¡Ö¥Ý¥±¥â¥ó¡×30¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¡Ö¥¿¥«¥é¥È¥ßー Pokemon 30th POP-UP PARK¡×¤¬ÅìÉðÃÓÂÞËÜÅ¹¤Ë¤Æ³«ºÅ3·î5Æü¤è¤ê11Æü¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¸ÂÄê
¡¡¥¿¥«¥é¥È¥ßー¤Ï¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥¿¥«¥é¥È¥ßー Pokemon 30th POP-UP PARK¡×¤ò3·î5Æü¤è¤ê3·î11Æü¤Ë¤«¤±¤Æ³«ºÅ¤¹¤ë¡£²ñ¾ì¤ÏÅìµþÅÔ¤ÎÅìÉðÉ´²ßÅ¹ ÃÓÂÞËÜÅ¹ ÃÏ²¼1³¬¥Þ¥ë¥Á¥¹¥¯¥¨¥¢¡£
¡¡ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡Ö¥Ý¥±¥Ã¥È¥â¥ó¥¹¥¿ー¡×¥·¥êー¥º30¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢²ñ¾ì¤Ë¤Æ¥¿¥«¥é¥È¥ßー¥°¥ëー¥×¤Î¥Ý¥±¥â¥ó´ØÏ¢¾¦ÉÊ¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡£¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥×¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÌÀ¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¥¿¥«¥é¥È¥ßー¤Ï¡Ö¥Ý¥±¥Ã¥È¥â¥ó¥¹¥¿ー ¥Ý¥±¥â¥ó30¼þÇ¯µÇ° ¤ª¤«¤¨¤ê!¥Ô¥«¥Á¥å¥¦1/1¡×¤ò2·î28Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥¢¥Ë¥Ðー¥µ¥êー¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¾¦ÉÊ¤ÎÈÎÇä¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡7Æü´Ö¸ÂÄê¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡¢¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¿ï»þ¸ø³«¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¡£
¢¢¡Ö¥¿¥«¥é¥È¥ßー Pokemon 30th POP-UP PARK¡×¤Î¥Úー¥¸
(C)Nintendo¡¦Creatures¡¦GAME FREAK¡¦
TV Tokyo¡¦ShoPro¡¦JR Kikaku
(C)Pokemon