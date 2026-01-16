¡Ú¤ªÅ·µ¤µ¤¾ÝÅ¾·ë¡Ûº£Ç¯¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹
Ê¸²½ÊüÁ÷¥áー¥ë¥Þ¥¬¥¸¥ó¡ÊËè½µ¶âÍËÆüÇÛ¿®¡Ë¤Ë¤ÆÏ¢ºÜÃæ¤Î¡Ö²Â»Ò¡¦½ã»Ò¤Î¤ªÅ·µ¤µ¤¾ÝÅ¾·ë¡×¡£µ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤Î°ËÆ£²Â»Òµ¼Ô¡¦ÎëÌÚ½ã»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤¬¡¢ËèÆü¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤ÈÌòÎ©¤Ä¤ªÅ·µ¤¾ðÊó¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Îµ»ö¤Ç¤ÏÁ´Ê¸¤ò¤´¾Ò²ð¡£
¢§¥á¥ë¥Þ¥¬ÅÐÏ¿¤Ï¤³¤Á¤é¢§
¢§1·î16ÆüÇÛ¿®¹æ¡¡Ã´Åö
ÎëÌÚ½ã»Ò
À®¿Í¤ÎÆü¤ò´Þ¤á¤¿»°Ï¢µÙ¡¢ÆüËÜ³¤Â¦¤òÃæ¿´¤ËÂçÀã¡¢Ë½É÷Àã¤Ê¤É¤Ç±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿Êý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Íè½µ¤Î20Æü(²Ð)°Ê¹ß¤Ï¡¢ÆüËÜÎóÅç¤Î¾å¶õ¤ËÈó¾ï¤Ë¶¯¤¤´¨µ¤¤¬Æî²¼¤¹¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤¿¤á¡¢µ¤¾ÝÄ£¤Ï13Æü¡¢Äã²¹¤ÈÂçÀã¤Ë´Ø¤¹¤ëÁá´üÅ·¸õ¾ðÊó¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£1·î20Æüº¢¤«¤éÁ´¹ñÅª¤ËÄã²¹¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÆüËÜ³¤Â¦¤ÏºÆ¤ÓÂçÀã¤Î¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Îµ¤¾Ý¾ðÊó¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ°ÂÁ´Âè°ì¤Î¹ÔÆ°¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Þ¤¿´ØÅìÃÏÊýÊ¿ÌîÉô¤Ï´¥Áç¤·¤¿À²Å·¤¬Â³¤¡¢»³²Ð»ö¤¬Áê¼¡¤®¤Þ¤·¤¿¡£¿ÀÆàÀî¸©¿ÁÌî»Ô¤ä·²ÇÏ¸©¶ÍÀ¸»Ô¡¢»³Íü¸©¾åÌî¸¶»ÔÀð»³¤Î»³ÎÓ²ÐºÒ¡£»³Íü¤Ç¤ÏÌ±²È¤Î30¥áー¥È¥ë¤Þ¤Ç²Ð¤Î¼ê¤¬Ç÷¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬½ÅÅÀÅª¤Ê¾Ã²Ð³èÆ°¤Çº£¤Î¤È¤³¤íÌ±²È¤Ø¤Î±ä¾Æ¤ÏÌÈ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À±ä¾Æ¥¨¥ê¥¢¤Ï12Æü¸½ºßÂç·îÊýÌÌ¤Ë³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÅìµþÂ¿ËàÃÏ°è¤Ê¤É¤ËÎÓÌî²ÐºÒ·ÙÊó¤¬È¯Îá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂÐ¾ÝÃÏ°è¤Ç¤Ï»³ÎÓ¤Ø¤Î²ÐÆþ¤ì¤Ê¤É²Ð¤Î¼è¤ê°·¤¤¤¬À©¸Â¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ÂÐ¾ÝÃÏ°è¤Ç¤Ê¤¤Êý¤â²Ð¤Î¸µ²Ð¤Î¼è¤ê°·¤¤¤Ë¤Ï½½Ê¬Ãí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¤Ê¸²½ÊüÁ÷£²³¬¼õÉÕ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤ªÀµ·î¤Î¤ª²Ö
¤µ¤Æ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÏÇ¯ËöÇ¯»Ï¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë²á¤´¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¡£»ä¤ÏÇ¯Ëö¡¢Ì¼¤ÈÇ¯±Û¤·³ªÆé¤ò³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤ªÀµ·î¤Ë¤Ï¿ÆÂ²¤¬µ×¡¹¤Ë½½¿ô¿Í½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤Ë¤®¤ä¤«¤Ë²á¤´¤·¤Þ¤·¤¿¡£±Ñµ¤¤òÍÜ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£Ç¯¤â´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥³¥é¥à¤ò´Þ¤á¤Æ¡¢²Â»Ò½ã»Ò¤òº£Ç¯¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
