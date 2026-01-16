Âç¸¶Í¥Çµ¡Ö¶µ¾ì¡×ÌÚÂ¼ÂóºÈ¤«¤éÀ¸ÅÌÌò¤Ø¤Î¡È¥µ¥×¥é¥¤¥º¡ÉÈëÏÃ ½¸ÃÄÀ¸³è¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¸·¤·¤µ´¶¤¸¤ë¾ìÌÌ¤â¡ÖÃ¯¤«1¿Í¤Ç¤â¤º¤ì¤ë¤ÈNG¤Ë¡×¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/01/16¡Û½÷Í¥¤ÎÂç¸¶Í¥Çµ¡Ê¤ª¤ª¤Ï¤é¡¦¤æ¤¦¤Î¡¿26¡Ë¤¬¡¢ÌÚÂ¼ÂóºÈ¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡Ö¶µ¾ì¡×¡ÊÁ°ÊÔ±Ç²è¡Ö¶µ¾ì Reunion¡Ê¥ê¥æ¥Ë¥ª¥ó¡Ë¡×Netflix¤Ë¤ÆÇÛ¿®Ãæ¡¿¸åÊÔ±Ç²è¡Ö¶µ¾ì Requiem¡Ê¥ì¥¯¥¤¥¨¥à¡Ë¡×2·î20Æü¤è¤ê·à¾ì¸ø³«¡Ë¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡£¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¤Ç¤ÏÂç¸¶¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¼Â»Ü¤·¡¢ºîÉÊ¤Ç¼õ¤±¤¿»É·ã¡¢±é¤¸¤ë¤¦¤¨¤Ç¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û26ºÐ½÷Í¥¡Ö³Ê¹¥ÎÉ¤¹¤®¡×°õ¾Ý¥¬¥é¥ê¤Î¿·¥Ø¥¢
ÆâÉô¤¬·è¤·¤Æ¸ø¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤·Ù»¡³Ø¹»¤Î¼ÂÂÖ¤ò¥ê¥¢¥ë¤ËÉÁ¤¤¤¿Ä¹²¬¹°¼ù»á¤Ë¤è¤ë¿·´¶³Ð·Ù»¡¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¾®Àâ¡Ö¶µ¾ì¡×¥·¥ê¡¼¥º¡Ê¾®³Ø´Û¡Ë¤ò¥É¥é¥Þ²½¤·¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿Æ±¥·¥ê¡¼¥º¡£Ï¢Â³¥É¥é¥ÞÊüÁ÷¤«¤é3Ç¯¤Î·îÆü¤¬·Ð¤Á¡¢½¸ÂçÀ®¤È¤Ê¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬»ÏÆ°¡£¼ç±é¡§ÌÚÂ¼¡ß´ÆÆÄ¡§Ãæ¹¾¸ù»á¡ßµÓËÜ¡§·¯ÄÍÎÉ°ì»á¡×¤Î¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥È¥ê¥ª¤¬ºÆ½¸·ë¤·¡¢¥·¥ê¡¼¥º»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë±Ç²è¤È¤·¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£
Âç¸¶¤ÏÀ¸ÅÌ¤ÎÌÚ²¼É´ÍÕ¤È¤·¤Æ½Ð±é¡£¤¤¤º¤ì¤Ï·ëº§¤·¤Æ²ÈÄí¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¡¢Á°ÊÔ¤Ç¤ÏÀ¸ÅÌÆ±»Î¤Ç»°³Ñ´Ø·¸¤È¤Ê¤ë»Ñ¤âÉÁ¤«¤ì¤¿¡£
¡½ ¿Íµ¤¥·¥ê¡¼¥º¤Ë»²²Ã¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢½Ð±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤Î¿´¶¤Ï¡©
Âç¸¶¡§¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤òÁ´¤ÆÇÒ¸«¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¶µ¾ì¤ÎÀ©Éþ¤ËÂµ¤òÄÌ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Þ¤º´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡½ ¸½¾ì¤Ç¤ÎÌÚÂ¼ÂóºÈ¤µ¤ó¤Î°õ¾Ý¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
Âç¸¶¡§ÌÚÂ¼¤µ¤ó¤ÏºîÉÊ¤ÈÉ÷´Ö¶µ´±¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¸½¾ì¤Ë¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤Î¤Ç¡¢Â²»¤äÂ©¸¯¤¤¤À¤±¤Ç¸½¾ì¤Î¶õµ¤¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£¾ï¤Ë¸½¾ì¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¤¤¤í¤¤¤í»ØÆ³¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤Î¤ò¶¯¤¯´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¡½ ÌÚÂ¼¤µ¤ó¤Î±éµ»¤äÎ©¤Á¤Õ¤ë¤Þ¤¤¤«¤é»É·ã¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Âç¸¶¡§»£±Æ¤ËÆþ¤ëÁ°¤ËÀ¸ÅÌ¤À¤±¤Ç·±Îý¤·¤Æ¤¤¤ë2¥ö·î´Ö¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÌÚÂ¼¤µ¤ó¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ÇÉ÷´Ö¶µ´±¤Î»Ñ¤ÇÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢°ì½ï¤Ë·±Îý¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤¿¤Á¤Î³Ø¤Ó¤ËÉÕ¤¹ç¤¤¡¢»ØÆ³¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë»Ñ¤ÏËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡½ É´ÍÕ¤Ï¡Ö¤¤¤º¤ì¤Ï·ëº§¤·¤Æ²ÈÄí¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×À¸ÅÌ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¤É¤¦Âª¤¨¤Æ±é¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¡©
Âç¸¶¡§¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¶µ¾ì¤Ë¤Ï¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¶ÛÇ÷¤·¤¿¶µ¾ì¤ÎÃæ¤Ç¡¢Èà½÷¤Î¸ÄÀ¤¬¾¯¤·°ãÏÂ´¶¤òÀ¸¤à¤Î¤¬ÌÌÇò¤¤¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£±é¤¸¤Æ¤¤¤ë»ä¤Ç¤âÈà½÷¤Î¹ÔÆ°¤ÏºÇ¸å¤Þ¤ÇÍ½ÁÛ¤Ç¤¤º¡¢1Ëç¤â2Ëç¤â¾å¼ê¡Ê¤¦¤ï¤Æ¡Ë¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¡½ ¶µ¾ì¤Î¡ÈÀ¸ÅÌ¡É¤ò±é¤¸¤ë¤¦¤¨¤Ç¡¢¸·¤·¤¤µ¬Î§¤ä½¸ÃÄÀ¸³è¤Î¶ÛÄ¥´¶¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢½÷Í¥¤È¤·¤Æ¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÌò¤È¤·¤Æ¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê±Æ¶Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
Âç¸¶¡§²þ¤á¤Æ¡ÖºîÉÊ¤òºî¤ë¥Á¡¼¥à¤ÏÃç´Ö¡×¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£½¸ÃÄ¹ÔÆ°¤ÇÃ¯¤«1¿Í¤Ç¤â¤º¤ì¤ë¤ÈNG¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¥«¥á¥éÁ°¤Ë¹Ô¤¯Á°¤Ë¶õ¤»þ´Ö¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤Ç¹æÎá¤ò³Ý¤±¹ç¤Ã¤ÆÎý½¬¤·¤¿¤ê¡¢Â·¤¨¤ë¤¿¤á¤ËÃæ¿´¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤ò·è¤á¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¶¦±é¼Ô¤È¸þ¤¹ç¤¦·Ð¸³¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½ Æ±À¤Âå¤ÎÇÐÍ¥¤µ¤ó¤â¤¿¤¯¤µ¤ó½Ð±é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÃçÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿Êý¤ä¡¢±éµ»ÌÌ¤Ç»É·ã¤ò¼õ¤±¤¿¶¦±é¼Ô¤ÎÊý¤Ï¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
