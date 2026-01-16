Ãæ³ØÆþ³Ø85kg¢ªÂ´¶È»þ112 kg ¡Ö²¿²óÀ©Éþ¤òÂØ¤¨¤¿¤«¡×È¸²È¡¦½ÕÉ÷Äâ°ìÂ¢¤¬»×¤¤½Ð¸ì¤ë
Íî¸ì²È¤Î½ÕÉ÷Äâ°ìÂ¢¤¬¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¤ë¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡Ø½ÕÉ÷Äâ°ìÂ¢ ¥é¥¸¥ª¥Þ¥¬¥¸¥ó¥Õ¥é¥¤¥Çー¡ª¡Ù¡ÊÊ¸²½ÊüÁ÷¡¦¶âÍËÆü¸áÁ°8～11»þ30Ê¬¡Ë¡¡1·î16Æü¤ÎÊüÁ÷¤Ï¡¢¥Ñー¥È¥Êー¤Î¿åÃ«²ÃÆà¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤È¤È¤â¤Ë¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥Ë¥åー¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥Èー¥¯¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¡£
¿åÃ«¡Ö°ìÂ¢¤µ¤ó¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Ë¥åー¥¹¤Ï²¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×
°ìÂ¢¡ÖµþÅÔ¿·Ê¹¤Îµ»ö¤Ç¡¢¡ØÃæ³Ø¹»¤ÎÀ©Éþ¡Ö¥¿¥À¡×¤ÇÄó¶¡¤¬¹¥É¾¡¢3Ç¯¤Ç10ÇÜ¤Ë¡¡¥ê¥æー¥¹ÉÊ¡Ö²È·×¤Î½õ¤±¤Ë¡×Êª²Á¹â¤â±Æ¶Á¡Ù¤È¤¤¤¦¥Ë¥åー¥¹¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Í¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¡×¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¿åÃ«¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¡©¡×
°ìÂ¢¡Ö¤Ä¤Þ¤ê¡¢Äï¤µ¤ó¤È¤«Ëå¤µ¤ó¤È¤«¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢À©Éþ¤Ã¤Æ3Ç¯´ÖÃå¤Æ¤â¥¯¥êー¥Ë¥ó¥°¤Ë½Ð¤»¤Ð¤Þ¤ÀÃå¤é¤ì¤ë¾õÂÖ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¤è¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÏÃ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¿åÃ«¡ÖÀäÂÐ¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¡ª¡¡¤À¤Ã¤ÆÀ©Éþ¤Ã¤Æ¹â¤¤¤â¤ó¡×
°ìÂ¢¡Ö¤½¤³¤è¡£¸À¤¦¤¿¤é¡¢¿·ÆþÀ¸¤Ç¥Õ¥ë¥ªー¥Àー¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Çºî¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡¡»ä¡¢Ãæ³Ø¹»1Ç¯À¸¤Î»þ¡¢Â¿Ê¬85kg¤«¤Ê¤ó¤«¤ÇÆþ³Ø¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¡¢Â´¶È¤¹¤ë¤³¤í¤Ë¤Ï112kg¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤Î´Ö¡¢²¿²óÀ©Éþ¤òÂØ¤¨¤¿¤«¤Ã¤ÆÏÃ¤Ê¤Î¤è¡×
¿åÃ«¡Ê¾Ð¡Ë
°ìÂ¢¡Ö¤¦¤Á¤Î¤ªÂÞ¤Ï¡Ö¤Þ¤¿ÂØ¤¨¤Ê¤¤ã¡×¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¤À¤Ã¤Æ¡¢¤ª¤«¤ó¡¢¥ª¥ì¡¢À©ÉþÆþ¤ó¤Ê¤¤¤â¤ó¡×¤Ã¤Æ¡¢È¾Ç¯¶èÀÚ¤ê¤Çºî¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡×
¿åÃ«¡Ö¤Þ¤¸¤Ç¡ª¡©¡×
