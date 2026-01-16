¡ÚÂ®Êó¡Û¡Ö¿Í´Ö¤Î¥¯¥º¡×È¯¸ÀÇ§¤á¤ë¡Ä¡È¥Ñ¥ï¥Ï¥é¹ðÈ¯¡É¼õ¤±²£ÉÍ»ÔÄ¹¤¬²ñ¸«¤·³°¸«¤ÎÈðëîÃæ½ý¤ÏÈÝÄê¤â¡ÖÆ¬¤¬°¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¯¸À¤Ï¼Õºá
²£ÉÍ»Ô¤Î¿Í»öÉôÄ¹¤¬¡¢¼ÂÌ¾¤Ç»³ÃæÃÝ½Õ»ÔÄ¹¤«¤é¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤¬µ¿¤ï¤ì¤ëË½¸À¤ò¼õ¤±¤¿¤Ê¤É¤Èµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¹ðÈ¯¤·¤¿»ö¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢»³Ãæ»ÔÄ¹¤Ï16Æü¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢¡ÖÍÆ»Ñ¤ä³°¸«¤Ë´Ø¤¹¤ëÈðëîÃæ½ý¤Ï¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£»ö¼Â¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÈ¿ÏÀ¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡Ö¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤¬Äã¤¤¡×¡ÖÆ¬¤¬°¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¯¸À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢»ÔÌò½ê¿¦°÷¤Î¿Í»öÉ¾²Á¤ÎÏÃ¤ò¿Í»öÉôÄ¹¤È1ÂÐ1¤Ç¤ä¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¡¢¿Í»öÉ¾²ÁÂÐ¾Ý¼Ô¤òÉ¾¤¹¤ëºÝ¤Î¸ÀÍÕ¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤·¤¿¤ÈÇ§¤á¤¿¡£
¤½¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¿Í»öÉôÄ¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡Ö¿É¤¤¤â¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤Æ¡Ö¿¿Ùõ¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡ÖËÜ¿Í¤ò½ýÉÕ¤±¤ëÈ¯¸À¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿»ö¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¿¼¤¯¡¢¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼Õºá¤·¤¿¡£
15Æü¤Ë¼ÂÌ¾¤Çµ¼Ô²ñ¸«¤·¤¿²£ÉÍ»Ô¤Îµ×ÊÝÅÄ½ß¿Í»öÉôÄ¹¤Ë¤è¤ë¤È¡¢³°Ì³¾Ê¿¦°÷¤¬»ë»¡¤ËÍè¤ë¤È¤·¤Æ»³Ãæ»ÔÄ¹¤Ë»öÁ°Êó¹ð¤·¤¿ºÝ¤Ë¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤½¤ó¤ÊÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤ò¤â¤Ã¤ÈÁá¤¯¸À¤ï¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¡×¤ÈÅÜÌÄ¤é¤ì¡¢¥Ñ¥ó¤È´ù¤ò¤¿¤¿¤¤¤Æ½ñÎà¤òÅê¤²¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤¬µ¿¤ï¤ì¤ë¸ÀÆ°¤ä¹ÔÆ°¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤Þ¤¿ÊÌ¤Î»ÔÌò½ê¤Î¿¦°÷¤òÉ¾¤·¤Æ¡Ö¿Í´Ö¤Î¥¯¥º¡×¡Ö¸µµ¤¤Î¤¤¤¤¤ª¤Ð¤µ¤ó¡×¡Ö¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤¬Äã¤¤¡×¡ÖÆ¬¤¬°¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÏÃ¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢Á°Éû»ÔÄ¹¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¥À¥Á¥ç¥¦¡×¤È¸Æ¤ó¤À¤ê¡¢¡Ö¤¢¤¤¤Ä¥Ý¥ó¥³¥Ä¤À¤«¤é¡×¤È¤±¤Ê¤·¤¿¤Û¤«¡¢»ÔµÄ²ñµÄ°÷¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤ÇÍè¤Æ¤ó¤À¤è¤¢¤Î¥Ç¥ÖŽ£¡ÖÆóÆ¬¿È¤«¤è¡¢µ¤»ý¤Á¤ï¤ê¡£»à¤Í¤è¡£¸À¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡¢¿´¤ÎÀ¼¤¬Ž£¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤ÊÈ¯¸À¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
»Ô´´Éô¤Ë¤è¤ë¼ÂÌ¾¡¦´é½Ð¤·¤Î¹ðÈ¯¤È¤¤¤¦°ÛÎã¤Î»öÂÖ¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢»³Ãæ»ÔÄ¹¤Ï16Æü¸á¸å¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢¡Ö¥À¥Á¥ç¥¦¡×¤ä¡Ö¥Ç¥Ö¡×¤Ê¤ÉÁê¼ê¤ÎÍÆ»Ñ¤Ë´Ø¤¹¤ëÈ¯¸À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÍÆ»Ñ¤ä³°¸«¤Ë´Ø¤¹¤ëÈðëîÃæ½ý¤Ï¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£»ö¼Â¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È´°Á´ÈÝÄê¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿½ñÎà¤òÅê¤²¤Ä¤±¤Æ´ù¤òÃ¡¤¤¤¿¤È¤¤¤¦»ØÅ¦¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¡ÖÅê¤²¤Ä¤±¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÁê¼ê¤Ë¸þ¤±¤Æ¥Ð¥ó¤ÈÅê¤²¤¿¤È¼õ¤±¼è¤é¤ì¤«¤Í¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£½ñÎà¤ò¸«¤Æ¤Ý¤ó¤ÈÃÖ¤¯¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÈÝÄê¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¤½¤Î¾ì¤Ë¤¤¤¿¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¼¸ÀÕ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤ß¤¨¤¿¤Î¤Ê¤é¡¢²þ¤á¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
