¤»¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢Èï¹ð¤é¤Ë¤Ï¡Ö°ø²Ì±þÊó¡×¤Î·ë²Ì¤¬È¼¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¤ï¤º¤«¤Ê¤¬¤é°Ö¤á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
ÁÊ¾Ù¤È¤ÏÊÌ¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤âº£¤âÊÑ¤ï¤é¤Ìµ¤»ý¤Á¤ÇFIFTY FIFTY¤ò°¦¤·¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤â¡¢²¹¤«¤¤µ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¤Æ´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤ò¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤Î°¦¤È±þ±ç¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¸½ºß¤ÎFIFTY FIFTY¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
»ä¤¿¤Á¤ËÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿²¹¤«¤¤À¼±ç¤ò¸¶Æ°ÎÏ¤È¤·¡¢¤è¤êÎÉ¤¤²»³Ú¤È³èÆ°¤Ç¤ª±þ¤¨¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿Åö¼Ò¤Ï¡¢¥Æ¥ó¥Ñ¥ê¥ó¥°»ö·ï¤Ë¤è¤ê¥Á¡¼¥à¤òÌµÃÇ¤ÇÎ¥Ã¦¤·¤¿¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼3¿Í¡Ê¥»¥Ê¡¢¥¢¥é¥ó¡¢¥·¥ª¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤½¤Î3¿Í¤ÎÎ¾¿Æ¡¢The Givers¤ª¤è¤Ó¥¢¥ó¡¦¥½¥ó¥¤¥ëÂåÉ½¡¢¥Ú¥¯¡¦¥¸¥ó¥·¥ëÍý»ö¤òÁê¼ê¼è¤Ã¤¿130²¯¥¦¥©¥óµ¬ÌÏ¤ÎÂ»³²Çå½þÀÁµáÁÊ¾Ù¤È¡¢¥ï¡¼¥Ê¡¼¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¡¦¥³¥ê¥¢¡¢¥¯¥ì¥¤¥È¥ó¡¦¥¸¥ó¡Ê¥Á¥ó¡¦¥¹¥ó¥è¥ó¡Ë¤ËÂÐ¤·¤ÆÄóµ¯¤·¤¿200²¯¥¦¥©¥óÁêÅö¤ÎÂ»³²Çå½þÀÁµáÁÊ¾Ù¤â¡¢Ê»¤»¤Æ¿Ê¹ÔÃæ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
ºÇ¸å¤Ë¡¢ATTRAKT¤Î¥Á¥ç¥ó¡¦¥Û¥ó¥¸¥å¥óÂåÉ½¤Ï¡¢¡Öº£¸å¤ÎK-POP¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ÈÈ¯Å¸¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡¢°¤¤Á°Îã¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÎÉ¤¤Á°Îã¤ò»Ä¤»¤ë¤è¤¦¡¢Á´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤ÆÁÊ¾Ù¤ËÎ×¤ß¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÇ®¤¤±þ±ç¤ÈÎå¤Þ¤·¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÊý¡¹¤Ë¡¢Æ¬¤ò²¼¤²¤Æ¿¼¤¯´¶¼Õ¤Î¤´°§»¢¤ò¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¡¢´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤È¤È¤â¤Ë·è°Õ¤ò½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡þFIFTY FIFTY¤È¤Ï¡©
2022Ç¯11·î¤Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØTHE FIFTY¡Ù¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡£Åö½é¤Ï4¿ÍÁÈ¤Ç³èÆ°¤·¡¢2023Ç¯2·î¤Ë1st¥·¥ó¥°¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØThe Beginning: Cupid¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ØCupid¡Ù¤¬Âç¥Ò¥Ã¥È¡£ÊÆ¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É¤Î¥á¥¤¥ó¥·¥ó¥°¥ë¥Á¥ã¡¼¥È¡ÖHOT100¡×¤Ë25½µÏ¢Â³¥Á¥ã¡¼¥È¥¤¥ó¡ÊºÇ¹â½ç°Ì17°Ì¡Ë¤·¡¢BLACKPINK¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÎòÂåK-POP¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÏ¢Â³¥Á¥ã¡¼¥È¥¤¥óµÏ¿¡Ê8½µÏ¢Â³¡Ë¤òÂçÉý¤Ë¹¹¿·¤·¤Æ¡ÈÃæ¾®·ÝÇ½»öÌ³½ê¤Î´ñÀ×¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¡£¤·¤«¤·Æ±Ç¯6·î¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤¬ÀìÂ°·ÀÌó¸úÎÏÄä»ß²¾½èÊ¬¿½ÀÁ¤òÄó½Ð¤·¤Æ½êÂ°»öÌ³½ê¤ÈÊ¶Áè¤·¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë3¿Í¤¬Ã¦Âà¤·¤Æ¥¥Ê¤À¤±¤¬»Ä¤ë·ë²Ì¤Ë¡£¥¥Ê¤Ë¿·¤·¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼4¿Í¡Ê¥à¥ó¡¦¥·¥ã¥Í¥ë¡¢¥¤¥§¥¦¥©¥ó¡¢¥Ï¥Ê¡¢¥¢¥Æ¥Ê¡Ë¤ò²Ã¤¨¤Æ5¿ÍÁÈ¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ê¡¢2024Ç¯9·î20Æü¤Ë¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡£