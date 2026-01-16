¾ëÅÄÍ¥¡õÈø¾å¾¾Ìé¤¬¥À¥Ö¥ë¼ç±é¡õ±é½Ð¤Ç¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡ÖRRR¡×·èÄê¡¡Âç¥Ò¥Ã¥È¥¤¥ó¥É±Ç²è¤¬¥Ù¡¼¥¹
¾ëÅÄÍ¥¡Ê40¡Ë¤ÈÈø¾å¾¾Ìé¡Ê40¡Ë¤¬¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤·¡¢Âç¥Ò¥Ã¥È¥¤¥ó¥É±Ç²è¤ò¤â¤È¤Ë¤·¤¿¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡ÖRRR¡×¤¬27Ç¯¤Ë¾å±é¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬16Æü¡¢È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£27Ç¯3¡Á4·î¤ÏÇßÅÄ·Ý½Ñ·à¾ì¥á¥¤¥ó¥Û¡¼¥ë¡¢Æ±4·î¤ÏÊ¡²¬¡¦ÇîÂ¿ºÂ¡¢Æ±·î5·î¤ÏÅìµþ¡¦ÆüÀ¸·à¾ì¡£¾ëÅÄ¤È¾¾Ìé¤Ï¡¢ÊõÄÍ²Î·àÃÄ¤ÎÃ«µ®Ìð¤µ¤ó¤È¤È¤â¤Ë±é½Ð¤â¼ê¤¬¤±¤ë¡£
±Ç²è¡ÖRRR¡×¤Ï22Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¡¢ÆüËÜ¤Ç¤âÂç¥Ò¥Ã¥È¤·¶½¼ý24²¯±ß¤òÆÍÇË¡¢ÆüËÜ¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥¤¥ó¥É±Ç²è»Ë¾å1°Ì¤òµÏ¿¤·¤¿¡£ÊÆ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¤Ç²Î¶Ê¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿·àÃæ³Ú¶Ê¡Ö¥Ê¡¼¥È¥¥¡¦¥Ê¡¼¥È¥¥¡×¤ä¡¢Ä¶Àäµ»¹ª¤Î¥À¥ó¥¹¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
24Ç¯¤Ë¤ÏÊõÄÍ²Î·àÃÄÀ±ÁÈ¤¬¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤È¤·¤Æ¾å±é¤µ¤ì¡¢º£Ç¯8·î¤Ë¤âÀ±ÁÈ¤¬¾å±é¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡ÖRRR¡×¤¢¤é¤¹¤¸¡¡¥¤¥®¥ê¥¹¿¢Ì±ÃÏ»þÂå¤Î¥¤¥ó¥É¡£°µÀ¯¤òÉß¤¯±Ñ¹ñ¿ÍÁíÆÄ¤Ë¤è¤êÏ¢¤ìµî¤é¤ì¤¿Æ±Â²¤Î¾¯½÷¤òµß¤¦¤¿¤á¡¢¥´¡¼¥ó¥ÉÂ²¤Î¼é¸î¼Ô¥Ó¡¼¥à¡ÊÈø¾å¾¾Ìé¡Ë¤ÏÀµÂÎ¤ò±£¤·¥Ç¥ê¡¼¤ØÀøÆþ¤¹¤ë¡£¤½¤³¤Ç¶¯¤¯Æâ¤Ê¤ëÂçµÁ¤ËÇ³¤¨¤ëÃË¥é¡¼¥Þ¡Ê¾ëÅÄÍ¥¡Ë¤È½Ð²ñ¤¤¡¢¸ß¤¤¤ËÁÇÀ¤ò±£¤·¤¿¤Þ¤ÞÍ§¾ð¤¬²êÀ¸¤¨¤ë¡£¤·¤«¤·¥é¡¼¥Þ¤ÎÀµÂÎ¤Ï¡¢¥Ó¡¼¥à¤òÄÉ¤¦·Ù»¡´±¤À¤Ã¤¿¡£½ÉÌ¿¤ËÆ³¤«¤ì¤¿2¿Í¤¬Áª¤Ö¤Î¤ÏÍ§¾ð¤«»ÈÌ¿¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â°¦¤«¡Ý¡£