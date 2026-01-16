ÌÀ¼£¸ø±à¤ÇÅßµ¨¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ¡¢¥¢¥¤¥¹¥¹¥±ー¥È¤È²°³°¤³¤¿¤Ä¡£1·î16Æü¤«¤é2·î15Æü¤Þ¤Ç¡£
Tokyo Legacy Parks³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï2026Ç¯1·î16Æü¤«¤é2·î15Æü¤Þ¤Ç¡¢ÅÔÎ©ÌÀ¼£¸ø±à¤ÇÅßµ¨¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖWINTER LOUNGE MEIJI PARK¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£¥¢¥¤¥¹¥¹¥±ー¥È¥ê¥ó¥¯¡Ê20m¡ß10m¡Ë¤È²°³°¤³¤¿¤Ä¥ì¥ó¥¿¥ë¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¡¢Åß¤Î¸ø±àÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£Æþ¾ì¤ÏÌµÎÁ¡£
¥¢¥¤¥¹¥¹¥±ー¥È¥ê¥ó¥¯¤ÏÌÀ¼£¸ø±à½é¤ÎÀßÃÖ¤Ç¡¢¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤òÇØ·Ê¤Ë¤·¤¿¥í¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò¤¦¤¿¤¦¡£³êÁöÎÁ¤ÏÂç¿Í1,500±ß¡¢¾®¿Í1,000±ß¡¢Âß·¤ÎÁ500±ß¡£±Ä¶È»þ´Ö¤ÏÊ¿Æü15»þ¤«¤é21»þ¡¢ÅÚÆü½Ë11»þ¤«¤é21»þ¤À¡£¼êÂÞÃåÍÑ¤¬É¬¿Ü¤È¤Ê¤ë¤Î¤ÇÃí°Õ¡£
²°³°¤³¤¿¤Ä¤ÏAnker¤Î¥Ýー¥¿¥Ö¥ëÅÅ¸»¤ò³èÍÑ¤·¡¢2»þ´Ö5,000±ß¤ÇÂß¤·½Ð¤¹¡£¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ï¤³¤¿¤ÄÂæ¡¢¤³¤¿¤Ä¤Ö¤È¤ó¡¢¥Ýー¥¿¥Ö¥ëÅÅ¸»¡¢¥Þ¥Ã¥È¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ë¡£¼çºÅ¼Ô¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥Ýー¥¿¥Ö¥ëÅÅ¸»¤Ç¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ä¥Ñ¥½¥³¥ó¤Î½¼ÅÅ¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢¸ø±à¥Õ¥êーWi-Fi¡ÊSSID:meiji_park¡Ë¤âÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
1·î17Æü14»þ¤«¤é17»þ¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¥ß¥åー¥¸¥¢¥à¤ÈÏ¢·È¤·¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥ª¥ê¥ó¥Ô¥¢¥ó¤È°ì½ï¤Ë¶¥µ»ÂÎ¸³¡×¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£¥½¥Á2014Åßµ¨¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯½Ð¾ì¤Î髙¶¶À®Èþ»á¤È¡¢Ä¹Ìî1998Åßµ¨¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯½Ð¾ì¤ÎÂçß·ÌÀÈþ»á¤¬¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ»²²Ã¤¹¤ë¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¡§WINTER LOUNGE MEIJI PARK
³«ºÅ´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î16Æü¡Ê¶â¡Ë～2·î15Æü¡ÊÆü¡Ë
²ñ¾ì¡§ÅÔÎ©ÌÀ¼£¸ø±à¡ÊÅìµþÅÔ¿·½É¶è²â¥öµÖÄ®5-7¡Ë
ÎÁ¶â¡§Æþ¾ìÌµÎÁ¡¢¥¢¥¤¥¹¥¹¥±ー¥È³êÁöÎÁ1,500±ß¡ÊÂç¿Í¡Ë¡¦1,000±ß¡Ê¾®¿Í¡Ë¡¢¤³¤¿¤Ä¥ì¥ó¥¿¥ë5,000±ß¡Ê2»þ´Ö¡Ë
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§¢¨¥ê¥ó¥¯¤¬ºï½ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¶á¤¯¤ÇÅß¤Î¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤ò³Ú¤·¤à
ÅÔ¿´¤Î¸ø±à¤Ç¥¢¥¤¥¹¥¹¥±ー¥È¤È²°³°¤³¤¿¤Ä¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÏÆÃÊÌ´¶¤¬¤¢¤ë¡£ÆÃ¤Ë¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤òÇØ·Ê¤Ë¤·¤¿¥í¥±ー¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢Â¾¤Î¥¹¥±ー¥È¥ê¥ó¥¯¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æº¹ÊÌ²½Í×ÁÇ¤È¤¤¤¨¤ë¡£
²°³°¤³¤¿¤Ä¤Î2»þ´Ö5,000±ß¤Ï¡¢¼çºÅ¼Ô¤Ë¤è¤ì¤Ð¥Ýー¥¿¥Ö¥ëÅÅ¸»¤Ç¤Î½¼ÅÅ¤äWi-FiÍøÍÑ¤Ë¤è¤ê¡¢¥ê¥âー¥È¥ïー¥¯¤ä¥Ç¥¸¥¿¥ëºî¶È¤Ë¤âÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤È¤µ¤ì¤ë¡£¥¥Ã¥Á¥ó¥«ー¤â½ÐÅ¹¤·¡¢°û¿©¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¤ÎÍøÍÑ¤â²ÄÇ½¤À¡£
Åß¤Î²°³°¤ÇÆÃÊÌ¤ÊÂÎ¸³¤òµá¤á¤ë¿Í¤ä¡¢²ÈÂ²¡¦Í§¿Í¤È¤ÎµÙÆü¤Î²á¤´¤·Êý¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ËÅ¬¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤Ê¤ë¡£