Âç¸¶¡§°ÊÁ°¤â¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤¿°æ·å¹°·Ã¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£»ä¤Ï¿Í¸«ÃÎ¤ê¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¹°·Ã¤Á¤ã¤ó¤¬¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¿´¶¯¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢»£±ÆÃæ¤â¿©Æ²¤Ê¤É¤Ë°ì½ï¤Ë¤´ÈÓ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢¤ªÇã¤¤Êª¤ò¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢Â©È´¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤È¡¢ÂçÍ§²ÖÎø¤Á¤ã¤ó¤È¤ÏÀçÂæ¥í¥±¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢2¿Í¤À¤±¤Çµí¥¿¥ó¤ò¿©¤Ù¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¡½ ·ÝÇ½³¦¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é16Ç¯¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î·ÝÇ½¿ÍÀ¸¤ÇÊÉ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Âç¸¶¡§¤ª¼Çµï¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¤äYouTube¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÄ©Àï¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ä©Àï¤·¤¿¤¤¤³¤È¤òÁêÃÌ¤¹¤ë¤È¡¢°¦¤ò»ý¤Ã¤ÆÈ¿ÂÐ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤ÎÇ®ÎÌ¤òÅÁ¤¨¤Æ¡¢¤¹¤Ù¤ÆÄ©Àï¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»Å»ö¤Ë¶¯¤¤»×¤¤Æþ¤ì¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÅÙ¤Ë¶¯¤¯¤Ê¤ì¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½ ºòÇ¯¤Î11·î¤Ë¤ÏDream5¤¬9Ç¯¤Ö¤ê¤ËÉü³è¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤ÎDream5¤È¤·¤Æ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
Âç¸¶¡§9Ç¯¤Ö¤ê¤Ë3¿Í¤¬½¸·ë¤·¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¤·¤¿¡£ºÆ¤Ó3¿Í¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Æ¤¿¤³¤È¤¬²¿¤è¤ê¤â´¶³´¿¼¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤ÇÁêÃÌ¤·¤Æ¡¢¤Þ¤º¤Ï¤¸¤á¤Ï¡Ö³§¤µ¤ó¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡¢Dream5¤Ç¤¹¡ª¡×¤ÈÀ¼¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ°§»¢¤ò¤·¤è¤¦¡ª¤È·è¤á¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤¬²¿¤è¤ê¤â²û¤«¤·¤¯¤Æ...¡£
¡½ º£¸åÄ©Àï¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
Âç¸¶¡§ÂÎ¤òÆ°¤«¤¹¤Î¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥óºîÉÊ¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¶µ¼¼¤ËÄÌ¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½ Ì´¤òÄÉ¤¦¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹ÆÉ¼Ô¤Ø¡¢¡ÖÌ´¤ò³ð¤¨¤ëÈë·í¡×¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
Âç¸¶¡§Ì´¤Ï¼«Ê¬1¿Í¤Ç¤Ï³ð¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼þ¤ê¤ÎÊý¤ËÃç´Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤¯¤é¤¤¤ÎÇ®ÎÌ¤ä»×¤¤¤ò»ý¤Ä¤È¡¢¼«Á³¤È»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ëÊý¤¬Áý¤¨¤Þ¤¹¡£Ì´¤Ï¼«Ê¬¤À¤±¤Ç»ý¤Ä¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼þ¤ê¤ËÅÁ¤¨¤ÆÀÕÇ¤¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤¬Âç»ö¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½ ºÇ¸å¤Ë¡¢¡Ö¶µ¾ì¡×¤Î»ëÄ°¼Ô¤Ø¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