°ìÂ¢¡Ö²¼È¾¿È¤¬ÂÀ¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¤ªÂÞ¤«¤é¡Ö¥®¥ê¥®¥ê¤Þ¤ÇÃå¤í¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤ó¤ÇÃå¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤·¤¿¤é¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆ°¤¤¤¿¤é¥±¥Ä¤¬¥Ô¥ê¥Ã¤ÈÇË¤ì¤Æ¡¢°ìÆüÃæºÂ¤Ã¤Æ¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¡£ÃÑ¤º¤«¤·¤¯¤Æ¡×
¿åÃ«¡Ö¿ÆÉÔ¹§¤À¤Ê～¡×
°ìÂ¢¡Ö¤À¤Ã¤¿¤é¤³¤Î¥ê¥æー¥¹ºÇ¹â¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥º¤Çº¤¤Ã¤Æ¤ë»Ò¤â¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¤é¡¢¤¦¤Á¤Î»Ò¤Î¤ò»È¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¤â¤¦¹¢¤¬½Ð¤ë¤Û¤É´ò¤·¤¤¤è¡×
¿åÃ«¡Ö¹¢¤«¤é¼ê¤¬½Ð¤ë¤Í¡×
°ìÂ¢¡Ö¡Ê¾Ð¡Ë¡¡¹¢¤¬½Ð¤Á¤ã¤Ã¤¿¤é¤¨¤é¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¡£Ãý¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤·¤Í¡£¤µ¤é¤Ë¸À¤¦¤È¡¢²æ¡¹¤Î¤¤¤ëÍî¸ì³¦¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ï¡¢Á°ºÂ¤µ¤ó¤Ê¤ó¤«¥ê¥æー¥¹¤À¤é¤±¤è¡×
¿åÃ«¡Ö¤¢¤¢¡¢¤½¤¦¤Ê¤ó¤À¡×
°ìÂ¢¡ÖËÍ¤ÏÄï»Ò¤¬°ì±þ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Äï»Ò¤ËÃåÊª¤À¤Ã¤ÆÇã¤Ã¤Æ¤¢¤²¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤É¤¦¤¹¤ë¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤ÊÂÎ·¿¤ÎÀèÇÚ¤«¤éÅÏ¤µ¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡Ö¤³¤ìÃå¤Ê¡×¤Ã¤Æ¡£¤Ç¡¢Ìø²È¤ï¤µ¤Ó»Õ¾¢¤¬¡¢º£Æó¥ÄÌÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿·Ë»ÞÊ¿¤µ¤ó¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤¿ÃåÊª¤ò¡¢¥¦¥Á¤Î°ìÏ¤µ×¤¬¤â¤é¤Ã¤Æ¡£¤ï¤µ¤Ó·»¤µ¤ó¤È¤³¤Î´Ö¡¢ÀõÁð±é·Ý¥Ûー¥ë¤Ç²ñ¤Ã¤¿¤È¤¡ÖËÍ¡¢¤½¤ìÃå¤Æ¤¿¤è¤Í¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¡Ö¼Â¤Ï¡¢»ÞÊ¿·»¤µ¤ó¤«¤é¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡£¤ï¤µ¤Ó·»¤µ¤ó¤¬¡Ö»ÞÊ¿·¯¤Ë¤¢¤²¤¿¤Î¤¬¡¢°ìÂ¢¤µ¤ó¤Î¤È¤³¤í¤Î°ìÏ¤µ×·¯¤¬Ãå¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ÆËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤òX¤Ë¥Ý¥¹¥È¤µ¤ì¤Æ¤¿¤Î¤è¡×
¿åÃ«¡Ö¤Ø¤¨～¡×
°ìÂ¢¡Ö¥¯¥êー¥Ë¥ó¥°¤¹¤ì¤Ð¤¤ì¤¤¤À¤·¡¢»È¤¨¤ë¤â¤Î¤Ï»È¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤è¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ï¤É¤ó¤É¤ó¹¤á¤Æ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È¡×
¿åÃ«¡Ö¤³¤ì¤Ï¤¤¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¤è¡×
