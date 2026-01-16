¥ë¥Î¡¼¡¢¼¡À¤ÂåEV¤Ë¡Ö¥ì¥ó¥¸¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ó¥À¡¼¡×ÅëºÜ¤«¡¡¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¥¬¥½¥ê¥ó¤Ç¹ÒÂ³µ÷Î¥±äÄ¹
¹ÒÂ³µ÷Î¥¤ÎÉÔ°Â²ò¾Ã¤Ø
¥ë¥Î¡¼¤Ï¼¡À¤Âå¤ÎÅÅÆ°¥â¥Ç¥ë¤Ë¡¢¾®ÇÓµ¤ÎÌ¤Î¥¬¥½¥ê¥ó¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ç¹ÒÂ³µ÷Î¥¤ò±äÄ¹¤¹¤ë¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¡×¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤òÅëºÜ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¥á¥¬¡¼¥Ì¸å·Ñ¡© ¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¤Ê¼¡À¤ÂåEV¥³¥ó¥»¥×¥È
Æ±¼Ò¤ÏÃæ·¿¼Ö¸þ¤±¤Ë¿·¤·¤¤EV¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤ò³«È¯Ãæ¤À¤¬¡¢°ìÉôÃÏ°è¤Ç¤ÎEVÉáµÚ¤ÎÃÙ¤ì¤ä¹ÒÂ³µ÷Î¥¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥ì¥ó¥¸¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ó¥À¡¼¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÅëºÜ¤â¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤ÏºòÇ¯9·î¤Î¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó¡¦¥â¡¼¥¿¡¼¥·¥ç¡¼¤Ç¡¢¥ë¥Î¡¼¤ÈÃæ¹ñ¤ÎµÈÍøµ¥¼Ö¡Ê¥¸¡¼¥ê¡¼¡Ë¤Î¹çÊÛ²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë¥Û¡¼¥¹¡¦¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
Àµ¼°Ì¾¾Î¡ØC15¡Ù¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢1.5LÄ¾Îó4µ¤Åû¥¨¥ó¥¸¥ó¤ËÈ¯ÅÅµ¡¤È¥¤¥ó¥Ð¡¼¥¿¡¼¤òÅý¹ç¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¥Ö¥ê¡¼¥Õ¥±¡¼¥¹¤Û¤É¤ÎÂç¤¤µ¤·¤«¤Ê¤¤¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢EV¤ÎÁ°Éô¤Þ¤¿¤Ï¸åÉô¤Ë¡¢½ÄÃÖ¤¤Ç¤â²£ÃÖ¤¤Ç¤âÅëºÜ²ÄÇ½¤À¡£
ºÇ¹â½ÐÎÏ95ps¤Î¼«Á³µÛµ¤ÈÇ¤È¡¢163ps¤Î¥¿¡¼¥Ü¥Á¥ã¡¼¥¸¥ã¡¼ÈÇ¤Î2¼ïÎà¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï¼ÖÎØ¤òÄ¾ÀÜ¶îÆ°¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Áö¹ÔÃæ¤Ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ò½¼ÅÅ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë¡£
¥ë¥Î¡¼¤ÎÀ½ÉÊÀÕÇ¤¼Ô¥Ö¥ë¡¼¥Î¡¦¥ô¥¡¥Í¥ë»á¤Ï¡¢¥ì¥ó¥¸¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ó¥À¡¼Æ³Æþ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖC¥»¥°¥á¥ó¥È¤ÈD¥»¥°¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï½ÀÆðÀ¤ò°Ý»ý¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤Ë´ð¤Å¤¯¤â¤Î¤À¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£Æ±¼Ò¤Ï´°Á´ÅÅÆ°²½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢EV¤ÎÉáµÚ¤ÏÍ½ÁÛ¤è¤êÃÙ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¤À¡£
