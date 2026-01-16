ÅìÊý¿Àµ¯¡Ö¤½¤ì¥¹¥Î¡×¥À¥ó¥¹´ë²è¿³ºº°÷¤È¤·¤Æ½é»²Àï ¡ÈÂè3²ó´°¥³¥Ô¥À¥ó¥¹¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡É¤â·èÄê
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/01/16¡Û1·î23Æü¤ÎTBS·Ï¡Ö¤½¤ìSnow Man¤Ë¤ä¤é¤»¤Æ²¼¤µ¤¤SP¡×¡Ê¤è¤ë7»þ¡Á8»þ55Ê¬¡Ë¤Ï¡¢¡ÖÂè3²ó´°¥³¥Ô¥À¥ó¥¹¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×¡Ö10¿ÍÏ¢Â³´°¥³¥Ô¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×¤òÊüÁ÷¤¹¤ë¡£
¡Ö´°¥³¥Ô¥À¥ó¥¹¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯3·î¤«¤é12·î¤Þ¤Ç¡Ö´°¥³¥Ô¥À¥ó¥¹¡×´ë²è¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Á´50¶Ê¤ÎÃæ¤«¤é¡¢ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥À¥ó¥µ¡¼¡õ¿¶ÉÕ»Õ¤¬¥¬¥Á¿³ºº¡£¡ÖÂè3²ó´°¥³¥Ô¥À¥ó¥¹¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡×¤¬·èÄê¤¹¤ë¡£
º£²ó¤Î¿³ºº°÷¤Ë¤Ï¡¢´Ú¹ñ½Ð¿È¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¡¦ÅìÊý¿Àµ¯¤¬¶ÛµÞ»²Àï¡£¥À¥ó¥¹¤ÎÌÔ¼Ô¤¬¤½¤í¤¤Æ§¤ß¤ÎÃæ¡¢Âè3²ó¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ëµ±¤¯¤Î¤ÏÃ¯¤Ê¤Î¤«¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤Ï¡ÖÂè1²ó´°¥³¥Ô¥À¥ó¥¹¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×¤â¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¸«ÆÏ¤±¤¿ÌÚÂ¼²ÂÇµ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¡Ö´°¥³¥Ô¥À¥ó¥¹¡×´ë²è¤Ë2²ó½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ëº´Æ£À²Èþ¡¢¤½¤·¤Æ¡Ö´°¥³¥Ô¥À¥ó¥¹¡×¿³ºº°÷¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤ÎTAKAHIRO¤¬¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
²áµî¤Î¡Ö´°¥³¥Ô¥À¥ó¥¹¡×´ë²è¤Ç¡È¥À¥á¥³¥Ô¡É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥À¥ó¥¹¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡Ö¤³¤ì¤ÏÀäÂÐ¤Ë´°¥³¥Ô¤·¤ÆÍß¤·¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦¥À¥ó¥¹¤ò¤â¤¦°ìÅÙ3Ê¬¤Ç³Ð¤¨¤Æ¡¢¡Ö10¿ÍÏ¢Â³¤Ç´°¥³¥Ô¤Ç¤¤ë¤«¡×¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡£º£²ó¤Ï¡¢Snow Man¤È¶¦¤Ëº´Æ£À²Èþ¤â»²Àï¤·¡¢¡Ö10¿ÍÏ¢Â³´°¥³¥Ô¥À¥ó¥¹¡×¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¡£´Ö°ã¤¨¤¿¤éÂ¨½ªÎ»¡£¶ËÅÙ¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ÎÃæ¡¢²Ì¤¿¤·¤ÆÀ®¸ù¤Ê¤ë¤«¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡¡Ö¤½¤ì¥¹¥Î¡×ÅìÊý¿Àµ¯¤¬½éÅÐ¾ì
¢¡Snow Man¡Ö10¿ÍÏ¢Â³´°¥³¥Ô¥À¥ó¥¹¡×¤ËÄ©Àï
