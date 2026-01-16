²ÏÂ¼Í¦µ±¤¬3¥«·î¤Ö¤ê¤Î¥³ー¥È¤Ø¡Ä16Ê¬¤Î½Ð¾ì¤Ç7¥¢¥·¥¹¥È¤ò¥Þー¥¯¤·¥Áー¥à¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥
¡¡1·î16Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö15Æü¡Ë¡¢¥·¥«¥´¡¦¥Ö¥ë¥º¤È2¥¦¥§¥¤·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤Ç¤¤¤ë²ÏÂ¼Í¦µ±¤¬¡¢G¥êー¥°¤Î¥¦¥£¥ó¥Ç¥£¥·¥Æ¥£¡¦¥Ö¥ë¥ºvs¥µ¥ó¥Ç¥£¥¨¥´¡¦¥¯¥ê¥Ã¥Ñー¥º¤Î»î¹ç¤ËÅÐ¾ì¡£»î¹ç¤Ï131－104¤Ç¥Ö¥ë¥º¤¬Å¨ÃÏ¤Ç¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¡¡10·î10Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö9Æü¡Ë¤Î¥Ö¥ë¥º¤Ç¤ÎNBA¥×¥ì¥·ー¥º¥ó¥²ー¥à2ÀïÌÜ¤òºÇ¸å¤Ë»î¹ç¤ò·ç¾ì¡£¤½¤Î¸å¡¢Æ±18Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö17Æü¡Ë¤Ë¡Ö·ò¹¯¾å¤ÎÍýÍ³¡×¤Ç·ÀÌó²ò½ü¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥·¥«¥´¤Ë»Ä¤ê¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ä¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿²ÏÂ¼¡£º£·î7Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö6Æü¡Ë¤ËºÆ¤Ó¥Ö¥ë¥º¤È¤Î2¥¦¥§¥¤·ÀÌóÄù·ë¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢¼Â¤Ë3¥«·î¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡Âè1¥¯¥©ー¥¿ー»Ä¤ê2Ê¬58ÉÃ¤Ë¥³ー¥È¥¤¥ó¤·¤¿²ÏÂ¼¤Ï¡¢1Ê¬¤È·Ð¤¿¤Ê¤¤¤¦¤Á¤Ë¡¢¥Ú¥¤¥ó¥È¥¨¥ê¥¢¤Ø¤Î¥¢¥¿¥Ã¥¯¤«¤é¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤ÎÎ¢¤ò¼è¤ë¸«»ö¤Ê¥¢¥·¥¹¥È¤ÇÌ£Êý¤Î¥´ー¥ë¤ò±é½Ð¡£¤½¤Î¸å¤Ë³ÍÆÀ¤·¤¿¥Õ¥êー¥¹¥íー2ËÜ¤â³Î¼Â¤ËÄÀ¤á¤Æ¸«¤»¤¿¡£Â³¤¯Âè2¥¯¥©ー¥¿ー¤Ç¤Ï¡¢»Ä¤ê4Ê¬23ÉÃ¤«¤é½Ð¾ì¤·¡¢¼¡¡¹¤Ë¥¢¥·¥¹¥È¤ò¥Þー¥¯¡£¥Þ¥Ã¥¯¡¦¥Þ¥¯¥é¥ó¥°¤È¤ÎÏ¢·È¤â¸÷¤ê¡¢Á°È¾¤ª¤è¤½7Ê¬¤Î¥×¥ìー¥¿¥¤¥à¤Ç4¥¢¥·¥¹¥È¤òµó¤²¤¿¡£¸åÈ¾¤â¡¢¥·¥åー¥È¤Ï¥ê¥ó¥°¤Ë·ù¤ï¤ì¤ë¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥¢¥·¥¹¥È¤ÇÌ£Êý¤ò³è¤«¤·¥Áー¥à¤Î¥ª¥Õ¥§¥ó¥¹¤ò³èÀ²½¤·¤¿¡£
¡¡²ÏÂ¼¤Ï16Ê¬¤Î½Ð¾ì¤Ç2ÆÀÅÀ2¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É7¥¢¥·¥¹¥È¤ò¥Þー¥¯¡£3P2ËÜ¤ò´Þ¤à¥Õ¥£ー¥ë¥É¥´ー¥ë5ËÜ¤ÏÁ´¤Æ³°¤ì¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀËÜÄ´»Ò¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢ÆÀ°Õ¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤Ç²ñ¾ì¤òÊ¨¤«¤»Â¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤¿¡£¥Áー¥à¤Ç¤Ï¥Þ¥¯¥é¥ó¥°¤¬29ÆÀÅÀ¡¢¥±¥Ó¥ó¡¦¥Î¥Ã¥¯¥¹¤¬28ÆÀÅÀ16¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ö¥ë¥º¤Ï¼¡Àï¤Ç¡¢24Æü¤Ë¥¦¥§¥¹¥È¥Á¥§¥¹¥¿ー¡¦¥Ë¥Ã¥¯¥¹¤ÈÅ¨ÃÏ¤ÇÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û3¥«·î¤Ö¤ê¤ÎÉüµ¢¤Ç²ÚÎï¤Ê¥¢¥·¥¹¥È¤òÈäÏª¡ª
