¡¡¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ÎÁ°£×£Â£Ã¡õ£É£Â£ÆÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦¼Ô¡¦ÃæÃ«½á¿Í¡Ê£²£¸¡Ë¡á£Í¡¦£Ô¡á¤¬£±£¶Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç£×£Ï£×£Ï£×¡Ö¥¨¥¥µ¥¤¥È¥Þ¥Ã¥Á£Ó£Ð¡¡ÃæÃ«½á¿Í£ö£ó¥¨¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¡×¡Ê£±·î£±£¹Æü¸á¸å£¹»þ¡¢£×£Ï£×£Ï£×¥×¥é¥¤¥à¡õ¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É¡Ë¤Î¼ýÏ¿¤Ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ»²²Ã¡£ºòÇ¯£±£²·î£²£·Æü¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¡¦¥ê¥ä¥É¤Ç¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµéÅ¾¸þ½éÀï¤ËÎ×¤ß¡¢¥»¥Ð¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥¨¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¡Ê£²£µ¡Ë¡á¥á¥¥·¥³¡á¤ò£³¡½£°¤ÎÈ½Äê¤Ç²¼¤·¤¿°ìÀï¤ò¥»¥ë¥Õ²òÀâ¤·¤¿¡£
¡¡¼ýÏ¿¸å¤Î¼èºà¤Ç¡¢¥¨¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤È¤Î»î¹çÃæ¤Ë¥ê¥ó¥°¥µ¥¤¥É¤Ç´ÑÀï¤·¤Æ¤¤¤¿£×£Â£Á¡õ£×£Â£Ã¡õ£É£Â£ÆÀ¤³¦¥Ø¥Ó¡¼µé£³ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¥ª¥ì¥¯¥µ¥ó¥É¥ë¡¦¥¦¥·¥¯¡Ê£³£¸¡Ë¡á¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¡á¤«¤é¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡£±£±¥é¥¦¥ó¥É¤Î³«»ÏÄ¾¸å¡¢¥¨¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤¬¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤«¤é¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤¿ºÝ¤Ë¥¦¥·¥¯¤«¤é¡Ö¥Ê¥«¥¿¥Ë¡¢¥Ê¥«¥¿¥Ë¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¡£¡ÖÃ¯¤¬¸À¤Ã¤Æ¤ó¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¥ê¥ó¥°¥µ¥¤¥É¤ò¸«¤¿¤é¡¢¥¦¥·¥¯Áª¼ê¤¬Áê¼ê¤Î¥¬¡¼¥É¤ò¤¿¤¿¤Íî¤È¤·¤Æ¥Õ¥Ã¥¯¤òÂÇ¤Æ¤È¡¢¼«Ê¬¤Î¿È¤Ö¤ê¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×¡£Îý½¬¤Ç¤â¥¬¡¼¥É¤Î¾å¤«¤é¥Ñ¥ó¥Á¤òÂÇ¤Á¹þ¤à¤³¤È¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤¿¤á¡¢¥Ñ¥¦¥ó¥É¡¦¥Õ¥©¡¼¡¦¥Ñ¥¦¥ó¥É¡Ê£Ð£Æ£Ð¡¢Á´³¬µé¤òÄÌ¤¸¤Æ¤ÎºÇ¶¯¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ë£±°Ì¤Î²¦¼Ô¤«¤é¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ë¡Ö¤³¤ì¤Ï¤ä¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¸À¤ï¤ì¤Æ¤¹¤°¤Ë¤ä¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡×¤È¤¹¤°¤Ë¼Â¹Ô¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢½éÂÐÌÌ¤À¤Ã¤¿¥¦¥·¥¯¤Ë¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â´èÄ¥¤ì¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤é¤ì¤¿¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡£µ·î¤Ë¤ÏÅìµþ¥É¡¼¥à¤ÇÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé£´ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¡¦°æ¾å¾°Ìï¡Ê£³£²¡Ë¡áÂç¶¶¡á¤È¤ÎÀ¤µª¤Î°ìÀï¤¬·×²è¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÃæÃ«¤Ï¡Ö¤Þ¤À²¿¤â¿ÊÅ¸¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢·è¤Þ¤ì¤ÐºÇ¹â¤ÎÃæÃ«½á¿Í¤òºî¤ì¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç´üÂÔ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡Öº£²ó¤Î»î¹ç¤òÄÌ¤¸¤ÆÈ¿¾ÊÅÀ¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢À®Ä¹¤¹¤ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤â¤é¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤ò¤É¤¦À®Ä¹¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¯¤«¡£¡Ê¼þ°Ï¤«¤é¤Ï¡Ë¤¤¤í¤¤¤í¤Ê´üÂÔ¤Î»ÅÊý¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤¬¡¢¤½¤ì¤ò¤·¤Ã¤«¤êËÍ¤Ê¤ê¤ËÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÍè¤¿¤ë¤Ù¤¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥¡¥¤¥È¤Ø¤µ¤é¤Ê¤ë¿Ê²½¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£