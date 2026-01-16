¡Ö²¼¸åÐ´¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÆÆÉ¤à¡©¡ÖÐ´¡×¤ÎÆÉ¤ßÊý¤¬Æñ¤·¤¹¤®¤ë¡Ä¡ª
ÃÏ¿Þ¤äÎ¹Àè¤Ç¸«¤«¤±¤ë¤±¤É¡¢¼Â¤Ï´Ö°ã¤Ã¤ÆÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡ª¤½¤ó¤ÊÃÏÌ¾¡¢°Õ³°¤ÈÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£º£²ó¤Ï¡¢Âç¿Í¤Ç¤â´Ö°ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤ÊÆñÆÉÃÏÌ¾¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£½¢³è¤ä¼Ò²ñ¿ÍÀ¸³è¤ÇÃÑ¤ò¤«¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤È¥Ï¥Ê¥¿¥«¤Ë¤Ê¤ì¤Á¤ã¤¦¤«¤â¡ª
¡Ö²¼¸åÐ´¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÆÆÉ¤à¡©
¡Ö²¼¸åÐ´¡×¤È¤¤¤¦´Á»ú¤ò¸«¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¥Ò¥ó¥È¤Ï¡¢ÉÙ»³¸©¤Ë¤¢¤ë4Ê¸»ú¤ÎÃÏÌ¾¤Ç¤¹¡£
¤¤¤Ã¤¿¤¤¡¢¡Ö²¼¸åÐ´¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÈÆÉ¤à¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©
Àµ²ò¤Ï¡¢¡Ö¤·¤â¤´¤¼¡×¤Ç¤·¤¿¡ª
²¼¸åÐ´¤Ï¡¢ÉÙ»³¸©¾®ÌðÉô»Ô¤Ë¤¢¤ëÃÏÌ¾¡£
¾®ÌðÉô»Ô¤Î¡Ö¥¯¥í¥¹¥é¥ó¥É¤ª¤ä¤Ù¡×¤Ë¤Ï¡¢¾®ÌðÉô¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¤È¤â¸À¤¨¤ë¹â¤µ118m¤Î¥¯¥í¥¹¥é¥ó¥É¥¿¥ï¡¼¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Ê¿À®19Ç¯¤Ë¤Ï¡ÖÎø¿Í¤ÎÀ»ÃÏ¡×¤Ë¤âÁªÄê¤µ¤ì¡¢ÍºÂç¤ÊÎ©»³Ï¢Êö¤äÅ×ÇÈÊ¿Ìî¤Î»¶µïÂ¼¡¢¤Þ¤¿»ÔÆâ¤ËÅÀºß¤¹¤ë¥á¥ë¥Ø¥ó¸ø¶¦·úÃÛ¤¬°ìË¾¤Ç¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¡£
¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
²ÈÂ²¤äÍ§¤À¤Á¤Ë¤â¡¢¡ÖÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¡©¡×¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¼«Ëý¤·¤Æ¤ß¤Æ¡ª
