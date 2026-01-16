¥¤¥é¥ó¥Ç¥â¡Ö¹ñÌ±¤Î´êË¾¡×¡¡ÃóÆü¥¤¥¹¥é¥¨¥ëÂç»È
¡¡¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Î¥³¡¼¥Ø¥óÃóÆüÂç»È¤Ï16Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¶¦Æ±ÄÌ¿®¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¡¢¥¤¥é¥ó¤Çµ¯¤¤¿È¿À¯ÉÜ¥Ç¥â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÀµÅö¤Ê¹³µÄ³èÆ°¤Ï¥¤¥é¥ó¹ñÌ±¤Î´êË¾¤ÎÉ½¤ì¤À¡£¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¹ñÌ±¤Ï¼«Í³¤òÁÊ¤¨¤ë¥¤¥é¥ó¹ñÌ±¤ò»Ù»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¾ðÀª¤òÃí»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤È¥¤¥é¥ó¤ÏÅ¨ÂÐ´Ø·¸¤Ë¤¢¤ê¡¢ºòÇ¯6·î¤Ë¤Ï¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤¬¥¤¥é¥ó¤Î³Ë»ÜÀß¤Ê¤É¤òÀèÀ©¶õÇú¡¢¥¤¥é¥ó¤¬ÊóÉü¤·¤Æ¸òÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥³¡¼¥Ø¥ó»á¤Ï¡¢¥¤¥é¥ó¤Ø¤Î¹¶·â¤Ï¡Ö¡Ê³Ë³«È¯¤ËÂÐ¤¹¤ë¡Ë¼«±Ò¹Ô°Ù¤À¤Ã¤¿¡×¤È¼çÄ¥¤·¡¢1979Ç¯¤Î¥¤¥¹¥é¥à³×Ì¿°ÊÁ°¡¢Î¾¹ñ´Ø·¸¤Ï¶Ë¤á¤ÆÎÉ¹¥¤À¤Ã¤¿¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£¡Ê¶¦Æ±¡Ë