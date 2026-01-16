²¤¾¡ÇÏ¤ÏÈþ¥Î³¤¤Ë²¡¤·½Ð¤µ¤ì¤Æº£¾ì½ê½é¹õÀ±¡¡¾¡¤Á¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤ÏÀ¾Á°Æ¬12ËçÌÜ¤Î°¤±ê¤À¤±
¡¡¡þÂçÁêËÐ½é¾ì½ê6ÆüÌÜ¡Ê2026Ç¯1·î16Æü¡¡Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡Ë
¡¡ÅìÁ°Æ¬7ËçÌÜ¤Î²¤¾¡ÇÏ¡Ê28¡áÌÄ¸ÍÉô²°¡Ë¤ÏÀ¾5ËçÌÜ¤ÎÈþ¥Î³¤¡Ê32¡áÌÚÀ¥Éô²°¡Ë¤Ë²¡¤·½Ð¤µ¤ì¡¢½éÆü¤«¤é¤ÎÏ¢¾¡¤¬5¤Ç»ß¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡Î©¤Á¹ç¤¤¤«¤éÁê¼ê¤ÎÆÍ¤Êü¤·¤ËÂÐ¤·¡¢¤¿¤Ó¤¿¤Óº¸ÏÓ¤ò¤¿¤°¤ê¡¢¤Ï¤¿¤¯Æ°¤¤ò¸«¤»¤¿¡£²ó¤ê¹þ¤ß¤Ê¤¬¤é¤âºÇ¸å¤Ï²¡¤·½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ABEMAÂçÁêËÐÃæ·Ñ¤Ç²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿¸µ²£¹Ë¡¦ÂçÇµ¹ñ¤Î¼ÇÅÄ»³¿ÆÊý¤Ï¡Ö¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡£¤¿¤°¤ëÆ°¤¡¢Áê¼ê¤ÎÆ¬¤ò²¡¤µ¤¨¤ëÆ°¤¤¬3²ó¤º¤Ä¡£¡Ê¼«¿È¤Î¡Ë¾¡¤Á¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¾Ã¶ËÅªÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ò»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡À¾Á°Æ¬12ËçÌÜ¤Î°¤±ê¡Ê31¡áï¤»³Éô²°¡Ë¤ÏÀ¾15ËçÌÜ¤ÎÄ«¹ÈÎ¶¡Ê27¡á¹âº½Éô²°¡Ë¤òÆÍ¤½Ð¤·¤Æ½éÆü¤«¤é6Ï¢¾¡¤È¤·¡¢Í¥¾¡Áè¤¤Ã±ÆÈ¥È¥Ã¥×¤À¡£