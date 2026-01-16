¡Úµ¤¾Ý¡Û16Æü À¥¸ÍÆâÃÏÊý¤ÏÌë¤âÀ²¤ì¡¡17Æü Ä«¤ÎºÇÄãµ¤²¹¤Ï²¬»³¤Ç2ÅÙ ÄÅ»³¤Ç0ÅÙ ¹â¾¾¤Ç5ÅÙ
À¥¸ÍÆâÃÏÊý¤Ï¹âµ¤°µ¤ËÊ¤¤ï¤ì¤Æ¡¢Á´°è¤ÇÀ²¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
16ÆüÌë¤âÀ²¤ì¤ÎÅ·µ¤¤¬Â³¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
17Æü¤âÆüº¹¤·¤¬¤è¤¯ÆÏ¤¯¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¡¢17Æü¤Ë¤«¤±¤Æ²«º½¤ÎÈôÍè¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼Ö¤äÀöÂõÊª¤Ê¤É¤Ø¤ÎÉÕÃå¡¢¤½¤·¤ÆÂÎÄ´´ÉÍý¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ä«¤ÎºÇÄãµ¤²¹¤Ï²¬»³¤Ç2ÅÙ¡¢ÄÅ»³¤Ç0ÅÙ¡¢¹â¾¾¤Ç5ÅÙ¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÆüÃæ¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤Ï²¬»³¤È¹â¾¾¤Ç16ÅÙ¡¢ÄÅ»³¤Ç15ÅÙ¤Î¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£
16Æü¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¤Ç¡¢3·î²¼½ÜÊÂ¤ß¤Îµ¤²¹¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ÆüÍËÆü¤â¤ª¤ª¤à¤ÍÀ²¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Ê¿Ç¯ÊÂ¤ß¤«Ê¿Ç¯¤è¤ê¤â¤ä¤ä¹â¤¤µ¤²¹¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£