»ÔÌò½ê¤Î¿¦°÷¤òÉ¾¤·¤Æ¡Ö¿Í´Ö¤Î¥¯¥º¡×¡Ö¸µµ¤¤Î¤¤¤¤¤ª¤Ð¤µ¤ó¡×¡Ö¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤¬Äã¤¤¡×¡ÖÆ¬¤¬°¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¯¸À¤·¤¿¤È¤Î»ØÅ¦¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢È¯¸À¼«ÂÎ¤ÏÇ§¤á¤¿¤¬¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¿Í»öÉôÄ¹¤È¤Î¿®Íê´Ø·¸¤Î¤ò¸µ¤Ë¡¢1ÂÐ1¤Î¥¯¥í¡¼¥º¥É¤Ê¾ìÌÌ¤Ç¿Í»öÉ¾²Á¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç½Ð¤¿È¯¸À¤ÈÀâÌÀ¡£
É¾²ÁÂÐ¾Ý¼ÔËÜ¿Í¤ËÈ¯¸À¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤ÏÌµ¤¤¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤½¤ì¤òÊ¹¤¤¤¿¿Í»öÉôÄ¹¤¬¿É¤¤»×¤¤¤ò¤·¤¿¤È¤Î»ØÅ¦¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¿¿Ùõ¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖËÜ¿Í¤ò½ýÉÕ¤±¤ëÈ¯¸À¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿»ö¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¿¼¤¯¡¢¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼Õºá¤·¤¿¡£
É¾²ÁÂÐ¾Ý¼Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¡Ö¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸ÂÄê¤µ¤ì¤¿¾ì¤È¤Ï¤¤¤¨¤½¤¦¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò»È¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¼¤¯È¿¾Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¸ÀÆ°¤Ë¤Ï°ìÁØÃí°Õ¤ò¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¿¾Ê¤Î¸ÀÍÕ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¤Þ¤¿¶¯¤¤¸ÀÍÕ¤ò»È¤Ã¤¿ÍýÍ³¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Ö»ÔÌ±¤Î°ÂÁ´¤Ë´Ø¤ï¤ë¾ðÊó¤òÆÀ¤Ê¤¬¤é¤â²¿¤éÂÐ±þ¤ò¼è¤é¤Ê¤¤¡¢»ÔÌò½ê¤ÎÈÏáÆ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤«¡¢½ê´É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤ÇÂÐ±þ¤·¤Þ¤»¤ó¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ï»ÔÌ±ÌÜÀþ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¤ª¤³¤¹¤Ù¤¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿»ö¤ËÂÐ±þ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÉ¾¤·¤¿¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢»ä¤Î¸ÀÍÕ¤¬¶¯¤¹¤®¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿²£ÉÍ»ÔÌ±¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡¢¡Ö»ÔÌ±¤Î³§ÍÍ¤Ë¤Ïº£²ó¤ÎÊóÆ»¤ÇÂçÊÑ¤´ÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ÂçÊÑ¿½¤·Ìõ¤Ê¤¯»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£»ÔÌ±¤Î¤¿¤á¤Î²£ÉÍ»ÔÀ¯¡¢ÀÇ¶â¤ò¸úÎ¨Åª¤Ë»È¤¦²£ÉÍ»ÔÀ¯¤òÌÜ»Ø¤¹»ä¤Î»×¤¤¤¬¶¯¤¹¤®¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¿¦°÷¤È¿®Íê´Ø·¸¤òºî¤Ã¤Æ»ÔÌ±¥Ë¡¼¥º¤Ë¤¢¤Ã¤¿À¯ºö¤òÄó¶¡½ÐÍè¤ë¤è¤¦¤Ë¿ÔÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
º£¸åËÜ·ï¤ÎÄ´ºº¤ò¿Ê¤á¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö»ä¼«¿È¤¬¼«Ê¬¤ÎÄ´ºº¤ò¤¹¤ë¤·¤Ê¤¤¤ÎÈ½ÃÇ¤ò¤¹¤ë¤È×ó°ÕÅª¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¡ÖÄ´ºº¤ò¹Ô¤¦¤«¤É¤¦¤«¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤ò¤É¤¦¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤Ïº£¸å¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¼«¿È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¹Ö½¬¤ò²þ¤á¤Æ¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£