¡Ö¥ë¥Î¡¼¤Ï2ËÜÃì¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Êý¸þÀ¤È¤·¤Æ¤ÏEV¤È¤½¤Î¸úÎ¨À¤ËÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Û¡¼¥¹¼Ò¤¬Äó¼¨¤·¤¿¤è¤¦¤Ê¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¸¡Æ¤¤òË¸¤²¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¡ÖEV¤Î¹ÒÂ³µ÷Î¥¤ò±äÄ¹¤¹¤ëµ»½Ñ¤Ï¡¢EVÃæ¿´¤Î¼Ò²ñ¤Ø¸þ¤«¤¦¾å¤ÇÈó¾ï¤Ë¶½Ì£¿¼¤¯¡¢¤ª¤½¤é¤¯½ÅÍ×¤Ê¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤Ê¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤ÐÆî²¤½ô¹ñ¤ä¡¢2¡Á3Æü¤Ë1²ó¤Î½¼ÅÅ¤¬º¤Æñ¤Ê¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÍ¸ú¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡ÖC¥»¥°¥á¥ó¥È¤ÈD¥»¥°¥á¥ó¥È¡¢¤½¤·¤Æ¥ë¥Î¡¼¤¬³«È¯Ãæ¤Î¼¡À¤Âå¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ¶Ë¤á¤ÆÍ¸ú¤Ê¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤Ê¤êÆÀ¤Þ¤¹¡×
¥á¥¬¡¼¥Ì¸å·Ñ¤ËÅëºÜ¤Î²ÄÇ½À¤â
¥ë¥Î¡¼¤¬¸½ºß³«È¯Ãæ¤Î¼¡À¤Âå¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ï2028Ç¯°Ê¹ß¤Î¾®·¿¡¦Ãæ·¿EV¸þ¤±¤Ç¤¢¤ê¡¢¸½¹Ô¤ÎCMF-BEV¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ40¡ó¤Î¥³¥¹¥Èºï¸º¤òÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤º¡¢¡Ø¥á¥¬¡¼¥Ì¡Ù¤Î¸å·Ñ¼Ö¤È¤·¤Æ¡Ø¥¨¥ó¥Ö¥ì¥à¡Ù¥³¥ó¥»¥×¥È¤ÎÎÌ»º¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£Åö½é¤ÏEVÀìÍÑ¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ·×²è¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤ÏÉ¬Í×¤Ë±þ¤¸¤Æ¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¡¦¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤òÅëºÜ¤Ç¤¤ë¤è¤¦»ÅÍÍÊÑ¹¹¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÃ¤ËEV½¼ÅÅ¥¤¥ó¥Õ¥é¤¬À°È÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÃÏ°è¤Ç¤ÎÅ¸³«¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¤â¤Î¤À¡£
2024Ç¯¤Î¥Ñ¥ê¡¦¥â¡¼¥¿¡¼¥·¥ç¡¼¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Ø¥¨¥ó¥Ö¥ì¥à¡Ù¥³¥ó¥»¥×¥È
¥ô¥¡¥Í¥ë»á¤Ï¥¤¥¿¥ê¥¢ÆîÉô¤ò¤½¤Î°ìÎã¤È¤·¤Æµó¤²¡¢¡ÖEV»Ô¾ìÁ´ÂÎ¤Ç¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¹ÒÂ³µ÷Î¥¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤¹¡×¤È»ØÅ¦¡£¡Ö¤³¤Î¡Ø¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¡Ù¤Ï²¤½£Á´ÂÎ¤Ç¶½Ì£¿¼¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤Ï¡¢¿Í¡¹¤¬º£Æü¤è¤ê¤âÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤º¤ËEV¤ÎÀ¤³¦¤ØÆ§¤ß¹þ¤à¼ê½õ¤±¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£1000km°Ê¾å¤Î¹ÒÂ³µ÷Î¥¤ò»ý¤Ä¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢½¼ÅÅ¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¯¤Æ¤âÁö¹Ô¤Ç¤¤ë¤È³Î¿®¤Ç¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡×
¥ô¥¡¥Í¥ë»á¤Ï¡¢¥ë¥Î¡¼¤¬¥ì¥ó¥¸¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ó¥À¡¼¤ÎÆ³Æþ¤òÁ°¸þ¤¤Ë¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¸½¹Ô¤ÎEV¥â¥Ç¥ë¤òÆ±¥·¥¹¥Æ¥à¤ËÂÐ±þ¤µ¤»¤ë·×²è¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÇ§¤á¤¿¡£