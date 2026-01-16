¸ø°ÂÉô¸µ´´Éô¤é¤ËÀÁµá´«¹ð¡¡ÂçÀî¸¶ÑÍºáÇå½þ¤ÇÅÔ´Æºº°Ñ
¡¡µ¡³£À½Â¤²ñ¼Ò¡ÖÂçÀî¸¶²½¹©µ¡¡×¤ÎÑÍºá»ö·ï¤ò½ä¤ê¡¢ÅìµþÅÔ¤¬»ÙÊ§¤Ã¤¿Â»³²Çå½þ¶â¤Î°ìÉô¤òÅö»þ¤Î·Ù»ëÄ£¸ø°ÂÉô´´Éô¤é3¿Í¤ËÉéÃ´¤µ¤»¤ë¤è¤¦Æ±¼ÒÂ¦¤¬µá¤á¤¿½»Ì±´ÆººÀÁµá¤Ç¡¢ÅÔ´Æºº°Ñ°÷¤Ï16Æü¡¢ÁÜºº¤Ç3¿Í¤Ë¸Î°Õ¤Þ¤¿¤Ï½Å²á¼º¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ÈÇ§¤á¡¢3¿Í¤ËÀÁµá¤¹¤ë¤è¤¦·Ù»ëÄ£¤Ë´«¹ð¤·¤¿¡£
¡¡»ö·ï¤ò½ä¤ëÁÊ¾Ù¤Ï¡¢ºòÇ¯5·î¤ÎÅìµþ¹âºÛÈ½·è¤¬°ì¿³Æ±ÍÍ¡¢ÂáÊá¡¦µ¯ÁÊ¤ò°ãË¡¤ÈÇ§Äê¡£ÅÔ¤È¹ñ¤Ë·×Ìó1²¯6600Ëü±ß¤òÇå½þ¤¹¤ë¤è¤¦Ì¿¤¸¡¢³ÎÄê¤·¤¿¡£·Ù»ëÄ£¤Ï¤½¤Î¸å¡¢Åö»þ¤Î¸ø°ÂÉôÄ¹¤éÂà¿¦¼Ô¤ò´Þ¤à19¿Í¤Î½èÊ¬¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¼ÒÂ¦¤ÏÆ±11·î¡¢¡Ö½èÊ¬¤ÎÆâÍÆ¤¬·Ú¤¹¤®¤ë¡£¸Ä¿Í¤ÎÀÕÇ¤¤òÌÀ³Î²½¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤·¤Æ½»Ì±´ÆººÀÁµá¤·¤Æ¤¤¤¿¡£