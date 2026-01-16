¡Ú¥¤¥é¥ó¹ñ¶¼èºà¡Û¡Ö²ÈÂ²¤ÈÏ¢Íí¤Ä¤«¤Ê¤¤¡×½è·º¤Ê¤É¤Ç¾¯¤Ê¤¯¤È¤â3400¿ÍÄ¶»àË´¤«¡Ä¥¤¥é¥ó¤«¤éÂ¿¿ô¤¬¥È¥ë¥³¤Ë½Ð¹ñ¡¡¥Í¥Ã¥È¼×ÃÇ¤Ç¾ðÊóÉõ¤¸¹þ¤á
¥¤¥é¥ó¤ÈÀÜ¤¹¤ë¥È¥ë¥³ÅìÉô¤Î¹ñ¶¤«¤é¡¢²ÃÆ£¿òµ¼Ô¤¬ºÇ¿·¾ðÊó¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
¹ñ¶¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ»þ´Ö16Æü¤âÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬¥¤¥é¥ó¤«¤é½Ð¹ñ¤·¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ç¤¹¡£
½Ð¤Æ¤¤¿¿Í¤Ë¥¤¥é¥ó¹ñÆâ¤ÎÍÍ»Ò¤òÊ¹¤¯¤È¡¢È¿À¯ÉÜ¥Ç¥â¤Î±Æ¶Á¤¬¶¯¤¯»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥é¥ó¿Í¡§
¥Í¥Ã¥È¤ÎÌäÂê¤ÏÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£²ÈÂ²¤¬¥ª¥é¥ó¥À¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¬¡¢ÅÅÏÃ¤â¤Ç¤¤º¡¢Ï¢Íí¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¡£
¤³¤ì¤ÏÅö¶É¤¬¥Í¥Ã¥È¤ò¼×ÃÇ¤·¤Æ¾ðÊó¤ÎÉõ¤¸¹þ¤á¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡£
¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¤òµòÅÀ¤È¤¹¤ë¿Í¸¢ÃÄÂÎ¤Ï¡¢¼£°ÂÉôÂâ¤È¤Î¾×ÆÍ¤Ë¤è¤ë¥Ç¥â»²²Ã¼Ô¤Î»à¼Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â3428¿Í¤¬»àË´¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Â¾¤Îµ¡´Ø¤Ç¤Ï1Ëü2000¿Í¤ä2Ëü¿Í¤¬Ë´¤¯¤Ê¤êÆ»Ï©¤Ç½è·º¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤È¤Î¾ðÊó¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¤¥é¥ó¤«¤é½Ð¤Æ¤¯¤ë¿Í¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤â¡¢¥Ç¥â¤ÎÍÍ»Ò¤ò»£±Æ¡¢¤Þ¤¿¤ÏÆ°²è¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¹´Â«¤µ¤ì¤ë¤È¤·¤ÆÃ¯¤â±ÇÁü¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ê¤É¡¢Åö¶É¤¬ÌÜ¤ò¸÷¤é¤»¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ç¤¹¡£
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¡Ö½è·º¤¬Ãæ»ß¤µ¤ì¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥Í¥Ã¥È¤òºÆ³«¤¹¤ì¤Ð¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î·ã¤·¤¤ÃÆ°µ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢¥¤¥é¥óÅö¶É¤Ï1½µ´Ö°Ê¾å¤ËµÚ¤Ö¸·¤·¤¤µ¬À©¤ò¤ä¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£