¡Ú²»¸½¾ì¤«¤é¡¦¥ß¥¥µーÎ¢ÏÃ¡Û¤µ¤À¤µ¤ó¤È»û¤Á¤ã¤ó¤È¹ñµ»´Û
Ê¸²½ÊüÁ÷¥áー¥ë¥Þ¥¬¥¸¥ó¡ÊËè½µ¶âÍËÆüÇÛ¿®¡Ë¤Ë¤ÆÏ¢ºÜÃæ¤Î¥³¥é¥à¡Ö²»¸½¾ì¤«¤é¡¦¥ß¥¥µーÎ¢ÏÃ¡×¡£ÈÖÁÈ¤Î¹©¾ì¡á¥¹¥¿¥¸¥ª¡¢¤½¤Î¼þÊÕ¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÏÃÂê¤òµ»½ÑÉô°÷¤¬¤´¾Ò²ð¡£ÈÖÁÈ¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÎ¢ÏÃ¤âÀ¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤Ç¤¹¡ª
¡ü1·î16Æü¡Ê¶â¡ËÇÛ¿®
ËèÇ¯¡¢¿·Ç¯ºÇ½é¤Î¤³¤Î¥³ー¥Êー¤Ç¤Ï¡¢Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¤µ¤À¤Þ¤µ¤·¤µ¤ó¤Î¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¥³¥ó¥µー¥ÈÃæ·Ñ¤ÎÏÃ¤ò½ñ¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º£Ç¯¤â¤³¤ÎÏÃÂê¤Ç¤¹¡£
¸½ºß¡¢¹ñµ»´Û¤Ç¤Ï½é¾ì½ê¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎºÝ¡¢ÎÏ»Î¤Î»ÙÅÙÉô²°¤¬¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¹µ¼¼¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¿·Ê¹¤Ê¤É¤Ç¡Ö»ÙÅÙÉô²°¤Þ¤ÇÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¡Ä¡Ä¡×¤È¤¤¤Ã¤¿µ»ö¤òÆÉ¤ó¤À¤ê¡¢°ìÈÖ±ü¤ËºÂ¤ë²£¹Ë¤Î¼Ì¿¿¤ò¤´Í÷¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ëÊý¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£Âç¤¤ÊÉô²°¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ê¸²½ÊüÁ÷¤Î´Ø·¸¼Ô¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢NHK¥Æ¥ì¥Ó¤Î¡ÖÀ¸¤µ¤À¡×´Ø·¸¼Ô¤â¶¦ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£NHK¤Î´Ø·¸¼Ô¤ÏÊ¸²½ÊüÁ÷¤Î²¿ÇÜ¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¾¯¡¹¸ª¿È¤Ï¶¹¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ËèÇ¯¤³¤Î»þ´ü¤À¤±¤ª²ñ¤¤¤¹¤ëÊý¤â¤¤¤Æ¡¢»¨ÃÌ¤Ë²Ö¤¬ºé¤¤Þ¤¹¡£
¤È¤¤É¤¡ÖÀ¸¤µ¤À¡×ÊüÁ÷Ãæ¡¢Ê¸²½ÊüÁ÷¤Ï¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÊüÁ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¡©¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Æ±¤¸¹ñµ»´Û¤Î²°º¬¤Î²¼¤Ç¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÊÌ¡¹¤ÎÊüÁ÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¡ÖÀ¸¤µ¤À¡×¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¡¢¤µ¤À¤µ¤ó¤ÏÀ¸¤Ç½Ð±é¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢»öÁ°¤Ë¼ýÏ¿¤·¤¿¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¥«¥Ã¥È¤òÊüÁ÷¤·¤Þ¤¹¡£»ûÅç¥¢¥Ê¤ÏÌÜ¤ÎÁ°¤Î¡ÖÀ¸¤µ¤À¡×¤Î¥¹¥Æー¥¸¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡¢ÊüÁ÷¥Öー¥¹¤Ç¤Ï¥¹¥Æー¥¸Å¸³«¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯°Û¤Ê¤ë¥Èー¥¯¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
radiko¤Î¥¿¥¤¥à¥Õ¥êー30¤Ç¤Ï¤Þ¤ÀÄ°¤±¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤µ¤À¤µ¤ó¥Õ¥¡¥ó¡¢»û¤Á¤ã¤ó¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Ï¤¼¤Ò¤É¤¦¤¾¡ª