Âç¸¶¡§·±Îý´ü´Ö¤â´Þ¤á¤ÆÌóÈ¾Ç¯´Ö¡¢¥¥ã¥¹¥È¡¢¥¹¥¿¥Ã¥ÕÁ´°÷¤Ç¤³¤ÎºîÉÊ¤ËÊû¤²¤¿²Æ¤Ç¤·¤¿¡£¿·¥·¥ê¡¼¥º¤â¤¼¤Ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
1999Ç¯10·î£¸ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£¼¯»ùÅç¸©½Ð¿È¡£2009Ç¯¥À¥ó¥¹¡õ¥ô¥©¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖDream5¡×¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£14Ç¯¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡ÖÍÅ²ø¥¦¥©¥Ã¥Á¡×¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡Ô¤è¤¦¤«¤¤ÂÎÁàÂè°ì¡Õ¤¬Âç¥Ò¥Ã¥È¤·¡¢¡ÖNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤Ë¤â½Ð¾ì¡£¤½¤Î¸å¡¢¥½¥í¤Ç¥°¥é¥Ó¥¢¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÌö¡£¸½ºß¤ÏÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¿ô¡¹¤ÎºîÉÊ¤Ë½Ð±é¡£¼ç¤Ê½Ð±éºî¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¡Ö¤æ¤ë¤¤ã¤ó¢¤¡×¡Ê20-21Ç¯¡Ë¡¢¡Ö¤¢¤»¤È¤»¤Ã¤±¤ó¡×¡Ê22¡Ë¡¢¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤µë¿© season3¡×¡Ê23¡Ë¡¢±Ç²è¡Ø·à¾ìÈÇ ¤ª¤¤¤·¤¤µë¿© Road to ¥¤¥«¥á¥·¡Ù¡Ê24¡Ë¡¢Netflix±Ç²è¡Ø¿·´´ÀþÂçÇúÇË¡Ù¡Ê25¡Ë¡¢1/10¡Á¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï1·î´ü¥ª¥·¥É¥é¥µ¥¿¥Ç¡¼¡Ö¤¼¤ó¤Ö¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¤¿¤á¤À¤«¤é¡×¡¢¥·¥ç¡¼¥È»þÂå·à¡Ö¤Þ¤á¤Ç»Í³Ñ¤Ç¤ä¤ï¤é¤«¤Ç¡×ÇÛ¿®Ãæ¡£2/14¡Á¿·½Éµª°Ë¹ñ²°¥Û¡¼¥ë¤Ë¤Æ¡¢¤Ä¤«¤³¤¦¤Ø¤¤½½¼·²ó´÷ÆÃÊÌ¸ø±é¡ÖÇ®³¤»¦¿Í»ö·ï ¥é¥¹¥È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡×¤Ë¥Ò¥í¥¤¥ó¤È¤·¤Æ½Ð±é¡£24Ç¯¤è¤ê¼¯»ùÅç¥Õ¥¡¥ó³ÈÂç¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¢¡ÌÚÂ¼ÂóºÈ¼ç±é¡Ö¶µ¾ì¡×¥·¥ê¡¼¥º
ÆâÉô¤¬·è¤·¤Æ¸ø¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤·Ù»¡³Ø¹»¤Î¼ÂÂÖ¤ò¥ê¥¢¥ë¤ËÉÁ¤¤¤¿Ä¹²¬¹°¼ù»á¤Ë¤è¤ë¿·´¶³Ð·Ù»¡¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¾®Àâ¡Ö¶µ¾ì¡×¥·¥ê¡¼¥º¡Ê¾®³Ø´Û¡Ë¤ò¥É¥é¥Þ²½¤·¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿Æ±¥·¥ê¡¼¥º¡£Ï¢Â³¥É¥é¥ÞÊüÁ÷¤«¤é3Ç¯¤Î·îÆü¤¬·Ð¤Á¡¢½¸ÂçÀ®¤È¤Ê¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬»ÏÆ°¡£¼ç±é¡§ÌÚÂ¼¡ß´ÆÆÄ¡§Ãæ¹¾¸ù»á¡ßµÓËÜ¡§·¯ÄÍÎÉ°ì»á¡×¤Î¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥È¥ê¥ª¤¬ºÆ½¸·ë¤·¡¢¥·¥ê¡¼¥º»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë±Ç²è¤È¤·¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£
Âç¸¶¤ÏÀ¸ÅÌ¤ÎÌÚ²¼É´ÍÕ¤È¤·¤Æ½Ð±é¡£¤¤¤º¤ì¤Ï·ëº§¤·¤Æ²ÈÄí¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¡¢Á°ÊÔ¤Ç¤ÏÀ¸ÅÌÆ±»Î¤Ç»°³Ñ´Ø·¸¤È¤Ê¤ë»Ñ¤âÉÁ¤«¤ì¤¿¡£
¢¡Âç¸¶Í¥Çµ¡Ö¶µ¾ì¡×ÌÚÂ¼ÂóºÈ¤«¤é¤Î¡È¥µ¥×¥é¥¤¥º¡ÉÌÀ¤«¤¹
¡½ ¿Íµ¤¥·¥ê¡¼¥º¤Ë»²²Ã¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢½Ð±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤Î¿´¶¤Ï¡©
