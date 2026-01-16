¡ÚËÌ²¤ÄÌ²ß¡Û¥É¥ë¥¯¥íー¥Í¤âÊý¸þÀ¸«¤é¤ì¤º¡á¥Î¥ë¥¦¥§ー¥¯¥íー¥Í
¡ÚËÌ²¤ÄÌ²ß¡Û¥É¥ë¥¯¥íー¥Í¤âÊý¸þÀ¸«¤é¤ì¤º¡á¥Î¥ë¥¦¥§ー¥¯¥íー¥Í
¡¡¥É¥ë¥Î¥ë¥¦¥§ー¥¯¥íー¥Í¤â¥É¥ë¥¹¥¦¥§ー¥Ç¥ó¥¯¥íー¥ÊÆ°ÍÉ¤ËÌÜÎ©¤Ã¤¿Êý¸þÀ¤¬¸«¤é¤ì¤º¡£ºòÇ¯¤Î¥É¥ë°Â¥¯¥íー¥Ê¹â°ìÉþ¸å¤ÎÎ®¤ì¤ò¸«¶Ë¤á¤ëÅ¸³«¤¬Â³¤¯¡££±£°¡¥£°£°Á°¸å¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Ç¯ÌÀ¤±²¿ÅÙ¤â£±£°¡¥£±£°¤òÄ¶¤¨¤ëÆ°¤¡£Ä¾¶á¤â£±£°¡¥£±£²Âæ¤òÉÕ¤±¤ëÆ°¤¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Àè½µ¤Î£±£°¡¥£±£³£µ¤Ë¤ÏÆÏ¤«¤º¡£
USDNOK 10.112
¡¡¥É¥ë¥Î¥ë¥¦¥§ー¥¯¥íー¥Í¤â¥É¥ë¥¹¥¦¥§ー¥Ç¥ó¥¯¥íー¥ÊÆ°ÍÉ¤ËÌÜÎ©¤Ã¤¿Êý¸þÀ¤¬¸«¤é¤ì¤º¡£ºòÇ¯¤Î¥É¥ë°Â¥¯¥íー¥Ê¹â°ìÉþ¸å¤ÎÎ®¤ì¤ò¸«¶Ë¤á¤ëÅ¸³«¤¬Â³¤¯¡££±£°¡¥£°£°Á°¸å¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Ç¯ÌÀ¤±²¿ÅÙ¤â£±£°¡¥£±£°¤òÄ¶¤¨¤ëÆ°¤¡£Ä¾¶á¤â£±£°¡¥£±£²Âæ¤òÉÕ¤±¤ëÆ°¤¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Àè½µ¤Î£±£°¡¥£±£³£µ¤Ë¤ÏÆÏ¤«¤º¡£
USDNOK 10.112