¡Ö¥Ý¥±¥â¥ó ¥Ô¥«¥Á¥å¥¦1/1¡×¤Ì¤¤¤°¤ë¤ßÉü¹ïÈÇ¡¢Í½Ìó³«»Ï¤âÂ¨´°Çä¡¡ ¥Ý¥±¥â¥ó30¼þÇ¯µÇ°¤Î¥°¥Ã¥º
¡¡¥¿¥«¥é¥È¥ßー¤Ï¡¢¡Ø¥Ý¥±¥Ã¥È¥â¥ó¥¹¥¿ー ¥Ý¥±¥â¥ó30¼þÇ¯µÇ° ¤ª¤«¤¨¤ê¡ª¥Ô¥«¥Á¥å¥¦1/1¡Ù¤ò¥¿¥«¥é¥È¥ßー¥âー¥ë¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿³Æ¼ï¥¹¥È¥¢¤ÇÍ½Ìó¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÅù¿ÈÂç¥µ¥¤¥º¤Ç°ì²È¤Ë°ìÉ¤Íß¤·¤¯¤Ê¤ë¡¡¾¦ÉÊ²èÁü°ìÍ÷
¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤ÏÅù¿ÈÂç¥µ¥¤¥º¡Ê¹â¤µÌó40cm¡Ë¤Î¥Ô¥«¥Á¥å¥¦¤Ç¤¢¤ê¡¢1997Ç¯È¯Çä¤Î¡Ö¥Ý¥±¥â¥ó ¥Ô¥«¥Á¥å¥¦1/1¡×¤ÎÉü¹ïÈÇ¤Ç¤¢¤ë¡£¥Ý¥±¥â¥ó30¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¾¦ÉÊ¤Ç¡¢È¯ÇäÆü¤Ï¥Ý¥±¥â¥ó30¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ëÍâÆü¤Î2·î28Æü¤À¡£
¡¡Í½Ìó¤Ï³Æ¼ï¥¹¥È¥¢¤Ç¤Ï¤¸¤Þ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢µ»ö¼¹É®»þÅÀ¤Ç¤Ï³Æ¥¹¥È¥¢¤ÇÂ¨ºÂ¤Ë´°Çä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÈÎÇä²Á³Ê¤Ï7,480±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¥¿¥«¥é¥È¥ßー¥âー¥ë¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¥Ý¥±¥â¥ó30¼þÇ¯µÇ°¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÀìÍÑBOX¤ÇÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¡£¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ïº£¸å¾¦ÉÊ¥Úー¥¸¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥É¥Æ¥Ã¥¯ÊÔ½¸Éô¡Ë