Âç¸¶¡§¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤òÁ´¤ÆÇÒ¸«¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¶µ¾ì¤ÎÀ©Éþ¤ËÂµ¤òÄÌ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Þ¤º´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡½ ¸½¾ì¤Ç¤ÎÌÚÂ¼ÂóºÈ¤µ¤ó¤Î°õ¾Ý¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
Âç¸¶¡§ÌÚÂ¼¤µ¤ó¤ÏºîÉÊ¤ÈÉ÷´Ö¶µ´±¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¸½¾ì¤Ë¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤Î¤Ç¡¢Â²»¤äÂ©¸¯¤¤¤À¤±¤Ç¸½¾ì¤Î¶õµ¤¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£¾ï¤Ë¸½¾ì¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¤¤¤í¤¤¤í»ØÆ³¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤Î¤ò¶¯¤¯´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¡½ ÌÚÂ¼¤µ¤ó¤Î±éµ»¤äÎ©¤Á¤Õ¤ë¤Þ¤¤¤«¤é»É·ã¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Âç¸¶¡§»£±Æ¤ËÆþ¤ëÁ°¤ËÀ¸ÅÌ¤À¤±¤Ç·±Îý¤·¤Æ¤¤¤ë2¥ö·î´Ö¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÌÚÂ¼¤µ¤ó¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ÇÉ÷´Ö¶µ´±¤Î»Ñ¤ÇÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢°ì½ï¤Ë·±Îý¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤¿¤Á¤Î³Ø¤Ó¤ËÉÕ¤¹ç¤¤¡¢»ØÆ³¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë»Ñ¤ÏËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¢¡Âç¸¶Í¥Çµ¡Ö¶µ¾ì¡×É´ÍÕ¤Ï¡Ö1Ëç¤â2Ëç¤â¤¦¤ï¤Æ¡×
¡½ É´ÍÕ¤Ï¡Ö¤¤¤º¤ì¤Ï·ëº§¤·¤Æ²ÈÄí¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×À¸ÅÌ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¤É¤¦Âª¤¨¤Æ±é¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¡©
Âç¸¶¡§¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¶µ¾ì¤Ë¤Ï¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¶ÛÇ÷¤·¤¿¶µ¾ì¤ÎÃæ¤Ç¡¢Èà½÷¤Î¸ÄÀ¤¬¾¯¤·°ãÏÂ´¶¤òÀ¸¤à¤Î¤¬ÌÌÇò¤¤¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£±é¤¸¤Æ¤¤¤ë»ä¤Ç¤âÈà½÷¤Î¹ÔÆ°¤ÏºÇ¸å¤Þ¤ÇÍ½ÁÛ¤Ç¤¤º¡¢1Ëç¤â2Ëç¤â¾å¼ê¡Ê¤¦¤ï¤Æ¡Ë¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¡½ ¶µ¾ì¤Î¡ÈÀ¸ÅÌ¡É¤ò±é¤¸¤ë¤¦¤¨¤Ç¡¢¸·¤·¤¤µ¬Î§¤ä½¸ÃÄÀ¸³è¤Î¶ÛÄ¥´¶¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢½÷Í¥¤È¤·¤Æ¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÌò¤È¤·¤Æ¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê±Æ¶Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
