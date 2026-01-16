¡ÖÍÑ»ö¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤âOK¡×´ÛÄ¹¸Æ¤Ó½Ð¤·¥Ü¥¿¥ó¡¡2025Ç¯¤Ï192²óÂÐ±þ¡¢Íè´Û¼Ô¤È¤Îµ÷Î¥¤ò½Ì¤á¤¿¿è¤Ê»Å³Ý¤±
ËÌ³¤Æ»ËÌ¸«»Ô¤Î¡ÖËÌ¤ÎÂçÃÏ¤Î¿åÂ²´Û¡×¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¡Ö´ÛÄ¹¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¥Ü¥¿¥ó¡×¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÍÑ»ö¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤âOK¡ª´ÛÄ¹¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤·¤Æ¤ß¤è¤¦
¡ÖÍÑ»ö¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤âOK¡×¡Ö¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤¹¤È¡¢¤À¤¤¤¿¤¤3Ê¬°ÊÆâ¤Ë¸½¤ì¤Þ¤¹¡×¤È½ñ¤«¤ì¤¿°ÆÆâ¤È¤È¤â¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¤³¤Î¥Ü¥¿¥ó¤Ï¡¢Íè´Û¼Ô¤¬¼«Í³¤Ë²¡¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¼ÂºÝ¤Ë´ÛÄ¹ËÜ¿Í¤¬»Ñ¤ò¸«¤»¤ë¤È¤¤¤¦¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Î´¶À÷³ÈÂç¤Ë¤è¤ê¡¢Íè´Û¼Ô¤È¤ÎÄ¾ÀÜÅª¤Ê¸òÎ®¤¬À©¸Â¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢¡Ö¤â¤Ã¤È¤ªµÒ¤µ¤ó¤ÈÏÃ¤»¤ë¤¤Ã¤«¤±¤ò¤Ä¤¯¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤Î»×¤¤¤«¤é¡¢2020Ç¯7·î¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤Î¥Ü¥¿¥ó¡£X¤Ç¤Ï¡¢¡Ö2025Ç¯¤À¤±¤Ç192²ó½Ð¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¤¤¤¦Êó¹ð¤âÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¡¢ºÆ¤ÓÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÂ³¤±¤ëÍýÍ³¤ä¡¢Íè´Û¼Ô¤È¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ËÌ¤ÎÂçÃÏ¤Î¿åÂ²´Û´ÛÄ¹¡¦»³ÆâÁÏ¤µ¤ó¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¼¡¼¡ÖÍÑ»ö¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤âOK¡×¤È¤¤¤¦¥ë¡¼¥ë¤Ë¤µ¤ì¤¿ÍýÍ³¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¼ÂºÝ¡¢ÍÑ»ö¤¬¤Ê¤¤Êý¤È¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤ä¤ê¤È¤ê¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
»³Æâ¡§¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤òÁý¤ä¤¹¤Î¤¬ÌÜÅª¤Î¥Ü¥¿¥ó¤Ê¤Î¤Ç¡¢¾¯¤·¤Ç¤â¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤¹¥Ï¡¼¥É¥ë¤òÄã¤¯¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¡¢¡ÖÍÑ»ö¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤âOK¡×¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÍÑ»ö¤¬¤Ê¤¤Êý¤Ë¤Ï¡¢¿åÂ²´Û¤Îº£Æü¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎÅ¸¼¨Êª¤ò¤´°ÆÆâ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¼¡¼Íè´Û¼Ô¤È¤Î°õ¾ÝÅª¤Ê¤ä¤ê¼è¤ê¤¬¤¢¤ì¤Ð¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
»³Æâ¡§¡Ö°Õ³°¤ÈÉáÄÌ¤Î¿Í¤Ç¤¹¤Í¡£¤â¤Ã¤È¥¨¥°¤¤¿Í¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ï°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¼¡¼Íè¾ì¼Ô¤«¤é¤è¤¯¤«¤±¤é¤ì¤ë¸ÀÍÕ¤ä¡¢ÆÃ¤ËÂ¿¤¤¼ÁÌä¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
»³Æâ¡§¡Ö¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤·¤ËÍè¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¥¢¥Õ¥í¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¡Ê¥¹¥¿¥Ã¥Õ¾Ò²ð¥Ü¡¼¥É¤Î¼Ì¿¿¤¬¥¢¥Õ¥í¤Î¤¿¤á¡Ë¡×¡ÖX¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤Ç¤¹¡£¼ÁÌä¤ÏËÜÅö¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤â¤Î¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡¼¡¼¥á¥Ç¥£¥¢¤ÇÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¤¬¡¢1Ç¯¤ÇÊÑ²½¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
»³Æâ¡§2025Ç¯¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¼è¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢2024Ç¯¤è¤ê¤â¡Ö¥Ü¥¿¥ó¤òÌÜÅª¤Ë¡×¤´Íè´Û¤¤¤¿¤À¤¯Êý¤¬¾¯¤·Áý¤¨¤¿¤«¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¼¡¼¤³¤Î¥Ü¥¿¥ó¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Æ¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È´¶¤¸¤ë½Ö´Ö¤Ï¤É¤ó¤Ê»þ¤Ç¤¹¤«¡©
»³Æâ¡§¥Ü¥¿¥ó¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤«¤é¡¢¿ôÇ¯±Û¤·¤Ç¡Ö¤³¤ì¤ò²¡¤¹¤¿¤á¤Ë¡×±óÊý¤«¤é¤ª±Û¤·¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤È¤¤¤¦Êý¤â¤ª¤é¤ì¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¼¡¼¤³¤ì¤«¤éÍè¾ì¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¡£
»³Æâ¡§ËÌ³¤Æ»¤Îµû¤¿¤Á¤È¤È¤â¤Ë¡¢³§¤µ¤Þ¤Î¤´Íè´Û¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ü¥¿¥ó¤â¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó²¡¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡þ¡¡¡þ
´ÛÄ¹¤ÈÍè´Û¼Ô¤ò¤Ä¤Ê¤°¡¢¾®¤µ¤Ê¥Ü¥¿¥ó¡£¤â¤·Ë¬¤ì¤ëµ¡²ñ¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¾¯¤·Í¦µ¤¤ò½Ð¤·¤Æ¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¸áÁ°Ãæ¤ÏÊÌÅï¤Ç¤Î»ô°éºî¶È¤Î¤¿¤á¡¢¸á¸å¤ÎÊý¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£»×¤¤¤¬¤±¤Ê¤¤²ñÏÃ¤¬¡¢¿åÂ²´Û¤Ç¤Î»þ´Ö¤ò¤è¤ê°õ¾Ý¿¼¤¤¤â¤Î¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ê¤Þ¤¤¤É¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹ÆÃÌó¡¦ÀÄÅç ¤Û¤Ê¤ß¡Ë