1·î13Æü¥Õ¥êー¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µーµ×ÊÆ¹¨¤µ¤ó¤Îë¾Êó¤¬ÆÏ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥¶¡¦¥Ù¥¹¥È¥Æ¥ó¡×¡Ö¥Ë¥åー¥¹¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¡×¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤Î¤´³èÌö¤ò»×¤¤½Ð¤µ¤ì¤ëÊý¤¬Â¿¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¥é¥¸¥ª¤Î»×¤¤½Ð¤¬Âç¤¤¤¤Ç¤¹¡£
º£¤«¤é15Ç¯°ÌÁ°¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï»ä¡¢µ×ÊÆ¤µ¤ó¤Ë¥é¥¸¥ª¤Ç¥áー¥ë¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£TBS¥é¥¸¥ª¡Øµ×ÊÆ¹¨¥é¥¸¥ª¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ù°ú¤Ã±Û¤·ºî¶È¤ÇÀÚ±©µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¡¢¥áー¥ë¥Æー¥Þ¤¬¤½¤Î»þ¤Î¼«Ê¬¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¸½¼ÂÆ¨Èò¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤Ê¤Î¤«¡£Â¾¶É¤Ë¥áー¥ë¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¡Ê»þ¸ú¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤ªµö¤·¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ë¤½¤¦¤·¤¿¤éÆÉ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤Æ¡¢¤·¤«¤âµ×ÊÆ¤µ¤ó¤«¤é¡Ö¤³¤ÎÊý¤ÏÊ¸²½ÊüÁ÷¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤Ç¡¢¸½ºß(Åö»þ)¤ÏÃÝÂ¼·ò°ì¤µ¤ó¤ÎÈÖÁÈ¤Ê¤É¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤ª¤é¤ì¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¤È¡¢»ä¤Î¾Ò²ð¤Þ¤Ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤¢¤Î»þ¤Î´¶Æ°¤È¶½Ê³¤ÏËº¤ì¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£Åö»þ¤Î¥Ñー¥È¥Êー¤Ï¡¢¾®Åç·Ä»Ò¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¡£Íâ½µ¤Ë¤ÏÅö»þÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤¿ÁáÄ«¥ï¥¤¥ÉÈÖÁÈ¡Ø¾Ð´é¤Ç¤ª¤ÏÅ·¡ª¡ª¡Ù¤Ë¤¹¤´¤¤¿ô¤Î¥áー¥ë¤¬ÆÏ¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¡Ø¥é¥¸¥ª¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡ÙÄ°¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¡£¥é¥¸¥ª¹¥¤¤ÏÊ¸²½ÊüÁ÷¤âTBS¥é¥¸¥ª¤âÄ°¤¤¤Æ¤ë¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÈ©¤Ç´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
µ×ÊÆ¹¨¤µ¤ó¤Îë¾Êó¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢Ê¸²½ÊüÁ÷¡ØÄ¹ÌîÃÒ»Ò¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¡Ù¤Ç¤Ï13ÆüµÞî±¡Ø¥é¥¸¥ª¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ù¤Î½éÂå¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤Ç¤¢¤ê¡¢¸½ºß¤Ï¥Áー¥à¥æ¥Ë¥³¥ó¤Î¥á¥ó¥Ðー¤È¤·¤ÆÈïºÒÃÏ»Ù±ç³èÆ°¤òÂ³¤±¡¢¤½¤ÎÍÍ»Ò¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ëÃæÂ¼·ò¸ã¤µ¤ó¤Ë¤´½Ð±é¤¤¤¿¤À¤¡¢µ×ÊÆ¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£radiko¤Î¥¿¥¤¥à¥Õ¥êーµ¡Ç½¤Ç¤Þ¤ÀÄ°¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤éÀ§Èó¡ª
º£Ç¯¤â¡ØÄ¹ÌîÃÒ»Ò¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¡Ù¤ÏÀ¸ÊüÁ÷¤ò³è¤«¤·¥Õ¥Ã¥È¥ïー¥¯·Ú¤¯¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤¯¤À¤µ¤¤¡£
µ¤¾ÝÍ½Êó»Î ÎëÌÚ ½ã»Ò