Âç¸¶¡§²þ¤á¤Æ¡ÖºîÉÊ¤òºî¤ë¥Á¡¼¥à¤ÏÃç´Ö¡×¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£½¸ÃÄ¹ÔÆ°¤ÇÃ¯¤«1¿Í¤Ç¤â¤º¤ì¤ë¤ÈNG¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¥«¥á¥éÁ°¤Ë¹Ô¤¯Á°¤Ë¶õ¤»þ´Ö¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤Ç¹æÎá¤ò³Ý¤±¹ç¤Ã¤ÆÎý½¬¤·¤¿¤ê¡¢Â·¤¨¤ë¤¿¤á¤ËÃæ¿´¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤ò·è¤á¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¶¦±é¼Ô¤È¸þ¤¹ç¤¦·Ð¸³¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½ Æ±À¤Âå¤ÎÇÐÍ¥¤µ¤ó¤â¤¿¤¯¤µ¤ó½Ð±é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÃçÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿Êý¤ä¡¢±éµ»ÌÌ¤Ç»É·ã¤ò¼õ¤±¤¿¶¦±é¼Ô¤ÎÊý¤Ï¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
Âç¸¶¡§°ÊÁ°¤â¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤¿°æ·å¹°·Ã¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£»ä¤Ï¿Í¸«ÃÎ¤ê¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¹°·Ã¤Á¤ã¤ó¤¬¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¿´¶¯¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢»£±ÆÃæ¤â¿©Æ²¤Ê¤É¤Ë°ì½ï¤Ë¤´ÈÓ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢¤ªÇã¤¤Êª¤ò¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢Â©È´¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤È¡¢ÂçÍ§²ÖÎø¤Á¤ã¤ó¤È¤ÏÀçÂæ¥í¥±¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢2¿Í¤À¤±¤Çµí¥¿¥ó¤ò¿©¤Ù¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¢¡Âç¸¶Í¥Çµ¡¢·ÝÇ½³¦¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é16Ç¯ Dream5Éü³è¤Ï¡Ö´¶³´¿¼¤«¤Ã¤¿¡×
¡½ ·ÝÇ½³¦¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é16Ç¯¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î·ÝÇ½¿ÍÀ¸¤ÇÊÉ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Âç¸¶¡§¤ª¼Çµï¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¤äYouTube¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÄ©Àï¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ä©Àï¤·¤¿¤¤¤³¤È¤òÁêÃÌ¤¹¤ë¤È¡¢°¦¤ò»ý¤Ã¤ÆÈ¿ÂÐ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤ÎÇ®ÎÌ¤òÅÁ¤¨¤Æ¡¢¤¹¤Ù¤ÆÄ©Àï¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»Å»ö¤Ë¶¯¤¤»×¤¤Æþ¤ì¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÅÙ¤Ë¶¯¤¯¤Ê¤ì¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½ ºòÇ¯¤Î11·î¤Ë¤ÏDream5¤¬9Ç¯¤Ö¤ê¤ËÉü³è¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤ÎDream5¤È¤·¤Æ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
Âç¸¶¡§9Ç¯¤Ö¤ê¤Ë3¿Í¤¬½¸·ë¤·¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¤·¤¿¡£ºÆ¤Ó3¿Í¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Æ¤¿¤³¤È¤¬²¿¤è¤ê¤â´¶³´¿¼¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤ÇÁêÃÌ¤·¤Æ¡¢¤Þ¤º¤Ï¤¸¤á¤Ï¡Ö³§¤µ¤ó¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡¢Dream5¤Ç¤¹¡ª¡×¤ÈÀ¼¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ°§»¢¤ò¤·¤è¤¦¡ª¤È·è¤á¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤¬²¿¤è¤ê¤â²û¤«¤·¤¯¤Æ...¡£
