¿û¸µ¼óÁê¤¬À¯³¦°úÂà¤Î°Õ¸þ¸Ç¤á¤ë¡Ä¼¡¤Î½°±¡Áª¤ËÎ©¸õÊä¤»¤º¡¡17Æü¤ËÃÏ¸µ¡¦²£ÉÍ»Ô¤Ç»Ù±ç¼Ô¤é¤ËÀâÌÀ¤Ø¡¡Âè99ÂåÆâ³ÕÁíÍýÂç¿Ã
¼«Ì±ÅÞ¤Î¿ûµÁ°Î¸µÁíÍýÂç¿Ã¤¬¼¡¤Î½°µÄ±¡Áªµó¤ËÎ©¸õÊä¤»¤º¡¢À¯³¦¤ò°úÂà¤¹¤ë°Õ¸þ¤ò¸Ç¤á¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¹â»ÔÁíÍý¤¬ÄÌ¾ï¹ñ²ñ¤ÎÁá´ü¤Ë½°µÄ±¡¤ò²ò»¶¤¹¤ë°Õ¸þ¤ò¸Ç¤á¤¿¤³¤È¤Ç¡¢2·î¡¢ÁíÁªµó¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¤¬¡¢´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¿û»á¤Ï¡¢¤³¤ÎÁªµó¤Ë½ÐÇÏ¤·¤Ê¤¤°Õ¸þ¤ò¸Ç¤á¤Þ¤·¤¿¡£
17Æü¡¢ÃÏ¸µ¤Î²£ÉÍ»Ô¤Ç»Ù±ç¼Ô¤é¤ËÀâÌÀ¤¹¤ëÊý¸þ¤Ç¡¢¤½¤Î¸å¡¢µ¼ÔÃÄ¤Î¼èºà¤Ë¤â±þ¤¸¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
Âè99ÂåÁíÍýÂç¿Ã¤À¤Ã¤¿¿û»á¤Ï¡¢1996Ç¯¤Î½éÅöÁª¤«¤é10´ü¡¢½°µÄ±¡µÄ°÷¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢Âè2¼¡°ÂÇÜÆâ³Õ¤«¤éÌ³¤á¤¿´±Ë¼Ä¹´±¤ÎºßÇ¤´ü´Ö¤Ï¡¢ÎòÂåºÇÄ¹¤Î7Ç¯8¥«·î¤Ë¤ï¤¿¤ê¤Þ¤·¤¿¡£