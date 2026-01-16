¡Ö¥Ð¥¤¥ª¥Ï¥¶ー¥É¡×ºÇ¿·ºî¤Ë¥Ï¥ß¥ë¥È¥ó¤Î»þ·×¤¬ÅÐ¾ì¡¡¥ê¥¢¥ë¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤·¤Æ¸ÂÄêÈÎÇä¤â
¡¡¥Ï¥ß¥ë¥È¥ó¤Ï¡¢¡Ö¥Ð¥¤¥ª¥Ï¥¶ー¥É¡×¥·¥êー¥ººÇ¿·ºî¡Ø¥Ð¥¤¥ª¥Ï¥¶ー¥É ¥ì¥¯¥¤¥¨¥à¡Ù¤È¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤·¤¿»þ·×¤ò2À½ÉÊÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥²ー¥àÆâ¤È¼ÂÊª¤òÈæ³Ó¤Ç¤¤ë¥¤¥áー¥¸
¡¡1ËÜÌÜ¤Ï¥²ー¥àÆâ¤Ç¥ì¥ª¥ó¡¦S¡¦¥±¥Í¥Ç¥£¤¬ÃåÍÑ¤¹¤ë¡Ö¥«ー¥ ¥Õ¥£ー¥ë¥É ¥ªー¥È¥¯¥í¥Î¡×¤À¡£¥Ü¥Ç¥£¤Ï¥ªー¥ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Ç¡¢¿Ë¤Ï¥¢ー¥µー²¦¤Î·õ¤Ç¤¢¤ë¥¨¥¯¥¹¥«¥ê¥Ðー¤«¤éÃåÁÛ¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡£¥À¥¤¥ä¥ë¤Î9»þ°ÌÃÖ¤Ë¤Ï¹õ¤¤Íã¤¬¤¢¤ê¡¢¥±ー¥¹¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤¿¥¨¥ó¥Ö¥ì¥à¤Ë¤Ï¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¼Ô¤Ø¤Îµ§¤ê¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2ËÜÌÜ¤Ï¡¢¥²ー¥àÆâ¤Ç¥°¥ìー¥¹¡¦¥¢¥Ã¥·¥å¥¯¥í¥Õ¥È¤¬ÃåÍÑ¤¹¤ë¡Ö¥Ñ¥ó ¥æー¥í¡×¤À¡£¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤ÎÃæ±û¤Ë¤Ï¥Ö¥é¥Ã¥¯¤ò´ðÄ´¤Ë¥´ー¥ë¥É¤Î¥é¥¤¥ó¤¬Áö¤ê¡¢½é¤á¤ÆºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿¿·¤·¤¤»Å¾å¤²¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥´ー¥ë¥É¡õ¥Î¥ïー¥ë¡×¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤¬¡¢Ë¡°å³ØÁÜºº´±¤È¤·¤Æ¿¿¼Â¤ò²ò¤ÌÀ¤«¤¹¤³¤È¤Î»ÈÌ¿´¶¤Î¶¯¤µ¤ÈÀöÎý¤µ¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥²ー¥àÆâ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Û¤«¡¢³Æ2,000ËÜ¤Î¸ÂÄêÀ¸»º¤Ç¡Ö¥Ð¥¤¥ª¥Ï¥¶ー¥É¡×¥·¥êー¥ººÇ¿·ºî¡Ø¥Ð¥¤¥ª¥Ï¥¶ー¥É ¥ì¥¯¥¤¥¨¥à¡Ù¤ÈÆ±»þÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£