¡½ º£¸åÄ©Àï¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
Âç¸¶¡§ÂÎ¤òÆ°¤«¤¹¤Î¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥óºîÉÊ¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¶µ¼¼¤ËÄÌ¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡Âç¸¶Í¥Çµ¤ÎÌ´¤ò³ð¤¨¤ëÈë·í
¡½ Ì´¤òÄÉ¤¦¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹ÆÉ¼Ô¤Ø¡¢¡ÖÌ´¤ò³ð¤¨¤ëÈë·í¡×¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
Âç¸¶¡§Ì´¤Ï¼«Ê¬1¿Í¤Ç¤Ï³ð¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼þ¤ê¤ÎÊý¤ËÃç´Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤¯¤é¤¤¤ÎÇ®ÎÌ¤ä»×¤¤¤ò»ý¤Ä¤È¡¢¼«Á³¤È»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ëÊý¤¬Áý¤¨¤Þ¤¹¡£Ì´¤Ï¼«Ê¬¤À¤±¤Ç»ý¤Ä¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼þ¤ê¤ËÅÁ¤¨¤ÆÀÕÇ¤¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤¬Âç»ö¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½ ºÇ¸å¤Ë¡¢¡Ö¶µ¾ì¡×¤Î»ëÄ°¼Ô¤Ø¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
Âç¸¶¡§·±Îý´ü´Ö¤â´Þ¤á¤ÆÌóÈ¾Ç¯´Ö¡¢¥¥ã¥¹¥È¡¢¥¹¥¿¥Ã¥ÕÁ´°÷¤Ç¤³¤ÎºîÉÊ¤ËÊû¤²¤¿²Æ¤Ç¤·¤¿¡£¿·¥·¥ê¡¼¥º¤â¤¼¤Ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡Âç¸¶Í¥Çµ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1999Ç¯10·î£¸ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£¼¯»ùÅç¸©½Ð¿È¡£2009Ç¯¥À¥ó¥¹¡õ¥ô¥©¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖDream5¡×¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£14Ç¯¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡ÖÍÅ²ø¥¦¥©¥Ã¥Á¡×¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡Ô¤è¤¦¤«¤¤ÂÎÁàÂè°ì¡Õ¤¬Âç¥Ò¥Ã¥È¤·¡¢¡ÖNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤Ë¤â½Ð¾ì¡£¤½¤Î¸å¡¢¥½¥í¤Ç¥°¥é¥Ó¥¢¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÌö¡£¸½ºß¤ÏÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¿ô¡¹¤ÎºîÉÊ¤Ë½Ð±é¡£¼ç¤Ê½Ð±éºî¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¡Ö¤æ¤ë¤¤ã¤ó¢¤¡×¡Ê20-21Ç¯¡Ë¡¢¡Ö¤¢¤»¤È¤»¤Ã¤±¤ó¡×¡Ê22¡Ë¡¢¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤µë¿© season3¡×¡Ê23¡Ë¡¢±Ç²è¡Ø·à¾ìÈÇ ¤ª¤¤¤·¤¤µë¿© Road to ¥¤¥«¥á¥·¡Ù¡Ê24¡Ë¡¢Netflix±Ç²è¡Ø¿·´´ÀþÂçÇúÇË¡Ù¡Ê25¡Ë¡¢1/10¡Á¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï1·î´ü¥ª¥·¥É¥é¥µ¥¿¥Ç¡¼¡Ö¤¼¤ó¤Ö¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¤¿¤á¤À¤«¤é¡×¡¢¥·¥ç¡¼¥È»þÂå·à¡Ö¤Þ¤á¤Ç»Í³Ñ¤Ç¤ä¤ï¤é¤«¤Ç¡×ÇÛ¿®Ãæ¡£2/14¡Á¿·½Éµª°Ë¹ñ²°¥Û¡¼¥ë¤Ë¤Æ¡¢¤Ä¤«¤³¤¦¤Ø¤¤½½¼·²ó´÷ÆÃÊÌ¸ø±é¡ÖÇ®³¤»¦¿Í»ö·ï ¥é¥¹¥È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡×¤Ë¥Ò¥í¥¤¥ó¤È¤·¤Æ½Ð±é¡£24Ç¯¤è¤ê¼¯»ùÅç¥Õ¥¡¥ó³ÈÂç¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û