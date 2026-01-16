¡ÚÂ³Êó¡Û¾¡±ûÄ®¤Î¸©Æ»¤Ç·Ú¥È¥é¥Ã¥¯¤È·Ú¾èÍÑ¼Ö¤¬¾×ÆÍ¡¡·Ú¾èÍÑ¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿60Âå¤Î½÷À¤¬»àË´¡Ú²¬»³¡Û
¤¤ç¤¦¡Ê16Æü¡Ë¸áÁ°¡¢²¬»³¸©¾¡±ûÄ®¿¢·îËÌ¤Î¸©Æ»¤Ç¡¢·Ú¥È¥é¥Ã¥¯¤È·Ú¾èÍÑ¼Ö¤¬¾×ÆÍ¤¹¤ë»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î»ö¸Î¤Ç¡¢·Ú¾èÍÑ¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿60Âå¤Î½÷À¤¬ÈÂÁ÷Àè¤ÎÉÂ±¡¤Ç»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤¤ç¤¦¡Ê16Æü¡Ë¸áÁ°11»þ20Ê¬¤´¤í¡¢¾¡±ûÄ®¿¢·îËÌ¤Î¸©Æ»¤Ç¡¢·Ú¥È¥é¥Ã¥¯¤ÈÂÐ¸þ¤·¤Æ¤¤¿·Ú¾èÍÑ¼Ö¤¬¾×ÆÍ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î»ö¸Î¤Ç¡¢·Ú¾èÍÑ¼Ö¤Î¸åÉôºÂÀÊ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿63ºÐ¤Î½÷À¤¬°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î¾õÂÖ¤ÇÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ìó1»þ´Ö15Ê¬¸å¤Ë»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
·Ú¾èÍÑ¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿38ºÐ¤Î½÷À¤È·Ú¥È¥é¥Ã¥¯¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿85ºÐ¤ÎÃËÀ¤Ï½Å½ý¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¸½¾ì¤ÏÊÒÂ¦1¼ÖÀþ¤Î¸©Æ»¤Î¸«ÄÌ¤·¤Î¤è¤¤´Ë¤ä¤«¤Ê¥«ー¥ÖÉÕ¶á¤Ç¡¢·Ù»¡¤¬»ö¸Î¤Î¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£