Åßµ¨¥Ñ¥é¡¢´ú¼ê¤Ë¾®¿ÜÅÄ¤È¾®Àî¡¡ÆüËÜ¡¢40Áª¼ê¤¬·èÄê
¡¡ÆüËÜ¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯°Ñ°÷²ñ¡ÊJPC¡Ë¤Ï16Æü¡¢3·î¤Î¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯ÆüËÜÁª¼êÃÄ¤ÎÂè1¼¡È¯É½¤ò¹Ô¤¤¡¢40Áª¼ê¤òÁª½Ð¤·¤¿¡£´ú¼ê¤Ï¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥ÉÃË»Ò¤ÇºòÇ¯¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¥Ð¥ó¥¯¥É¥¹¥é¥í¡¼¥à¡ÊÂçÂÜ¾ã³²¡Ë¶â¥á¥À¥ë¤Î¾®¿ÜÅÄ½áÂÀ¡Ê¥ª¡¼¥×¥ó¥Ï¥¦¥¹¡Ë¤È¡¢¿·¼ïÌÜ¤Î¼Ö¤¤¤¹¥«¡¼¥ê¥ó¥°º®¹ç¥À¥Ö¥ë¥¹¤ÇÍ¥¾¡¤òÁÀ¤¦¾®Àî°¡´õ¡Ê¥Á¡¼¥àÃæÅç¡Ë¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¾®Àî¤È¥Ú¥¢¤òÁÈ¤à61ºÐ¤ÎÃæÅçÍÎ¼£¤¬ºÇÇ¯Ä¹¤Ç¡¢¥Ñ¥é¥¢¥¤¥¹¥Û¥Ã¥±¡¼¤Î16ºÐ¡¢²Ï¸¶Í¥À±¡ÊÅì³¤¥¢¥¤¥¹¥¢¡¼¥¯¥¹¡Ë¤¬ºÇÇ¯¾¯¡£¥Î¥ë¥Ç¥£¥Ã¥¯¥¹¥¡¼µ÷Î¥ÃË»ÒÎ©°Ì¤Î¿·ÅÄ²Â¹À¡ÊÆüÎ©¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¥º¡Ë¤Ï8Âç²ñÏ¢Â³¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡Âç²ñ¤Ï3·î6Æü¤Ë³«Ëë¡£10Æü´Ö¤ÎÆüÄø¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£